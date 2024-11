Penyelesaian AI Lanjutan Cloudera Mempercepatkan Bantuan Kemanusiaan Global untuk Mercy Corps

Bekerjasama dengan Tech To The Rescue, Cloudera sedang menambah baik pembuatan keputusan dan penggunaan sumber untuk organisasi bukan untung global

Mercy Corps akan menyertai Cloudera di AWS re:Invent untuk demo langsung di reruai 1376 pada 3 Disember 2024

SANTA CLARA, Calif., Nov. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera , satu-satunya platform hibrid sebenar untuk data, analitik dan AI, hari ini mengumumkan ia telah bekerjasama dengan Mercy Corps , sebuah organisasi global terkemuka yang bekerja dengan komuniti di lebih daripada 40 negara yang terjejas oleh krisis, bencana, kemiskinan serta perubahan. Dibentuk melalui penyertaan syarikat dalam program AI for Changemakers Tech To The Rescue, kerjasama tersebut memanfaatkan penyelesaian Inferensi AI baharu Cloudera dengan NVIDIA AI dalam Perkhidmatan Web Amazon (AWS) untuk membolehkan Mercy Corps memajukan ketepatan dan keberkesanan teknologi pengedaran bantuannya.

Di rantau seperti Timur Tengah dan Afrika, krisis pertanian dengan cepat boleh menjadi bencana kemanusiaan, mengancam berjuta-juta nyawa. Walaupun keadaan mendesak, organisasi kemanusiaan sering bergelut untuk mengakses data tepat pada masanya untuk menjangka dan bertindak balas secara berkesan terhadap krisis ini dan minimumkan kesannya. Untuk membantu merapatkan jurang ini, Cloudera bekerjasama dengan Mercy Corps untuk membangunkan alat Methods Matcher yang dipacu AI.

Methods Matcher, penyelesaian dikuasakan AI, boleh meringkaskan, merujuk dan mengesyorkan penyelidikan, amalan terbaik dan tindak balas krisis dipacu data untuk pakar bantuan kemanusiaan global. Ia melengkapkan pasukan lapangan Mercy Corps dengan contoh projek AI berkaitan yang berjaya dilaksanakan di rantau lain, memberikan mereka cerapan mengenai analisis untuk reka bentuk program, pelaksanaan dan membuat keputusan. Alat ini, dibina dari hujung ke hujung oleh Cloudera Professional Services, mengurangkan masa penyelidikan dan meningkatkan kecekapan tindak balas apabila pasukan kemanusiaan — dan komuniti — amat memerlukannya. Dijalankan dalam AWS dengan pengkomputeran dipercepatkan AI NVIDIA tindanan penuh, aplikasi berasaskan awan ini menawarkan pasukan Mercy Corps akses kepada pembantu AI yang menanyakan repositori maklumat kritikal yang dipilih susun, termasuk kertas penyelidikan, projek masa lalu dan amalan terbaik untuk menambah baik pembuatan keputusan dan penggunaan sumber.

Pembantu tersebut memanfaatkan perkhidmatan Inferens AI Cloudera yang baru dikeluarkan, dikuasakan oleh platform pengkomputeran dipercepatkan NVIDIA AI — termasuk perkhidmatan mikro NVIDIA NIM , sebahagian daripada platform perisian NVIDIA AI Enterprise — untuk mempercepatkan pembangunan aplikasi GenAI sehingga 36 kali ganda. Ini membolehkan Mercy Corps menskalakan penyelesaian AInya dengan pantas, mengurangkan perbelanjaan pentadbiran operasi dan membuat keputusan yang lebih pantas, dipacu data di bawah tekanan, semuanya disokong oleh infrastruktur awan yang memastikan kebolehskalaan, keselamatan dan keberkesanan kos.

“Kuasa AI tidak terhad dan kerja kami dengan Mercy Corps dan program AI for Changemakers Tech To The Rescue hanyalah permulaan untuk perkara yang mungkin dicapai apabila kami manfaatkan AI untuk menyelesaikan cabaran,” kata Manasi Vartak, Ketua Arkitek AI di Cloudera. “Ia lebih daripada sekadar menggunakan teknologi untuk kesan sosial - ia mengenai membantu organisasi membina kemahiran dan kapasiti untuk memanfaatkan AI untuk kesan dunia sebenar serta mencipta perubahan yang berkekalan.”

