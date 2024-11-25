CGS 擢升 John Samuel 为首席运营官，以进一步改善客户服务，推动卓越运营

纽约, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 软件应用、企业学习、客户体验和业务流程外包服务的全球供应商 Computer Generated Solutions, Inc. (CGS) 今日宣布 John Samuel 升任公司首席运营官 (COO)。 这表明 CGS 持续致力于公司内部的卓越运营，并为蓝筹客户提供一以贯之的优质服务。 客户相信 CGS 能够为之设计、实施并优化核心业务功能（例如学习和开发、供应链管理和客户服务），使其能够更加专注于自己的核心能力，从而超越竞争对手。

“任命 John 为首席运营官将标志着 CGS 41 年历史的转折点，”CGS 创始人兼首席执行官 Phil Friedman 表示。 “CGS 在创立时就是一家科技公司，多年来，创新始终是我们成功的核心。 客户相信我们能交付技术、人员和流程的正确组合，助力其繁荣成长。 John 稳步立足于这三个领域之中，是将我们业务带领到新高度的完美领袖。 John 将 AI 整合到我们产品、服务和运营中的远见，尤为令我们感到兴奋。”

自从 2016 年加入 CGS 以来，Samuel 已担任多个战略性领导职位，近期出任执行副总裁期间，他率先领导了公司的数字化转型计划。 作为首席运营官，他现在还将监管全球运营。 他将专注于提高生产率和运营效率，同时整合高端技术，从而进一步改善 CGS 的客户服务。 在 John 的领导下，CGS 计划拓展全球业务范围，实施创新型 AI 解决方案，从而改善工作和决策流程。 这些改善措施将帮助公司提高效率并优化结果，确保 CGS 始终符合客户瞬息万变的需求。

“随着 CGS 在全球的持续增长和拓展，我希望能和我们的首席执行官 Phil Friedman 及优秀的执行团队密切合作，实现自身愿景，从而助力创新、改善卓越运营，并为客户及合作伙伴带来更高价值，”Samuel 表示。 “这一新篇章为我们提供了绝佳机会，让我们能够进一步将资源和人才与自身战略性的当务之急相结合，突破业务所有领域的生产率和效率极限。 我很荣幸能成为塑造 CGS 未来的一员！”

关于 CGS

40 多年来，CGS 已帮助全球企业、区域公司和政府机构通过业务应用、企业学习和外包服务以达成业绩上的突破。 CGS 倾力创建符合客户多维度复杂需求的综合解决方案，同时支持客户最基础的业务活动。 CGS 总部位于纽约市，在北美、南美、欧洲、中东和亚洲均设有办公室。 如需了解更多信息，请访问 www.cgsinc.com，并在 LinkedIn 上关注我们。

媒体联系人

Alan Marcus

amarcus@cgsinc.com

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a39794c0-0478-4d87-8ded-2ed3a2cc96be