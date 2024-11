LeddarTech sera présente au CES 2025 à Las Vegas pour mettre en avant son logiciel automobile basé sur l’IA en collaboration avec Arm et Texas Instruments

QUÉBEC, Canada, 27 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® Holdings Inc. (« LeddarTech ») (NASDAQ : LDTC), une société de logiciels automobiles qui fournit des technologies logicielles de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l’IA, innovatrices et brevetées pour systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS), de conduite autonome (systèmes AD) et de stationnement, annonce sa participation comme exposant au CES 2025 du 7 au 10 janvier 2025 au stand 6752 dans le Hall ouest du LVCC, section Technologie des véhicules et Mobilité avancée.

L’avenir de l’innovation automobile avec les produits inspirés de LeddarVision

LeddarVision « Surround » (LVS-2 + ) : une solution de fusion et de perception « premium » qui étend les configurations à vue frontale jusqu’à une configuration 5V5R et offre des capacités ADAS à vue périphérique complète renforcées.

: une solution de fusion et de perception « premium » qui étend les configurations à vue frontale jusqu’à une configuration 5V5R et offre des capacités ADAS à vue périphérique complète renforcées. LeddarVision frontal d’entrée de gamme (LVF-E) : optimisée pour l’aide à la conduite sur autoroute de niveau 2/2+, cette solution réduit les coûts du système en s’appuyant sur un minimum de capteurs et sur le processeur TDA4VM-Q1 de Texas Instruments.

: optimisée pour l’aide à la conduite sur autoroute de niveau 2/2+, cette solution réduit les coûts du système en s’appuyant sur un minimum de capteurs et sur le processeur TDA4VM-Q1 de Texas Instruments. LeddarVision « Parking » (LVP-H) : une solution de pointe pour les applications d’aide au stationnement intelligente et d’aide au stationnement à distance, grâce à une meilleure fiabilité de la détection et de la modélisation dans des domaines opérationnels de conception (ODD) difficiles, pour une expérience de stationnement plus sûre, plus efficace et sans stress.



Des démonstrations immersives et interactives captivantes

Console virtuelle interactive LeddarVision : découvrez en temps réel comment fonctionne LeddarVision™ dans diverses conditions météo et routières.

: découvrez en temps réel comment fonctionne LeddarVision™ dans diverses conditions météo et routières. Réalité virtuelle LeddarVision 360° : embarquez dans une Leddar N avigator virtuelle et vivez des scénarios du monde réel qui mettent en lumière la performance de LeddarVision.

: embarquez dans une Leddar avigator virtuelle et vivez des scénarios du monde réel qui mettent en lumière la performance de LeddarVision. Démonstrations sur route et en temps réel de la LeddarNavigator : réservez votre place pour faire l’expérience d’une démo en direct du LeddarVision « Full-Surround » (LVS-2+) à bord de la LeddarNavigator et voir comment notre logiciel basé sur l’IA gère les environnements de conduite complexes.



Démonstrations exclusives avec Texas Instruments et Arm

Texas Instruments présentera le LeddarVision Surround (LVS-2 + ) muni du processeur TDA4VH-Q1. Cette configuration efficace démontre la puissance du processeur dans la fusion de capteurs ainsi que dans les applications ADAS et les applications pour véhicules autonomes basées sur l’IA.

) muni du processeur TDA4VH-Q1. Cette configuration efficace démontre la puissance du processeur dans la fusion de capteurs ainsi que dans les applications ADAS et les applications pour véhicules autonomes basées sur l’IA. Basé sur la technologie Arm, le LeddarVision Surround (LVS-2+) fera l’objet d’une démonstration sur l’AWS G5g, mettant en avant l’intégration SOAFEE. Cette conformité aux normes SOAFEE améliore les solutions logicielles ADAS et AD de LeddarTech, offrant ainsi aux équipementiers et aux fournisseurs de rang 1 des systèmes évolutifs et flexibles qui répondent aux exigences de l’industrie.

« Le CES a toujours été une plateforme clé pour LeddarTech afin d’y présenter ses dernières innovations, et l’édition 2025 ne fera pas exception », a déclaré Frantz Saintellemy, président et chef de la direction de LeddarTech. « Cette année, nous sommes ravis de présenter nos avancées en matière de fusion de capteurs et de perception pilotées par l’IA aux côtés de Arm et Texas Instruments. Nos solutions logicielles pour l’automobile représentent une réelle avancée sur la voie d’une automatisation des véhicules plus sûre, plus efficace et plus accessible. Nous sommes impatients d’échanger avec les équipementiers automobiles et les fabricants de rang 1 pour démontrer comment LeddarTech continue de proposer une solution ADAS et AD haute performance pour l’industrie automobile avec LeddarVision ».

Ne manquez pas l’occasion d’échanger avec LeddarTech au CES 2025. Réservez dès aujourd’hui une réunion ou un essai routier pour constater comment LeddarTech fait progresser le paysage ADAS et AD.

Planifiez une rencontre avec notre équipe et réservez une démonstration en direct de la LeddarNavigator

À propos de LeddarTech

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant de centres de R&D supplémentaires à Montréal et Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions logicielles complètes de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l’intelligence artificielle qui permettent le déploiement d’applications ADAS, de conduite autonome (AD) et de stationnement. Les logiciels de classe automobile de LeddarTech appliquent des algorithmes d’intelligence artificielle et de vision numérique avancés afin de générer des modèles 3D précis de l’environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 et 2.

Ayant déposé plus de 170 demandes de brevets (dont 87 accordées) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite, de conduite autonome et de stationnement, l’entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection. Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, plus efficace, plus durable et plus abordable : c’est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

LeddarTech peut, de temps à autre, dans le cadre de collaborations, de partenariats ou de projets, recueillir avec des véhicules d’essai des renseignements personnels, c.-à-d., des renseignements qui identifient directement ou indirectement des membres du public. Les renseignements personnels peuvent être traités, utilisés, stockés et communiqués par LeddarTech dans le contexte du développement et de l’amélioration de nos logiciels et de nos produits. Pour plus d’information sur les activités de traitement, y compris la collecte, l’utilisation, le stockage et la communication des renseignements personnels, ainsi que sur les droits en matière de protection des renseignements personnels associés et la manière de les exercer, consultez la Politique de confidentialité de LeddarTech.

