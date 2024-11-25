Founder Group 拟收购越南可再生能源公司，拓展东南亚市场业务

吉隆坡，马来西亚, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Founder Group Limited (纳斯达克股票代码：FGL，下称 “Founder Group” 或 “公司”) 是马来西亚领先的太阳能光伏系统工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案提供商。该公司欣然宣布拟收购 VES Joint Stock Company (下称 “VES”) 旗下子公司 VES 1 Joint Stock Company (下称 “VES1”) 的多数股份。 VES 是越南可再生能源领域的一家先驱型企业，专注于太阳能与风能解决方案，其子公司 VES1 着眼于全国范围内太阳能项目的开发。

根据拟议收购条款，Founder Group 将收购 VES1 约 80% 的股份。 VES1 积极参与越南多个太阳能项目。 第一阶段包括太阳能屋顶项目，总装机容量为 5.6MWp。 根据 VES1 签署的购电协议 (PPA)，如果购电方希望在特定地点扩增太阳能装机容量，VES1 将享有优先决定权。 根据当前评估，VES1 拥有参与太阳能扩容项目的优先权，具体计划包括在 2025 年总计安装 50MWp 的太阳能发电设备，配备 60MWh 的储能系统，并在 2026 年总计安装 58MWp 的太阳能发电设备，配备 50MWh 的储能系统。 这些项目将大幅提升越南的太阳能及储能能力。 根据该协议规定，在未来三年内，Founder Group 还享有参与由 VES1 承接的越南屋顶太阳能和储能项目的独家权利。

越南 2021-2030 年能源发展战略计划明确提出，国家力争到 2030 年实现可再生能源在整体初级能源结构中占比达到 15% 至 20%，长期目标是到 2050 年达到 80% 至 85%。 根据 Grand View Research 的预测，越南太阳能系统市场有望到 2030 年将实现 124 亿美元的收入，且 2023 年至 2030 年的年均复合增长率 (CAGR) 预计达到 16%。 此外，据 Expert Market Research 预测，到 2032 年，越南太阳能市场能源规模将达 33.47 太瓦时 (TWh)，2024 年至 2032 年的年均复合增长率 (CAGR) 将达到 3.1%。

“我们很高兴有机会通过此次战略性收购 VES1 的多数股权，扩大我们在东南亚的业务版图。”Founder Group Limited 首席执行官 Lee Seng Chi 表示， “VES1 在越南蓬勃发展的太阳能市场中积累了卓越业绩，其现有项目和前景广阔的未来规划与我们的战略目标高度契合。 此次收购不仅巩固了我们在可再生能源领域的卓越地位，更为我们开辟了在屋顶太阳能与储能领域独享关键机遇的新航道，进一步坚定了我们交付可持续能源解决方案的承诺。”

VES Joint Stock Company 董事长兼创始人 Andy Nguyen 表示：“我们期待与 Founder Group 携手合作，共同推动可再生能源解决方案，促进企业的可持续发展。 我们将继续交付一系列可再生能源项目，力争为越南能源发展战略计划作出重要贡献。”



关于 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是一家专注于马来西亚太阳能光伏 (PV) 设施的全流程工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案提供商。 公司的主要业务集中在两个关键领域：大型太阳能项目以及商业和工业 (C&I) 太阳能项目。 公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务，推广生态友好资源，并实现碳中和目标。

如需了解该公司的更多信息，请访问 https://www.founderenergy.com.my/。

关于 VES Joint Stock Company

VES 是越南可再生能源领域的一家先驱型领军企业，专注于太阳能与风能解决方案的开发、安装及管理。 凭借逾七年的行业经验，VES 已成功交付一系列可再生能源项目，包括为越南海军、Vietnam Electricity (EVN) 及德国政府清洁能源计划等重要客户安装太阳能和风能设施。

VES 携手德国 IBC Solar 和荷兰 Libra Energy BV 等国际顶尖合作伙伴，在越南各地推广可持续能源解决方案。 VES 致力于促进清洁能源发展，在推动越南向可再生能源转型以及支持实现全球碳中和目标方面，发挥着举足轻重的作用。

如需了解该公司的更多信息，请访问 https://ves-vn.com/。

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