CP - Atos nommé partenaire technologique officiel des Jeux Invictus 2025

Atos nommé partenaire technologique officiel des Jeux Invictus 2025

L'entreprise fournira des solutions de pointe en matière de chronométrage, de diffusion des données et des résultats pour les Jeux de Vancouver et Whistler, au Canada

Paris, France – 27 novembre 2024 – Atos, leader mondial de la transformation digitale, annonce aujourd'hui avoir été sélectionné comme partenaire technologique officiel des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 présentés par ATCO et Boeing, qui se tiendront du 8 au 16 février à Vancouver et Whistler, au Canada. La vaste expérience d'Atos dans les grands événements sportifs, associée à sa maîtrise des technologies de pointe au service de l'écosystème sportif mondial, contribuera à faire des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 un événement de haut niveau technologique au service d’une expérience exceptionnelle à la fois pour les concurrents et l’ensemble des parties prenantes. Dans le cadre de ce partenariat, Atos fournira tous les projets et services technologiques d'exploitation liés aux données critiques, sur site et hors site, ainsi que les équipements tels que les ordinateurs portables et les écrans. Atos sera également en charge de la gestion des systèmes informatiques, notamment :

les systèmes de résultats sur site pour tous les sports, incluant les listes de départ, les chronométrages, les scores et les résultats ;





la production et l'intégration de toutes les données et de tous les systèmes en temps réel dans les sites Web des Jeux Invictus de Vancouver et de Whistler 2025 ainsi que ceux de la Fondation Invictus ;





l’intégration graphique en temps réel pendant les opérations de diffusion sur tous les canaux médiatiques, notamment télévisuels, conformément aux directives et exigences graphiques des organisateurs.





Les Jeux Invictus sont un événement international dédié au multisport adapté et fondé par le prince Harry, duc de Sussex, pour les militaires et les vétérans blessés et malades. Lancés à Londres en 2014, les Jeux visent à utiliser la puissance du sport pour favoriser le rétablissement, soutenir la réadaptation et susciter une compréhension et un respect plus larges pour ceux qui servent leur pays. Les participants concourent dans des compétitions sportives tels que le basketball en fauteuil, le volleyball assis et l'aviron en salle, mettant en valeur leur résilience et leur détermination.

L'édition 2025 des Jeux Invictus, qui se tiendra à Vancouver et à Whistler, au Canada, réunira jusqu'à 550 athlètes provenant d'environ 25 pays. Pour la première fois, l'événement mettra en vedette six sports d'hiver adaptés, dont le ski alpin, le snowboard alpin, le ski nordique, le biathlon, le skeleton et le curling en fauteuil, élargissant ainsi la portée de la compétition et offrant de nouveaux défis qui inspireront à la fois les concurrents et le public.

Les sports adaptés s'accompagnent d'un ensemble unique de règles et de catégories basées sur la santé mentale et physique des concurrents, pour lesquels l'expérience d'Atos et ses technologies sportives de pointe jouent un rôle crucial. Ces solutions améliorent considérablement les capacités de préparation et de déploiement de l’environnement technologique, garantissant une expérience transparente pour les participants et les organisateurs.

Nacho Moros, responsable Major Events chez Atos, a déclaré : « Nous sommes ravis et profondément honorés de nous associer aux Jeux Invictus de Vancouver et Whistler 2025, en fournissant des technologies sportives de classe mondiale pour soutenir ces incroyables compétiteurs. C'est un privilège pour nous de soutenir ceux qui ont tant sacrifié au service de leurs pays et de leurs communautés. Forts de notre expérience inégalée, comme par exemple l’organisation sans faille des Jeux paralympiques de Paris 2024, ou de notre partenariat avec Special Olympics International, nous sommes convaincus que nos solutions contribueront à faire de cette édition des Jeux Invictus de 2025 un énorme succès. »

Scott Moore, PDG des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Atos, un leader mondial du calcul haute performance, alors que nous nous préparons à organiser les Jeux Invictus à Vancouver et à Whistler. Cette collaboration change la donne, car elle nous permet de bénéficier de technologies innovantes pour améliorer l'expérience de nos concurrents, de leurs familles et de notre public mondial. L'esprit de rétablissement et de résilience est au cœur des Jeux Invictus, et grâce aux solutions de pointe d'Atos, nous pouvons faire en sorte que chaque histoire de courage et de force soit partagée avec le monde en temps réel. »

Depuis plus de 30 ans, Atos est au service de ses partenaires et clients par le biais d'une division interne dédiée aux sports et aux grands événements (« Major Events »), ce qui lui confère une expérience inégalée et la flexibilité nécessaire pour servir ses clients de manière égale, indépendamment de leur visibilité ou de leur taille. Qu'il s'agisse d'événements mondiaux ou de compétitions plus locales, comme le prochain Festival olympique de la jeunesse européenne d'hiver 2025 qui se tiendra à Bakuriani (Géorgie), Atos s'efforce constamment d'offrir l'excellence technologique à l'ensemble de ses clients.

Atos est impliqué dans le Mouvement olympique depuis 1992, dans le Mouvement paralympique depuis 2002 et est le partenaire numérique officiel de l’édition 2027 des Jeux européens du Comité Olympique Européen, ainsi que le partenaire numérique officiel de Special Olympics International.

En outre, Atos est également le partenaire technologique officiel de l'UEFA pour les compétitions nationales. Plus récemment, Atos a joué un rôle déterminant dans la fourniture de services informatiques de pointe pour des événements emblématiques tels que l'UEFA EURO 2024™ en Allemagne et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Pour en savoir plus sur les solutions Atos pour les événements sportifs et les grands événements, rendez-vous sur Atos major events .

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos des Jeux Invictus de Vancouver : Whistler 2025

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, sont une compétition sportive internationale pour les militaires et les vétérans blessés et malades. Du 8 au 16 février 2025, les septièmes Jeux Invictus réuniront jusqu'à 550 compétiteurs de 25 pays dans 11 sports adaptés dans la beauté naturelle de la Colombie-Britannique, au Canada. Invictus signifie invaincu et les Jeux célèbrent le courage, la résilience et la force de l'esprit humain. Grâce au pouvoir du sport, les Jeux inspireront le rétablissement, soutiendront la réadaptation et susciteront une compréhension et un respect plus larges pour ceux qui ont servi leur pays.

Les Jeux Invictus de 2025 à Vancouver à Whistler se dérouleront sur les territoires traditionnels des nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xwməθkwəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh). La Fondation La patrie gravée sur le cœur, le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique sont les précieux partenaires fondateurs des Jeux Invictus de 2025 à Vancouver à Whistler.

Visitez invictusgames2025.ca pour découvrir nos dernières actualités, les documents de soutien et tous les détails des Jeux.

