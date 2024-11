Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 18. november 2024 – 22. november 2024

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 40/2024 et aktietilbagekøbsprogram på op til 150 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 15. august 2024. Den 7. november 2024, offentliggjorde Alm. Brand A/S en forhøjelse af det eksisterende aktietilbagekøbsprogram med 70 mio. kr. til 220 mio. kr. med henblik på køb af aktier til aktieløn for medarbejdere i 2025. Programmet blev samtidigt forlænget indtil og inklusive d. 31. januar 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 47 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 9.507.771 12,88 122.484.386 18. november 2024 274.341 13,16 3.611.178 19. november 2024 214.316 13,18 2.823.635 20. november 2024 121.219 13,30 1.611.740 21. november 2024 11.012 13,29 146.401 22. november 2024 125.000 13,49 1.686.550 I alt uge 47 745.888 13,25 9.879.504 I alt akkumuleret 10.253.659 12,91 132.363.890

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 33.424.288 stk. egne aktier svarende til 2,17 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Head of IR, Rating and ESG Reporting

Mads Thinggaard

Mobilnr. 2025 5469

