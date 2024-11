La préparation à l'IA en baisse : la pression augmente, mais les entreprises peinent à surmonter les obstacles entourant la mise en œuvre

Sommaire :

À peine 7 % des entreprises canadiennes sont prêtes à adopter et déployer l’IA, contre 9 % l’année dernière.

Malgré la baisse du niveau de préparation, presque tous les répondants (96 %) déclarent qu’il est devenu plus urgent de déployer l’IA au cours de la dernière année.

Les entreprises canadiennes intensifient leurs investissements : 43 % d'entre elles déclarent qu'elles vont consacrer entre 20 % et 50 % de leur budget informatique à l'IA au cours des 4 ou 5 prochaines années, soit deux fois plus que maintenant.



TORONTO, 25 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cisco, leader mondial dans le domaine des réseaux et de la sécurité, publie aujourd’hui les résultats canadiens de son Indice de préparation à la cybersécurité 2024. Ce rapport révèle qu’à peine 7 % des entreprises canadiennes sont pleinement préparées à déployer des technologies alimentées par l'IA, contre 9 % l’année dernière. Cette baisse du niveau de préparation par rapport à l'année dernière signale un écart croissant entre l'intention et la mise en œuvre. Au moment où les industries s'efforcent d'exploiter le potentiel de transformation de l'IA, ceci pourrait menacer la capacité du Canada à être compétitif au niveau mondial.

Le rapport se penche sur le niveau de préparation des entreprises à investir dans l'IA, à la déployer et à l'utiliser, en s'appuyant sur six piliers : la stratégie, l’infrastructure, les données, la gouvernance, les talents et la culture.

L'urgence d'agir

Les entreprises canadiennes perçoivent l’urgence d’adopter l’IA. Pourtant, l’infrastructure, la pénurie de talents et le cloisonnement des données empêchent son adoption à grande échelle. Presque toutes les entreprises canadiennes (96 %) déclarent qu’il est devenu plus urgent de déployer l’IA au cours de la dernière année, en particulier chez les chefs d'entreprise et des équipes de direction. Toutefois, malgré la pression des dirigeants et des investissements considérables, 45 % des entreprises ont seulement pu allouer entre 10 et 30 % de leur budget informatique à la mise en place de systèmes de gestion de l'information. Par conséquent, le rythme de mise en œuvre ne correspond pas au degré d'urgence.

« Avec le temps, il n'y aura plus que deux types d'entreprises : celles qui seront spécialisées dans l'IA et celles qui ne seront plus pertinentes. L'IA nous pousse à repenser les besoins en énergie et en calcul, la connectivité de haute performance pour les centres de données et entre eux, les exigences en matière de données, la sécurité, et bien plus encore », affirme Jeetu Patel, directeur général des produits chez Cisco. « Quel que soit leur degré d'avancement en matière d'IA, les entreprises doivent préparer leurs centres de données existants et leurs stratégies d'infonuagique en fonction de l'évolution des besoins. Elles doivent aussi disposer d'un plan d'adoption de l'IA alliant agilité et résilience, à mesure que les stratégies évoluent. »

Principales constatations pour le Canada :

Le niveau de préparation à l'IA a baissé dans presque tous les piliers, et l'infrastructure est le principal point faible : La baisse la plus importante touche le niveau de préparation de l'infrastructure, avec des lacunes dans la capacité de calcul, la performance du réseau du centre de données et la cybersécurité, notamment. Seulement 15 % des entreprises possèdent les processeurs graphiques (GPU) nécessaires pour répondre aux demandes actuelles et futures en matière d'intelligence artificielle et moins du quart (23 %) ont les capacités nécessaires pour protéger les données dans les modèles d'IA avec un chiffrement de bout en bout, des audits de sécurité, une surveillance continue et une réponse instantanée aux menaces. Les GPU sont essentiels pour traiter les calculs gigantesques dont les modèles d'IA ont besoin, qu'il s'agisse d'entraîner de grands modèles de langage ou d'effectuer des analyses prédictives en temps réel.

La stratégie est en grande partie définie : Malgré une baisse cette année, la stratégie reste le pilier qui présente les niveaux les plus élevés de préparation à l'IA, comptant 16 % des entreprises classées parmi les Précurseurs. Il reste cependant du travail à faire, car environ un tiers (35 %) des entreprises canadiennes se situent dans les deux catégories inférieures. Le Canada se distingue par un point positif : 92 % des entreprises ont mis en place une stratégie d'IA ou sont en train de l'élaborer, contre 61 % à l'échelle mondiale.

Les entreprises augmentent leurs investissements et regardent à long terme : Au cours de la dernière année, l'IA a été un secteur prioritaire de dépenses pour les organisations au Canada, avec 45 % ayant alloué entre 10 % et 30 % de leur budget en TI aux projets d’IA. Les investissements en IA se sont concentrés sur trois domaines stratégiques : la cybersécurité (36 % des entreprises sont à un stade de déploiement complet ou avancé), l’infrastructure TI (32 %), et l’expérience client (30 %). Quant à l'avenir, 43 % des entreprises affirment qu'elles consacreront de 20 % à 50 % de leur budget de TI à l'IA au cours des quatre à cinq prochaines années, soit plus du double de ce qu'elles dépensent aujourd'hui. Quatre-vingt-quatre pour cent (84 %) des entreprises canadiennes pensent que la portée de l'IA dépassera les attentes au bout de cinq ans.

Les données, encore un obstacle : Les entreprises se sentent moins prêtes à gérer efficacement les données pour les initiatives d'IA qu'il y a un an. En effet, à peine 8 % d'entre elles figurent dans la catégorie des Précurseurs. Une grande partie d'entre elles (85 %) ont encore des données cloisonnées, ce qui les empêche d'exploiter pleinement le potentiel de l'IA.

La pénurie de talents se poursuit : À peine plus de la moitié des personnes interrogées (54 %) jugent qu'il y a suffisamment de candidats dotés des bonnes compétences pour répondre aux exigences croissantes de l'IA en général. Les entreprises soulignent qu'il s'agit du principal défi en matière d'infrastructure, de données et de gouvernance, ce qui met en évidence le besoin critique de professionnels qualifiés pour mener à bien les projets d'IA.

Les entreprises reconnaissent qu'elles doivent améliorer leur niveau de préparation pour tirer parti de l'IA de manière efficace. Au Canada, 54 % des entreprises considèrent comme prioritaire une plus grande adaptabilité, flexibilité et facilité de gestion de leur infrastructure informatique, ce qui témoigne d'une prise de conscience des lacunes à combler pour améliorer le niveau de préparation général en matière d'IA.

« Les entreprises canadiennes sont engagées dans la stratégie et l'investissement, mais les obstacles tels que la pénurie de talents, les lacunes dans l'infrastructure et les données cloisonnées freinent les progrès. Sans une amélioration fondamentale de la puissance de calcul, de l'optimisation des réseaux, de la cybersécurité et de la formation des talents, le véritable pouvoir de transformation de l'IA restera hors de portée », explique Robert Barton, directeur de la technologie chez Cisco Canada.

