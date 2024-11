Tonner Drones signe une LOI pour ajouter de l’Intelligence artificielle à Countbot

Schiltigheim, le 25 novembre 2024 à 08h00, Tonner Drones ('la Société') a le plaisir d'annoncer qu'elle a signé une lettre d'intention avec une société informatique indienne pour développer et commercialiser davantage le Countbot.

La solution Countbot de Tonner Drones permet aux clients de faire un bond en avant en matière d'efficacité dans la gestion des entrepôts. Le Countbot peut scanner les stocks de manière très efficace et rapide, ce qui peut faire économiser de nombreuses heures de travail.

L'entreprise informatique indienne a manifesté son intérêt auprès de Tonner Drones pour améliorer la solution en ajoutant un logiciel incluant de l’Intelligence Artificielle, au matériel Countbot actuel. Grâce à la collaboration avec ce partenaire basé en Inde, Tonner Drones pourra proposer plus facilement son produit d'entrepôt sur les marchés asiatiques et du Moyen-Orient. Ce partenaire est en contact avec des clients déjà potentiellement intéressés pour commander des Countbots avec une technologie basée sur de l’IA. Cette collaboration s'inscrit dans la nouvelle stratégie de Tonner Drones visant à trouver des partenaires externes pour développer ses produits et services, mais également les commercialiser, afin de parvenir à un contrôle strict de ses coûts.

Lors de la dernière publication des résultats, Tonner Drones a amorti l'ensemble de son inventaire. Dans le même temps, la société a indiqué qu'elle continuait à s'efforcer de maximiser la valeur des actifs qu'elle détient. Le développement et les évolutions futures du Countbot sont un pas important vers la création de valeur. Si la collaboration devait aboutir à des commandes, elle pourrait rapidement contribuer au chiffre d'affaires et à la rentabilité de Tonner Drones. Elle pourrait alors également générer des flux de trésorerie, car le prix unitaire d’un Countbot débute aux alentours de 150 000 euros . D'autant plus que Tonner Drones possède déjà plusieurs Countbots en stock.

Le chiffre d'affaires annuel du marché mondial de la logistique et de la gestion d’entrepôts dépasse les 500 milliards d'euros. Cependant, le secteur est confronté à certains défis, notamment la pénurie de main-d'œuvre et la hausse des coûts. Par conséquent, il existe une forte tendance à investir de plus en plus dans des technologies permettant d'automatiser les processus, d'améliorer la qualité et d'accroître l’efficacité de la gestion logistique et d’entrepôts . Tonner Drones en est témoin car elle constate un intérêt intéressant pour la solution Countbot. C’est un signal très prometteur, sachant que Tonner Drones n’a même pas encore réellement entamé commencé la commercialisation du produit au cours des derniers mois. Avec le Countbot, Tonner Drones possède une excellente solution pour répondre à ce type de demande du marché.

La société évaluera plus en détail dans les semaines à venir la stratégie de développement et de commercialisation du Countbot avec ses partenaires.

« Depuis mon implication dans la gestion de Tonner Drones, j’ai toujours été enthousiaste vis à vis de la solution Countbot », a déclaré Diede van den Ouden, CEO. « Les développements récents sont de plus en plus passionnants. Nous pourrions non seulement améliorer les fonctionnalités du Countbot, mais aussi créer une collaboration vertueuse qui pourra générer des revenus tout en ouvrant de nouveaux marchés, ce qui pourrait être une opportunité future de croissance. »

Fin du communiqué de presse.

En cas de doute, le texte anglais du communiqué fera foi.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

À propos de Tonner Drones : Tonner Drones développe des technologies pour le secteur de la logistique. Tonner Drones détient des participations précieuses dans certains fabricants de drones français prometteurs. La stratégie de Tonner Drones consiste à tirer parti de ses participations dans ces entreprises par le biais d'une gestion active des actifs. Des revenus supplémentaires peuvent être générés par les redevances sur les brevets détenus par Tonner Drones. Tonner Drones n'envisage pas de posséder une usine ; cependant, elle est déterminée à conserver la R&D pour ses produits et systèmes en France.

Plus d'informations sur www.tonnerdrones.com: / contact@tonnerdrones.com

Communication financière

investors@tonnerdrones.com

Avertissement

