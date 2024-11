Disponibilité du nouvel ouvrage à destination des RSSI : « Sensibilisation cybersécurité, l’utilisateur ce héros »

Entrepreneur depuis près de 30 ans dans le domaine de la cybersécurité, Michel Gérard, Président de Conscio Technologies, annonce la sortie de son nouvel ouvrage : « Sensibilisation Cybersécurité, l’utilisateur ce héros ». Contrairement à son précédent succès grand public, « Le piratage informatique ne passera pas par moi », ce livre se destine aux RSSI et aux dirigeants cherchant à engager leurs collaborateurs dans une stratégie de sensibilisation durable. À travers des conseils pratiques et des outils concrets, Michel Gérard partage des méthodes éprouvées pour faire de chaque employé un acteur clé dans la lutte contre la cybercriminalité.



OKISPRI : une méthode pour impliquer chaque utilisateur dans la cybersécurité



Ce guide pratique est conçu pour les responsables de la sécurité cherchant à renforcer la résilience de leur organisation en impliquant chaque collaborateur. La méthode OKISPRI est présentée comme une approche phare pour structurer et animer la sensibilisation en entreprise. Cet acronyme englobe les étapes clés pour sensibiliser, former et engager les collaborateurs. Il s’agit de donner à ces derniers les clés et les armes pour se défendre contre les attaques des cybercriminels, pour s’engager à respecter les bonnes pratiques et ainsi assurer le plus sereinement possible les tâches dont ils ont la charge.



Michel Gérard, auteur de Sensibilisation cybersécurité, l’utilisateur ce héros : « Dans un monde où une cyberattaque peut compromettre une organisation en quelques heures, l’utilisateur devient la première ligne de défense. Cet ouvrage fournit des clés pour aider les collaborateurs à affronter ces risques avec les bons outils et les connaissances nécessaires. »



Une immersion concrète dans la sensibilisation à la cybersécurité

Cet ouvrage est d’ores et déjà disponible au prix de 17,50 euros. Pour le commander, rendez-vous ici : https://lepiratageinformatiquenepasserapasparmoi.weezbe.com/Sensibilisation-cybersecurite-l-utilisateur-ce-heros-p-13-c-9.html