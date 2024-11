LACROIX : Sur un marché durablement porteur, l’activité Environment de LACROIX renouvelle avec succès son offre sur tous ses segments.

Sur un marché durablement porteur, l’activité Environment de LACROIX renouvelle avec succès son offre sur tous ses segments

Les business à impact positif bénéficient d’une solide croissance sur la durée

Il y a un an, LACROIX a dévoilé sa feuille de route RSE, intégrant des objectifs ambitieux en matière de développement de ses activités à impact. Convaincu que ces activités, en plus de leur impact positif pour l’environnement et la société, sont celles qui génèreront la croissance la plus durable, prévisible et rentable, LACROIX a affiché sa volonté de porter la part des produits à impact positif à 80% de son chiffre d’affaires en 2030 (contre 61% en 2022).

Avec des solutions par nature 100% à impact positif, l’activité Environment de LACROIX affiche sur le périmètre actuel (incluant le segment Eclairage Public), une croissance régulière et dynamique supérieure à 10% par an depuis 2021, et 13,6% de taux de croissance cumulé sur les 9 premiers mois de 2024.

Cette croissance, portée par des leviers naturels et pérennes tels que le coût et la disponibilité de l’énergie, est également soutenue par un contexte riche en évolutions technologiques et réglementaires en Europe. On citera, à titre illustratif, le Cybersecurity ACT, l’arrêt progressif des réseaux 2G/3G, le décret Européen concernant l’arrêt de la commercialisation des lampes à décharge en 2027, le décret BACS (Building Automation and Control system) en Europe, la nouvelle loi Germany Energy Industry Act (EnWG §14), ou encore les financements pour les plans de réduction des pertes en eau (PERTE en Espagne et PNRR en Italie). Toutes ces évolutions favoriseront la poursuite du déploiement et le renouvellement de solutions de télégestion des installations critiques au cours des prochaines années.



Cette situation bénéficiera aux acteurs installés sur leurs marchés, capables de faire évoluer leur offre de produits en développant les solutions les plus innovantes et performantes.

Une offre en constante évolution adressant les besoins des différents segments

Fort d’un investissement continu en R&D, LACROIX renouvelle régulièrement ses gammes de produits avec succès. Le produit phare de son offre de solutions connectées pour la surveillance et la gestion à distance des infrastructures critiques, le « Sofrel S500 », a progressivement laissé la place à la nouvelle génération de produits de télégestion cybersécurisée « Sofrel S4W et S4TH ». Devenue en 2023 une véritable référence sur ses marchés, cette nouvelle génération représente aujourd’hui un parc installé de plus de 50 000 unités en France, consolidant la place de leader que LACROIX occupe sur le marché français de la télégestion des réseaux d’eau et des réseaux de chaleur.

LACROIX élargit également ses gammes de produit pour répondre aux besoins des marchés et de ses clients.

Lancés pour la première fois en 1981, les data loggers Sofrel de LACROIX, visant à monitorer les débits et pressions dans les réseaux de distribution d’eau afin de réduire les fuites, représentent plus de 200 000 unités vendues à ce jour dans le monde. En septembre dernier, LACROIX a lancé une nouvelle solution pour la surveillance des réseaux d’eau intégrant à la fois le data logger (SOFREL LogUp), son application mobile, sa plateforme software et son interface Web de gestion, offrant ainsi à ses clients une solution clé en main optimisée et cybersécurisée.

La business unit allemande de LACROIX, « SAE-IT Systems » a lancé, en mai dernier une nouvelle génération “series5X” de son unité de télégestion “SAE-FW-5” ainsi que de sa plateforme software dédiée, qui intègre de nouveaux services permettant de répondre à la règlementation Germany Energy Industry Act.

Cette dernière encourage la digitalisation de la gestion des réseaux d’énergie, en particulier au niveau des stations secondaires, augmentant la quantité de data remontées et renforçant les besoins en matière de cybersécurité et de services digitaux adaptés. Le marché des sous-stations des réseaux moyenne et basse tension devrait ainsi, d’après les estimations de LACROIX, connaître une croissance annuelle à deux chiffres au cours des prochaines années.

Du côté d’Éclairage Public, la nouvelle offre « Tegis Lite », qui est lancée ce mois-ci au salon des Maires à Paris, vise le marché des collectivités locales avec une offre de solution de pilotage simple, abordable, et 100% évolutive, permettant aux clients de séquencer leurs investissements à la carte. Cette solution vient compléter l’offre existante de gestion de l’éclairage, dont le parc installé compte aujourd’hui 12 000 armoires connectées et environ 140 000 points lumineux gérés. Elle accompagnera ainsi le déploiement du marché de l’éclairage intelligent soutenu par les investissements en LED liés aux nouvelles échéances règlementaires.

Les coffrets de raccordement installés en pied de poteaux permettent de connecter les points lumineux au réseau d’électricité. Ils représentent plus de 400 000 unités vendues par an. Bénéficiant d’un bureau d’études intégré et des capacités industrielles du Groupe qui garantissent une disponibilité sous 48 heures, les coffrets font l’objet d’améliorations continues.

Evolutifs par essence, ces produits ont la capacité d’intégrer de nouveaux composants comme des solutions de protection pour les sources lumineuses LED et de gestion, ainsi que de nouvelles fonctionnalités permettant une montée en gamme.

« Les enjeux croissants de préservation des ressources telles que l’eau et l’énergie sont très porteurs pour l’activité Environment. LACROIX bénéficie d’une stratégie produits, solutions et services dynamique et optimisée en fonction des spécificités de chacun des marchés de niche qu’il adresse. Les synergies technologiques au sein de l’activité sont significatives, en particulier au niveau des plateformes software permettant l’optimisation de la gestion des équipements et leur protection Cyber. Cela nous permet de gagner en développement et en time to market, tout en proposant les meilleures solutions pour nos clients sur chaque marché » souligne Ronald Vrancken, Executive Managing Director de l’activité Environment de LACROIX.

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires 2024 : 10 février 2025, après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/investisseurs/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 761 millions d’euros en 2023, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

Contacts







LACROIX

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

investors@lacroix.group

Tél. : 02 72 25 68 80







SEITOSEI ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

Tél. : 01 56 88 11 29







SEITOSEI ACTIFIN

Communication financière

Marianne Py

marianne.py@seitosei-actifin.com

Tél. : 06 88 78 59 99

Pièce jointe