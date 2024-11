L’art ne connaît pas l’hiver – Les événements culturels et technologiques 798·751 réchauffent l’hiver à Pékin

PÉKIN, 27 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Souvent l’hiver débute en couvrant le sol d’un manteau blanc et silencieux. Cependant, cette année, le 798·751 Park promet d’apporter une touche de couleurs éclatantes à Pékin. Une fête culturelle sans précédent se prépare pour mettre à l’honeur tant l’art que la technologie, les sculptures et les graffitis. Ces événements ne se contenteront pas uniquement d’égayer le paysage hivernal, ils apporteront chaleur et vitalité à la froide saison de la ville.

Affiche de l’événement 798 Public Sculpture Festival

Le prochain 798 Public Sculpture Festival, dont le thème sera « Condensed Scenery » présentera 10 sculptures publiques créées avec le plus grand soin. Ces œuvres ne représentent pas uniquement la concrétisation de la pensée artistique et du savoir-faire artisanal, mais elles jouent également le rôle de plateformes d’interaction et de dialogue avec le public. En parcourant les événements 798·751, les visiteurs se retrouveront en immersion dans un musée d’art public, où chaque détail sera l’occasion de raconter une histoire hivernale unique.

Poursuivant l’engouement pour le street art enregistré l’hiver dernier, le 798 Graffiti Art Festival sera de retour avec le thème « I Was Here ». Des graffeurs de renommée mondiale transformeront les murs et coins de rues en scènes animées dédiées à la créativité. Cet hiver, le 798·751 s’animera grâce aux couleurs et aux formes, transformant la communauté en une œuvre incontournable de street art.

Une des expositions les plus attendues de cet hiver, 798 CUBE’S « Symptoms | Horizons » réunira plus de 20 artistes, musiciens et scientifiques renommés du monde entier. L’exposition propose une exploration des médias à travers un prisme philosophique, abordant les crises de l’ère Internet et remettant en questions les notions traditionnelles de temps et de perception. En collaboration avec des ambassades, des plateformes internationales de nouveaux médias et des institutions universitaires de premier plan, 798 CUBE accueillera également des séminaires universitaires et des performances musicales interdisciplinaires pendant toute la durée de l’exposition.

Visiteurs se prenant en photo avec des amis sur le site de 798·751 Community.

Outre les expositions individuelles de haut niveau d’artistes tels que Luc Tuymans et Antony Gormley, la culture photographique du 798 poursuit sa dynamique d’épanouissement. Des expositions de photographie à l’UCCA, à la Ying Gallery et à l’Eslite Gallery, aux flagship stores d’appareils photo Fujifilm, Canon, et Ricoh, en passant par la prochaine exposition Xiaohongshu Inspiring Photography Exhibition 2024 (Pékin), 798·751 encourage l’émergence d’une nouvelle génération de créateurs visuels, une nouvelle possibilité née de la communauté.

En enrichissant la vie spirituelle des citoyens et en construisant une plateforme pour la fusion de l’art et de la technologie, les diverses activités de la 798·751 Community suscitent non seulement l’enthousiasme du public, mais dynamise également l’écosystème culturel de l’hiver pékinois.

Coordonnées : info@798-art.com.cn

Les photos jointes au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3fdd3969-6446-4b42-a905-7ba91bc430c2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6498205a-76f8-4626-8e59-02901b665f8c