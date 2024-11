La 15ᵉ édition du China Photography Art Festival se déroule actuellement à Sanmenxia

SANMENXIA, Chine, 28 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 23 novembre, le 15ᵉ China Photography Art Festival a débuté à Sanmenxia et durera 40 jours, jusqu’au 3 janvier prochain.

Le China Photography Art Festival, approuvé par le gouvernement central, est le premier festival de photographie de renom, dont la popularité et la portée auprès du grand public ne sont plus à faire. Il constitue une plateforme importante pour promouvoir les échanges et la diffusion d’art photographique chinois. Le China Photography Golden Image Award, plus grand prix national récompensant l’accomplissement personnel dans le domaine de l’art photographique, constitue la plus haute distinction pour les réalisations artistiques des photographes et autres spécialistes de la photographie, saluant à la fois leur talent et leur sens artistique.

Cette session du festival, intitulée « Blooming Rivalry, Golden Image Chapter », propose diverses expositions, dont « Golden Image Face-to-Face », ainsi que des activités de recherche sur le thème de la photographie. Le festival regroupe une grande quantité d’expositions, notamment l’exposition des lauréats du China Photography Golden Image Award, la tournée littéraire et artistique de la nouvelle ère intitulée « Blooming Rivalry - Ten Years of Photography Masterpieces Deeply Rooted in Life and People », l’exposition photographique « Insight » sur le thème de la revitalisation rurale, l’exposition d’images intitulée « AI New Creativity » et l’exposition de chefs-d’œuvre photographiques « Yellow River Sanmenxia, ​​Beautiful Swan City ». Toutes ces expositions seront l’occasion de découvrir les caractéristiques et le développement de l’art photographique dans des régions et des secteurs différents.

Ces dernières années, Sanmenxia a beaucoup utilisé l’art de l’ombre et de la lumière, notamment grâce à ses ressources telles que le grand cygne et les paysages naturels, pour innover et organiser une série d’activités d’échange culturel autour de la photographie ultra-spécialisées, et de grande ampleur. La ville a également obtenu quatre titres « de niveau national » : China Photography Hometown, China Photography Art Museum, China Photography Festival et China Photographers Association Training Center. Une série de projets photographiques comme Jiaogudong Photography Town ont été achevés et sont désormais ouverts au public. De plus, le développement de l’économie de la photographie basée sur cinq piliers, « l’industrie, l’éducation, la recherche, le tourisme, et les expositions » ne cesse de croître.

Source : The 15th China Photography Art Festival