Teledyne推出用於線上3D測量和檢測的 Z-Trak 3D Apps Studio軟體工具

加拿大滑鐵盧, Nov. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA推出為線上3D機器視覺應用開發的軟體工具Z-Trak™ 3D Apps Studio。該工具旨在與Teledyne DALSA的Z-Trak系列雷射輪廓儀配合使用，可簡化生產線上的3D測量和檢測任務。Z-Trak 3D Apps Studio能夠處理具有不同表面類型、尺寸和幾何特徵的物體的3D掃描，是電動汽車（電動汽車電池、電機定子等）、汽車、電子、半導體、包裝、物流、金屬製造、木材等眾多行業工廠自動化應用的理想之選。

Z-Trak 3D Apps Studio具有簡化的工具，用於測量物體厚度、檢查膠珠、焊縫以及識別機加工、組裝或擠壓部件上的平坦、傾斜和彎曲表面上的缺陷。它還包括錨定和資料增強功能，例如反射消除，以確保在各種操作條件下獲得可靠且可重複的結果。

Teledyne的Z-Trak系列雷射輪廓儀具有各種多感測器拓撲結構，可在保持高度解析度的同時增強視野、克服遮擋或提供物體的360°視圖以進行檢查和測量。Z-Trak 3D Apps Studio可同時擷取、處理和分析 3D 掃描和 2D 灰階影像（反射資料），所有這些都具有 3D 視覺化功能。

為了輕鬆整合和快速部署，可透過Sherlock 8.30（或更高版本）使用Z-Trak 3D Apps Studio，是一個經過現場驗證的無程式碼圖形開發環境，適用於工廠相關應用。Z-Trak 3D雷射輪廓儀包含Sherlock 8軟體授權可用於線上測量應用。

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Teledyne視覺解決方案提供全面的垂直整合工業和科學成像技術產品組合。Teledyne DALSA、e2v CMOS圖像感測器、FLIR IIS、Lumenera、Photometrics、Princeton Instruments、Judson Technologies、Acton Optics和Adimec互相協作，形成各領域無與倫比的專長集合，擁有數十年的經驗和一流的解決方案。它們組合並利用彼此的優勢，提供深厚而廣泛的傳感和相關技術組合。Teledyne提供全球客戶支持和技術專長以處理艱巨的任務。其工具、技術和視覺解決方案旨在為客戶打造獨特的競爭優勢。

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