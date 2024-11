Bombardier Défense livre un premier avion Global 6500 à l’Armée américaine dans le cadre du programme HADES

Bombardier Défense livre le premier avion Global 6500 de Bombardier en soutien au programme High Accuracy Detection and Exploitation System (HADES) de l’Armée américaine lors d’une cérémonie au siège américain du groupe Bombardier à Wichita, au Kansas

L’avion Global 6500 est une plateforme éprouvée procurant autonomie, vitesse, fiabilité et endurance. Il représente la solution à voilure fixe idéale pour l’avion de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR) de dernière génération de l’Armée américaine volant plus haut, plus vite et plus loin que les avions à capteurs aéroportés d’anciennes générations

Ayant la capacité d’être déployés dans toutes les conditions météorologiques et bénéficiant jour et nuit du soutien du réseau mondial de centres de service de Bombardier, les avions Global de Bombardier sont devenus les plateformes de choix pour plus de 10 types de mission différentes





L'avion Bombardier Global 6500 livré à l'Armée américaine pour soutenir le programme HADES.

WICHITA, Kan., 25 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Défense a célébré la livraison du premier avion Global 6500 de Bombardier à l’Armée américaine en soutien au programme High Accuracy Detection and Exploitation System (HADES). Rehaussée par les attributs performants de l’avion Global 6500, la plateforme à voilure fixe contribuera à renforcer les capacités aériennes de détection accentuée de l’Armée américaine et marque une étape importante pour les États-Unis dans la modernisation de sa flotte aérienne pour le renseignement militaire.

En présence du sénateur républicain Jerry Moran du Kansas, de représentants de l’État du Kansas et de dirigeants de l’Armée américaine, la cérémonie a souligné la livraison de la première solution prototype aérienne de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR) de dernière génération et le début de la prochaine étape du programme visant à y intégrer les systèmes.

« Bombardier Défense est honorée de soutenir l’Armée américaine avec la livraison du premier avion Global 6500, une plateforme hautement performante qui possède les capacités de vitesse, d’endurance, d’autonomie et d’altitude nécessaires pour soutenir la détection accentuée de l’armée de demain, a déclaré Steve Patrick, vice-président, Bombardier Défense. Cet avion de premier ordre est une solution à l’épreuve du temps procurant à l’Armée américaine les capacités nécessaires pour affronter les menaces présentes et futures. »

« Nous sommes fiers du partenariat avec Bombardier Défense et les professionnels l’État du Kansas qui soutiennent nos missions. Nous demeurons enchantés par toutes les opportunités que nous pouvons saisir en combinant la performance, la polyvalence et la fiabilité de l’avion Global 6500 avec les charges utiles modernes requises par les exigences prioritaires de renseignement. HADES est au cœur de la stratégie de collecte de données de l’Armée et le Global 6500 est la plateforme qui permet de mettre en œuvre cette stratégie. Cet avion offre l’autonomie, le potentiel de charge utile, la vitesse et l’endurance nécessaires pour tirer parti de ses capacités adaptées et pertinentes afin de répondre au spectre complet des exigences de collectes de l’Armée et des initiatives de défense conjointes. » – Andrew Evans, directeur du groupe de travail G-2 sur le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR) du quartier général de l’Armée américaine

« Le partenariat entre Bombardier, l’Armée américaine et la main-d’œuvre de Wichita a produit un avion de dernière génération équipé pour répondre aux exigences des guerres dans une nouvelle ère technologique, a affirmé le sénateur républicain Jerry Moran du Kansas. L’avion HADES est équipé des outils nécessaires pour exercer un effet de dissuasion contre les menaces, mener des opérations de surveillance et contribuer à la sécurité de notre pays. C’est le début d’un nouveau chapitre pour les capacités aéronautiques de nos militaires qui s’inscrit dans la tradition de production de matériel de défense du Kansas. »

Des plateformes à voilure fixe, comme l’avion Bombardier Global 6500 qui vole plus vite, plus loin et plus haut que les anciennes plateformes de détection aérienne, contribuent considérablement à améliorer l’exécution des missions ISR aériennes. L’avion Global 6500 procure aux entités militaires plusieurs avantages, comme la fiabilité, la portée opérationnelle et des zones opérationnelles étendues. Offrant jusqu’à 18 heures d’endurance, jusqu’à 750 heures de vol entre les intervalles de maintenance et faisant partie de la gamme d’avions Global affichant une ponctualité technique de 99,83 %, l’avion Global 6500 est un choix idéal pour atteindre des objectifs opérationnels comme la détection accentuée.

Bombardier Défense dispose d’équipes techniques internes et d’équipes de soutien, disponibles jour et nuit dans le monde entier, pouvant intégrer des modifications adaptées sur mesure aux besoins du client, avec des capacités de certification complètes pour tout le spectre des missions civiles, militaires et hybrides. Bombardier bénéficie de dizaines d’années d’expérience de collaboration avec des exploitants de missions spéciales et des intégrateurs de systèmes de missions réputés pour adapter sa plateforme éprouvée afin qu’elle soit en mesure de réaliser des opérations cruciales dans le monde entier.

