CGS 擢升 John Samuel 為營運總監，進一步提升客戶服務及推動卓越營運

紐約, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 環球軟件應用、企業學習、客戶體驗及業務流程外判服務供應商 Computer Generated Solutions, Inc.（CGS）今天宣佈擢升 John Samuel 擔任營運總監（COO）一職。 這次任命反映出 CGS 致力在公司內部以及為藍籌客戶服務提供卓越營運的一貫承諾。 一眾客戶皆信賴 CGS 來設計、實施及完善核心業務的功能，如學習和拓展、供應鏈管理及客戶服務等，讓他們得以超越競爭對手，並且更專注於本身的核心優勢。

CGS 創辦人暨行政總裁 Phil Friedman 稱：「任命 John 出掌營運總監一職，將是 CGS 成立四十一年歷史以來的一大轉捩點。 CGS 在創立時是一間科技公司，而創新亦是公司多年來賴以成功的核心關鍵。 客戶信賴我們提供適當安排的技術、人員和流程來推動他們的業務增長。 John 在這三方面都擁有令人信服的深厚經驗，是帶領公司業務再創新猷的理想領導人選。 對於 John 將人工智能（AI）融合到我們產品、服務及營運的願景和視野，令我感到格外興奮。」

自 2016 年加入 CGS 以來，Samuel 已擔任過不同的策略性領導職位，最近期為執行副總裁，是引領公司數碼轉型計劃的旗手。 作為營運總監，他現在會同時負責監督公司的全球營運。 他將會專注於推動生產力、營運效率及整合先進的技術，以進一步提升 CGS 的客戶服務。 在 John 的領導下，CGS 計劃擴展其環球足跡，並且實施創新的 AI 解決方案來改善工作流程和決策程序。 這些進程可望帶來效率上的提升和完善的成果，確保 CGS 可繼續滿足其客戶瞬息萬變的需求。

Samuel 表示：「鑑於 CGS 持續在全球發展及擴張，本人熱切期待與行政總裁 Phil Friedman 先生和卓越優秀的高層團隊緊密合作，以實現公司推動創新、提升卓越營運，並為我們的客戶和合作夥伴帶來更大價值的願景。 此全新篇章體現了一個絕佳的機會，進一步將我們的資源和人才與策略重點連成一線，突破各個業務範疇的生產力與效率界限。 我對於能為 CGS 的未來發展盡一分力感到無比榮幸。」

關於 CGS

逾 40 年來，CGS 致力透過商業應用、企業學習及外判服務，幫助環球企業、地區公司和政府機構推動突破性表現。 CGS 全力專注於締造可迎合客戶複雜、多層面需要及支援客戶最基礎業務活動的綜合解決方案。 CGS 的總部位於紐約市，並且在北美洲、南美洲、歐洲、中東及亞洲各地設有辦事處。 欲了解更多資訊，請瀏覽 www.cgsinc.com 及前往 LinkedIn 關注我們。

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