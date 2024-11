CGS befördert John Samuel zum Chief Operating Officer zur weiteren Verbesserung des Kundenservice und Förderung der betrieblichen Exzellenz

NEW YORK, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Computer Generated Solutions, Inc. (CGS), ein globaler Anbieter von Softwareanwendungen, Unternehmensschulungen, Kundenerfahrungs- und Outsourcing-Dienstleistungen für Geschäftsprozesse, hat heute bekanntgegeben, dass John Samuel zum Chief Operating Officer (COO) befördert worden ist. Die Ernennung spiegelt das anhaltende Engagement von CGS für betriebliche Exzellenz innerhalb des Unternehmens und im Dienste seiner Blue-Chip-Kunden wider. Kunden vertrauen darauf, dass CGS Kerngeschäftsfunktionen wie Lernen und Entwicklung, Lieferkettenmanagement und Kundenservice entwirft, implementiert und optimiert, sodass sie ihre Wettbewerber übertreffen können, indem sie sich stärker auf ihre eigenen Kernkompetenzen konzentrieren.

„Die Ernennung von Herrn Samuel zum COO markiert einen Wendepunkt in der 41-jährigen Geschichte von CGS“, so Phil Friedman, Gründer und CEO von CGS. „CGS wurde als Technologieunternehmen gegründet und Innovation war über die Jahre hinweg der Kern unseres Erfolgs. Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir die richtige Kombination aus Technologie, Menschen und Prozessen bereitstellen, um ihr Wachstum voranzutreiben. Herr Samuel hat auf allen drei Vektoren einen sicheren Stand und ist die perfekte Führungspersönlichkeit, um unser Unternehmen zu neuen Höhen zu führen. Mich begeistert vor allem die Vision von Herrn Samuel, KI in unsere Produkte, Dienstleistungen und Betriebsabläufe zu integrieren.“

Seit seinem Eintritt bei CGS im Jahr 2016 hatte Herr Samuel verschiedene strategische Führungspositionen inne, zuletzt als Executive Vice President, wo er die Initiativen des Unternehmens zur digitalen Transformation leitete. Als COO wird er nun auch die globalen Aktivitäten überwachen. Sein Schwerpunkt wird auf der Steigerung der Produktivität, der betrieblichen Effizienz und der Integration fortschrittlicher Technologien liegen, um die Kundendienstleistungen von CGS weiter zu verbessern. Unter der Führung von Herrn Samuel plant CGS, seine globale Präsenz auszubauen und innovative KI-Lösungen zu implementieren, um Arbeitsabläufe und Entscheidungsprozesse zu verbessern. Diese Fortschritte werden zu mehr Effizienz und optimierten Ergebnissen führen und sicherstellen, dass CGS auch weiterhin den sich schnell entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden gerecht wird.

„Während CGS weiterhin wächst und sich global ausdehnt, freue ich mich darauf, eng mit unserem CEO Phil Friedman und unserem außergewöhnlichen Führungsteam zusammenzuarbeiten, um unsere Vision umzusetzen, Innovationen voranzutreiben, die betriebliche Exzellenz zu verbessern und unseren Kunden und Partnern einen größeren Mehrwert zu bieten“, so Samuel. „Dieses neue Kapitel bietet eine unglaubliche Gelegenheit, unsere Ressourcen und Talente weiter auf unsere strategischen Prioritäten auszurichten und die Grenzen der Produktivität und Effizienz in allen Geschäftsbereichen zu erweitern. Ich fühle mich geehrt, die Zukunft von CGS mitgestalten zu dürfen!“

Über CGS

Seit mehr als 40 Jahren unterstützt CGS globale Unternehmen, regionale Firmen und Regierungsbehörden dabei, bahnbrechende Leistungen durch Geschäftsanwendungen, Unternehmensschulungen und Outsourcing-Dienstleistungen zu erzielen. CGS konzentriert sich voll und ganz auf die Entwicklung umfassender Lösungen, die den komplexen, mehrdimensionalen Bedürfnissen der Kunden gerecht werden und die grundlegendsten Geschäftsaktivitäten der Kunden unterstützen. CGS hat seinen Hauptsitz in New York City und unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.cgsinc.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Medienkontakt

Alan Marcus

amarcus@cgsinc.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a39794c0-0478-4d87-8ded-2ed3a2cc96be