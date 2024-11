Bombardier nomme Caroline Maso au poste de cheffe de la direction des ressources humaines

MONTRÉAL, 25 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd'hui la nomination de Caroline Maso au poste de cheffe de la direction des ressources humaines. Madame Maso relèvera directement de Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Dès le début de l’année prochaine, elle dirigera les activités des ressources humaines de Bombardier à l’échelle mondiale, afin de placer l’entreprise parmi les meilleurs employeurs de sa catégorie dans tous les pays où elle exerce ses activités.

« Je tiens à souhaiter à Caroline la bienvenue chez Bombardier. Sa longue liste de qualifications et son parcours de leadership éprouvé joueront un rôle important dans l'évolution de notre stratégie de gestion des talents, a déclaré monsieur Martel. Je suis ravi qu'elle rejoigne l'équipe de la haute direction de Bombardier où son expertise en pratiques RH opérationnelles et stratégiques contribuera au succès soutenu de l’entreprise dans l'attraction, la rétention, le développement et la mobilisation des meilleurs talents. »

Madame Maso apporte près de 25 ans d'expérience à Bombardier, dont la plupart cumulés dans l'industrie aérospatiale. Tout au long de sa carrière, elle a démontré qu’elle attache une attention particulière aux personnes, à la culture et l'innovation, afin de promouvoir des environnements de travail diversifiés, équitables et inclusifs encourageant la créativité et permettant aux employés de réaliser leur plein potentiel.

Avant sa nomination chez Bombardier, madame Maso occupait le poste de vice-présidente principale, Ressources Humaines, Canada, Roumanie, Algérie, LATAM et Fonctions du siège social chez AtkinsRéalis. Elle a également occupé des postes de direction chez Pratt & Whitney, comme vice-présidente, Ressources humaines, Pratt & Whitney Canada et vice-présidente, Ressources humaines, Moteurs commerciaux. Auparavant, elle a également travaillé chez Suncor Energy.

Madame Maso succèdera à Dan Brennan, lequel prendra sa retraite le 30 juin 2025. Il appuiera madame Maso à son arrivée chez Bombardier et agira à titre de conseiller spécial du chef de la direction. Monsieur Brennan a rejoint Bombardier en 2017 lors de la restructuration de l'entreprise et il a joué un rôle clé dans la navigation de la complexité du redressement de Bombardier en une entreprise en santé. Grâce à son expertise et à son leadership, l'entreprise a mis en place et rodé des initiatives clés en matière de gestion des talents qui ont façonné un nouveau Bombardier performant.

M. Martel a ajouté : « Dan a contribué de façon inestimable à notre équipe de haute direction ainsi qu'à l’engagement de nos employés, à notre acquisition de talents et à nos stratégies de rémunération et de récompense. Ces éléments ont fourni un cadre afin que Bombardier connaisse du succès au cours des années à venir. Je tiens à remercier Dan pour ses contributions et lui souhaite le meilleur des succès pour son nouveau chapitre de vie. »

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Information

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X (Twitter) @Bombardier.

Relations médias

Formulaire générique de relations médias

Mark Masluch

+1-514-855-7167

mark.masluch@aero.bombardier.com