Cloudera 的先进 AI 解决方案帮助 Mercy Corps 加速全球人道主义援助

Cloudera 与 Tech To The Rescue 合作来改善该全球非盈利组织的决策和资源部署

Mercy Corps 将于 2024 年 12 月 3 日在 AWS re:Invent 的第 1376 号展位观看 Cloudera 的现场演示

加利福尼亚州圣克拉拉, Nov. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 唯一真正的数据、分析和 AI 混合平台 Cloudera 今日宣布与 Mercy Corps 开展合作。Mercy Corps 是一家领先的全球组织,与 40多个国家或地区受危机、灾难、贫穷和气候变化影响的社区合作,解决紧急需求,制定长期解决方案,以期实现持久的改变。 这项合作通过参与 Tech To The Rescue 的 AI for Changemakers 项目来实现,利用 Cloudera 全新的 AI Inference 解决方案和 Amazon Web Services (AWS) 上的 NVIDIA AI 来帮助 Mercy Corps 改善其援助分布技术的精确度和有效性。

在中东和非洲等地区,农业危机会迅速成为人道主义灾难,威胁数百万人的生命。 虽然情况紧急,但是人道主义组织通常难以获得及时准确的数据来预测和有效应对这些危机,从而尽量降低其影响。 为帮助弥补此差距,Cloudera 和 Mercy Corps 合作,开发 AI 驱动的 Methods Matcher 工具。

Methods Matcher 是一款 AI 赋能的解决方案,能为全球人道主义援助专家总结、参考和推荐研究、最佳实践和数据驱动的危机应对方法。 它为 Mercy Corps 的现场团队提供已在其它地区成功实施的相关 AI 项目的示例,使他们能够深入分析项目设计、实施和决策。 此工具由 Cloudera Professional Services 从端到端构建,能在人道主义救援团队和社区最需要的时候,减少研究时间,改善应对效率。 这款基于云的应用在 AWS 上运行,采用全堆栈的 NVIDIA AI 加速计算,能让 Mercy Corps 团队访问一个 AI 助理。该助理可以查询精选的关键信息存储库,包括研究论文、过往项目和最佳实践,从而改善决策及资源部署。

该助理利用 Cloudera 全新发布的 AI Inference 服务,该服务由 NVIDIA AI 加速计算平台 ( 包括 NVIDIA NIM 微服务,这是 NVIDIA AI Enterprise 软件平台的一部分 ) 提供支持,最快可将 GenAI 应用开发速度提高至 36 倍。 这让 Mercy Corps 能够快速扩展其 AI 解决方案,减少运营费用,在压力下做出更加迅速的数据驱动型决策,这一切都由能确保可扩展性、安全性和高性价比的云基础设施支持。

“AI 的力量是无限的,我们与 Mercy Corps 和 Tech To The Rescue 的 AI for Changemakers 项目的合作,仅仅是我们在利用 AI 解决各种挑战时可能发生的事情的冰山一角,” Cloudera 的首席 AI 架构师 Manasi Vartak 表示, “这不仅仅是使用技术产生社会影响——这是帮助组织建立使用 AI 的技术和能力,从而产生真实世界影响,并创造长久改变。”

“我们与 Cloudera 的合作让我们能够以前所未有的精度和速度部署一个 AI 解决方案,从而使我们能够实现我们的组织承诺——利用创新、基于证据的方法提供拯救生命的援助,”Mercy Corps 数据科学总监 Alicia Morrison 表示, “Cloudera 承诺利用 AI 的力量来支持我们团队,这将帮助我们更快速地应对危机,并在最关键时刻做出至关重要的数据驱动型决策。”

Mercy Corps 将于 2024 年 12 月 2 日参与 AWS re:Invent 的一场专家小组讨论会,讨论像 Method Matcher 这样的 AI 解决方案如何影响人道主义救援的部署。 他们还将于太平洋时间 2024 年 12 月 3 日下午 3 点在第 1376 号展位观看 Cloudera 的现场演示。

请在 此处 注册并联系 AWS re:Invent 的团队,进一步了解 Cloudera 与 AWS、Tech To The Rescue 和 Mercy Corps 的合作。

