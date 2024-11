Ageas et BNP Paribas: Notification de transparence

Conformément aux règles de transparence financière*, BNP Paribas introduit le 22 novembre 2024 une notification annonçant que, le 21 novembre 2024, la participation de sa filiale BNP Paribas Cardif S.A. a franchi, à la hausse, le seuil légal de 10% des actions émises par Ageas. La participation de BNP Paribas atteint ainsi 11,86%.

Motif de la notification

Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

Notification par

Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Personne(s) tenue(s) à notification

Voir annexe 1a.

Date de dépassement du seuil

21 novembre 2024

Seuil franchi (in %)

10%

Dénominateur

187.971.187

Détails de la notification

Voir annexe 1b.

Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas échéant)

La chaîne des entreprises contrôlées est disponible sur https://www.ageas.com/fr/investors/actionnaires.

Information supplémentaire

La présente notification de transparence a pour objet de déclarer que BNP Paribas Cardif S.A. a franchi à la hausse le seuil de 10%. Les 3.473.271 actions (1.85%) dans le capital d'Ageas détenues par BNP Paribas Fortis SA/NV sont mises en gage au profit des détenteurs de "CASHES" (obligations échangeables en actions Ageas) en garantie de l'obligation de BNP Paribas Fortis SA/NV de délivrer ces actions aux détenteurs de CASHES lors de l'exercice de leur droit d'échange contre des actions Ageas conformément aux termes et conditions de ces instruments. Les droits de vote associés à ces actions Ageas sont suspendus. Conformément à l'article 10, §4 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, les droits de vote détenus dans le portefeuille de négociation ne sont pas pris en compte dans la présente notification de transparence.

Le communiqué de presse et les notifications reçues par Ageas sont disponibles sur le site web.

* article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 50.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel d’EUR 17,1 milliards en 2023.

Pièce jointe