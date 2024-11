Le CN publie son nouveau plan d’action pour la réconciliation avec les peuples autochtones

MONTRÉAL, 26 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a publié aujourd’hui son nouveau Plan d’action pour la réconciliation avec les peuples autochtones (PARPA), réaffirmant son engagement à renforcer ses liens avec les communautés autochtones, à favoriser des relations mutuellement avantageuses et à créer de véritables occasions de collaboration dans son parcours vers une réconciliation authentique. Les engagements et actions du PARPA découlent des observations, priorités et commentaires des communautés autochtones et du personnel du CN qui interagit avec elles.

Le PARPA présente des étapes concrètes, des engagements mesurables et une vision claire qui guideront le CN dans son parcours vers la réconciliation au cours des trois prochaines années, au Canada. Par le biais de ce plan, le CN vise à établir des partenariats durables et respectueux à long terme avec les peuples autochtones.

Le plan d’action est structuré autour de cinq piliers :

Sensibilisation à la culture et l’engagement du personnel

Personnel et l’emploi

Réconciliation économique

Engagement et les relations communautaires

Protection de l’environnement, la sécurité et le développement durable



« Notre PARPA est une étape importante du parcours du CN vers la réconciliation avec les communautés autochtones. En tant qu'entreprise, nous nous engageons à favoriser un changement significatif et à nous assurer que nos efforts ont un impact positif et durable. Il ne s'agit pas seulement d'un plan, mais aussi d'approfondir les relations, d'encourager la collaboration et de construire ensemble un avenir meilleur. »

- Olivier Chouc, premier vice-président et chef de la direction des Affaires juridiques

Le PARPA du CN reflète son engagement envers l’apprentissage continu, les actions concrètes et le progrès durable. Il constitue une fondation solide afin de guider la Compagnie dans ses efforts visant à soutenir, à honorer et à respecter les communautés autochtones dans l’ensemble de son réseau.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. S’étendant sur près de 20 000 milles, le réseau du CN circule à l’intérieur ou à proximité de près de 230 terres de réserve de plus de 120 Premières Nations et peuples métis au Canada, et de sept communautés tribales aux États-Unis. Les services de transport du CN relient les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et au golfe du Mexique, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources :