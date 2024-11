Esker et Microsoft Dynamics 365 : une intégration en temps réel pour optimiser la gestion des factures fournisseurs

Lyon, le 26 novembre 2024 — Esker, la plateforme de référence pilotée par l’IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client, annonce le lancement de nouveaux connecteurs clé en main pour sa solution Accounts Payable. Ces connecteurs offrent une intégration en temps réel avec les ERP cloud Microsoft Dynamics 365 Finance et Microsoft Dynamics 365 Business Central, permettant une gestion des factures fournisseurs à la fois plus fluide, plus rapide et plus sécurisée.



Une collaboration stratégique pour des résultats mesurables

Cette nouvelle fonctionnalité repose sur un partenariat solide entre Esker et Microsoft, soutenu par un réseau de partenaires de confiance. Grâce à ces connecteurs, les entreprises peuvent désormais

Automatiser intégralement le traitement des factures fournisseurs : de la réception au paiement final.

: de la réception au paiement final. Améliorer la collaboration interne : en renforçant la communication entre la Direction Financière et les autres départements.

: en renforçant la communication entre la Direction Financière et les autres départements. Obtenir des résultats concrets : traitement des factures accéléré de 65 %, réduction des coûts de gestion de 60 % et un taux de précision pouvant atteindre 99 %.





Des fonctionnalités innovantes pour les utilisateurs

L’intégration avec Microsoft Dynamics 365 offre une expérience utilisateur simplifiée et optimisée :

Configuration rapide : connecteur opérationnel en seulement quelques jours.

: connecteur opérationnel en seulement quelques jours. Synchronisation en temps réel : récupération automatique des données et création des factures dans l’ERP.

: récupération automatique des données et création des factures dans l’ERP. Comptabilisation automatisée : prise en charge des factures avec ou sans bon de commande.

: prise en charge des factures avec ou sans bon de commande. Accès direct à l’image des factures : depuis les enregistrements dans l’ERP, pour une transparence accrue.

: depuis les enregistrements dans l’ERP, pour une transparence accrue. Validation mobile : Approbation des factures par le personnel nomade via l’application Esker Anywhere™ sur Android ou iPhone pour réduire les retards de paiement.





Des avantages stratégiques pour la Direction Financière

« La connectivité en temps réel entre les applications métiers est essentielle pour la Direction Financière. Elle permet non seulement de réduire les tâches répétitives, mais aussi d’accélérer les processus critiques et d’alléger ainsi la charge IT. »,

Vincent Changala, Chef de Produit Suite de Connectivité chez Esker.

Témoignage client : une solution adoptée rapidement

Les entreprises ayant déjà adopté ces connecteurs témoignent des bénéfices immédiats de cette intégration. Gilles Mendes, Chef de Projet DSI chez Aprolis, partage son expérience :

« En moins de trois mois, nous avons pu déployer la solution Esker et l’intégrer à Microsoft Dynamics 365. Cette intégration nous a permis d’automatiser le traitement des factures, d’améliorer la sécurité des données et de réduire les tâches manuelles. Aujourd’hui, nous bénéficions d’une synchronisation en temps réel entre les systèmes, de la validation initiale jusqu’au au paiement, ce qui représente un véritable gain de temps pour nos équipes. »

À propos d’Esker

Esker est la plateforme de référence pilotée par l’IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client.

Les suites de solutions Source-to-Pay (cycle fournisseur) et Order-to-Cash (cycle client) d'Esker s'appuient sur les dernières technologies d'automatisation. Elles optimisent le fonds de roulement et les flux de trésorerie, améliorent la prise de décision, favorisent une meilleure collaboration avec les clients, les fournisseurs et les employé(e)s.

Esker est présente en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Europe et en Asie-Pacifique. Le siège social se trouve à Lyon, en France et le siège social américain à Madison, dans le Wisconsin. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.