“Perkongsian kami dengan Cloudera telah membolehkan kami menggunakan penyelesaian AI dengan ketepatan dan kelajuan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, membolehkan kami memenuhi komitmen organisasi kami bagi menyampaikan bantuan menyelamatkan nyawa menggunakan kaedah berasaskan bukti yang inovatif,” kata Alicia Morrison, Pengarah Sains Data, Mercy Corps. “Komitmen Cloudera untuk menyokong pasukan kami dengan kuasa AI akan membantu kami bertindak balas terhadap krisis dengan lebih pantas dan membuat keputusan yang kritikal dan dipacu data apabila ia paling penting.”

Mercy Corps akan mengambil bahagian dalam panel di AWS re:Invent pada 2 Disember 2024, membincangkan cara penyelesaian AI, seperti Method Matcher, boleh memberi kesan kepada penggunaan bantuan kemanusiaan. Mereka juga akan menyertai Cloudera untuk demo langsung di reruai 1376 pada 3 Disember 2024, jam 3 petang. Waktu Pasifik

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kerjasama Cloudera dengan AWS, Tech To The Rescue dan Mercy Corps, daftar dan berhubung dengan pasukan di AWS re:Invent di sini .

Perihal Cloudera

Cloudera merupakan satu-satunya platform hibrid sebenar untuk data, analitik dan AI. Dengan 100 kali ganda lebih data di bawah pengurusan berbanding vendor awan sahaja yang lain, Cloudera memperkasakan perusahaan global untuk mengubah semua jenis data, pada mana-mana awan awam atau persendirian kepada cerapan yang bernilai dan dipercayai. Open Data Lakehouse kami menyampaikan pengurusan data berskala dan selamat dengan analitik asli awan mudah alih, membolehkan pelanggan membawa model GenAI kepada data mereka sambil mengekalkan privasi dan memastikan penggunaan AI yang bertanggungjawab dan boleh dipercayai. Jenama terbesar dunia dalam perkhidmatan kewangan, insurans, media, pembuatan dan kerajaan bergantung pada Cloudera untuk menggunakan data mereka untuk menyelesaikan perkara yang kelihatan mustahil—hari ini dan pada masa hadapan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, layari Cloudera.com dan ikuti kami di LinkedIn dan X . Cloudera dan tanda berkaitan ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cloudera, Inc. Semua syarikat dan nama produk lain mungkin merupakan tanda dagangan pemilik masing-masing.

Perihal Mercy Corps

Mercy Corps merupakan pasukan global yang terdiri daripada hampir 6,000 anggota kemanusiaan yang bekerja untuk mencipta dunia di mana semua orang boleh hidup secara makmur. Di lebih daripada 40 negara yang terjejas oleh krisis, bencana, kemiskinan dan perubahan iklim, kami bekerjasama dengan komuniti, kerajaan tempatan, syarikat yang berfikiran ke hadapan dan usahawan sosial untuk memenuhi keperluan mendesak dan membangunkan penyelesaian jangka panjang untuk membolehkan perubahan yang berkekalan. Pada tahun 2023, belanjawan operasi Mercy Corps melebihi $623J dan telah memberi bantuan kepada lebih daripada 30 juta orang.

Perihal Tech To The Rescue Foundation

Tech To The Rescue merupakan pergerakan global lebih daripada 2000 syarikat teknologi yang bersedia untuk melibatkan diri secara pro-bono dalam projek teknologi yang memberi kesan untuk organisasi bukan untung yang bercita-cita tinggi. Program utama kami AI for Changemakers , disokong oleh AWS dan Google.org, merupakan program pecutan 3 tahun untuk inovator Kecerdasan Buatan (AI) dan 110 organisasi bukan untung terkemuka, untuk bekerjasama dan membina penyelesaian AI pro-bono yang membantu menyelesaikan masalah yang paling mendesak di dunia, daripada pengurusan iklim dan bencana, kepada pendidikan, kesihatan dan peluang pekerjaan. Sertai pergerakan tersebut hari ini!

