在ChatGPT ⾯世两周年之际，商学院日益注重在课堂上融⼊⼈⼯智能 (AI)

雷斯顿，弗吉尼亚州, Nov. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据 Graduate Management Admission Council（GMAC）于上个⽉发布的调查，超过四分之三的 MBA和商科硕⼠项目已将⼈⼯智能纳⼊教学计划，重点关注其在商业道德、决策、实际应⽤和战略制定中的作⽤。

⾃ OpenAI 于 2022 年 11 ⽉下旬推出 ChatGPT 以来，⽣成式⼈⼯智能⽇渐兴起，商学院及时响应，致⼒满⾜未来学⽣对⼈⼯智能教学内容⽇益增⻓的期望，以及雇主对员⼯⽇后具备⼈⼯智能相关技能的预期需求。 今年早些时候，GMAC 对全球 4,000 多名未来的商学院学⽣进⾏了调查，结果显示，视⼈⼯智能为其理想商学院课程中重要内容的学⽣数量⼤幅增加，⽬前这⼀⽐例已⾼达 40%。 之后，GMAC对全球近 1,000 位企业招聘⼈员 (其中⼀半来⾃《财富》（Fortune）世界 500 强公司) 进⾏的调查表明，雇主虽然⽬前尚未重视商学院毕业⽣在⼈⼯智能⽅⾯的知识，但已经预⻅⼈⼯智能在未来五年将会变得⾮常重要。

GMAC ⾸席执⾏官 Joy Jones 表示：“毫⽆疑问，商学院在应对有关科技发展的市场需求⽅⾯已经已经更上一层楼，同时也未忽视传授战略思维和解决问题等核⼼能力。 今年研究⽣商科项目申请⼈数激增，证明了商学院正走在满足学生需求的前沿，帮助毕业⽣在⼈⼯智能影响下的世界中提⾼雇主最渴求的技能。

“贴近基层”的⽅式

为了更好了解世界各地的商学院如何将⼈⼯智能运⽤到课程开发、管理流程和战略应⽤中，GMAC 在 2024 年推出了商业教育中⼈⼯智能的应⽤案例研究系列。 例如，在麻省理⼯学院（MIT） 斯隆管理学院（Sloan School of Management），学校领导层采取协调⼀致的“众包”战略，⿎励教师积极参与并尝试新科技。 得益于这种⽅式，各种项⽬应运⽽⽣，其规模预计将⽇益扩⼤，以便⼴泛应⽤，如课堂聊天机器⼈、学⽣参与度监控器和全校范围⽤于⾏政管理问题的⼯具。 聚焦社群的⽅式还有⼀个显著优势：令许多⼈关注市场，并发现快速变化和新开发的⼯具与良机。

负责学位课程、教学和学习事务的副院⻓ Rodrigo Verdi 表示：“我们相信，将⽣成式⼈⼯智能融⼊教学和学习，会令麻省理⼯学院斯隆管理学院与众不同。 ⼈⼯智能是提升⽔平的重要推动因素和机会。 鉴于麻省理⼯学院本身就处于⼈⼯智能发展的前沿，我们打算加倍努⼒。

小而强大的生成式人工智能

欧洲管理与技术学院 (European School of Management and Technology，ESMT) 位于柏林，由于学院规模较⼩，学校分配⼈⼯智能资源⽐较缓慢，循序渐进地推动以AI为中心的项目发展，并对未来必要的资源进⾏配置。通过这种⽅式，他们开发了⼀个基于⾃定义⽣成式预训练转换器 (GPT) 的独特插件系统，该系统为学⽣辅助、学术诚信培训以及课程开发的教师辅助提供单独的界⾯。

ESMT Berlin 校⻓ Jörg Rocholl 表示：“对于⼈⼯智能在学术领域的变⾰潜⼒，我们由衷感到兴奋。在 ESMT Berlin，我们的⽬标是确保整个社群能够以公平且负责任的⽅式，使⽤⽣成式⼈⼯智能科技。 这不仅可以增强我们在研究、教学和运营⽅⾯的能⼒，还将确保我们始终处于商业教育科技发展的前沿。

关于GMAC

Graduate Management Admission Council (GMAC) 是一个以使命为导向的协会，由全球领先的商学院组成。 GMAC 为管理专业研究生教育行业提供世界一流的研究、行业会议、招聘工具与评估服务，并提供资源、活动与服务来帮助指导申请者完成他们的高等教育求学之旅。 GMAC 拥有 Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) 考试的所有权并负责其管理，是使用最为广泛的商学院入学评估方法。

每年有超过 1,300 万的潜在学生通过 GMAC 网站 (包括 mba.com )了解 MBA 和商科硕士项目，与世界各地的院校联系，准备和报名考试，并获得成功申请 MBA 和商科硕士项目的建议。 BusinessBecause 和 GMAC Tours 均为 GMAC 的子公司。作为一家全球性机构，GMAC 在中国、印度、英国和美国均设有办事处。

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