Mohamed Nasheed, défenseur de l’action climatique et humanitaire, lauréat du prestigieux Global Citizen Award

LONDRES, 28 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'honorable Mohamed Nasheed, ancien président maldivien et actuel Secrétaire général du Climate Vulnerable Forum, militant des droits de l’homme de la première heure et ardent défenseur de l’action climatique, est nommé lauréat du prix Global Citizen Award 2024. Décernée chaque année par Henley & Partners, cabinet de conseil de premier plan en matière de résidence et de citoyenneté internationales, en partenariat avec l’organisation humanitaire suisse à but non lucratif, Andan Foundation, cette distinction reconnaît l'impact de son leadership dans la défense des droits humains et la résilience climatique à l’échelle mondiale.

Ce prix prestigieux a pour but de récompenser une personne qui fait preuve d'un courage et d'un engagement exceptionnels au service de la communauté mondiale. Il a été remis lors d’un gala à l'occasion de la 18e conférence annuelle Global Citizenship organisée à Singapour, qui a réuni des présidents et des premiers ministres, d'autres ministres et hauts fonctionnaires, des universitaires de renom, ainsi que des conseillers en gestion privée et des experts en gestion de patrimoine de premier plan.

Le Global Citizen Award récompense l’engagement indéfectible en faveur de la durabilité environnementale et des causes humanitaires de l’ex-président Nasheed, défenseur reconnu de la résilience climatique des pays les plus fragiles. Après son mandat en tant que premier président élu démocratiquement aux Maldives, il a joué un rôle déterminant dans la lutte contre la crise climatique mondiale. Dans son rôle actuel de Secrétaire général du Climate Vulnerable Forum, représentant 70 pays, il organise de vastes initiatives de sensibilisation. Il a notamment défendu l’énergie renouvelable et dirigé des projets de résilience climatique aux Maldives et dans d'autres pays. Ses initiatives ont fortement influencé la politique climatique mondiale, en particulier pour les nations les plus vulnérables et les plus exposées aux effets du changement climatique, contribuant ainsi à l’amélioration de la vie de nombreuses populations à travers le monde.

Le Président de Henley & Partners et fondateur de l’Andan Foundation, le Dr Christian H. Kaelin, commente en ces termes l'éminente distinction de M. Nasheed : « L’engagement de l’ex-président Nasheed en faveur du travail humanitaire et de l’action climatique pour les communautés vulnérables est véritablement extraordinaire. Inlassable défenseur de notre planète et de ses populations les plus à risque, il a souligné l’urgence de l’appel à la résilience climatique et à l’équité sociale à l’échelle mondiale. Il incarne l’esprit même de la citoyenneté mondiale, dépassant les clivages dans la défense d'un avenir durable pour les plus fragiles. C’est pour nous un honneur de récompenser un leader dont la vision trouve un écho au-delà des frontières et des générations ».

Le prix Global Citizen Award repose sur une décision majoritaire du comité Global Citizen Award. Il comprend une médaille en relief exclusive conçue par l’artiste italien Antonio Nocera, un certificat signé par le président du comité de sélection du Global Citizen Award, et une enveloppe financière de 20 000 dollars visant à soutenir les efforts humanitaires du lauréat. En outre, Henley & Partners s’engage à travailler en étroite collaboration avec le lauréat pendant un an, en faisant connaître son travail et en soutenant ses projets par l'intermédiaire du réseau du cabinet, qui compte plus de 60 bureaux dans le monde.

Depuis sa création, le Global Citizen Award a récompensé de nombreuses personnalités remarquables. L’entrepreneur allemand Harald Höppner, créateur du projet d’aide humanitaire aux réfugiés, Sea-Watch, en a été le premier lauréat. Parmi les autres lauréats figurent le Dr Imtiaz Sooliman, fondateur de la fondation Gift of the Givers, la plus grande organisation de secours aux victimes de catastrophes en Afrique, et Monique Morrow, cofondatrice de The Humanized Internet, un projet d’identité numérique qui vise à redonner espoir aux quelque 1,1 milliard de personnes dans le monde se trouvant dans l’incapacité de prouver leur identité légale. Diep Vuong, cofondatrice et présidente de la Pacific Links Foundation, a été récompensée pour son travail en Asie du Sud-Est en faveur des droits des personnes réduites en esclavage dans le trafic d’êtres humains, et le Professeur Padraig O’Malley a reçu le Global Citizen Award en reconnaissance de son travail sur la résolution des conflits et la réconciliation en Irak, en Irlande du Nord et en Afrique du Sud. L’année dernière, le prix a été décerné à Zannah Bukar Mustapha, humanitaire, philanthrope, et fondateur de l’école Future Prowess Foundation dédiée aux orphelins et enfants défavorisés, pour son rôle clé de médiateur dans la libération de plus de 100 écolières de Chibok, enlevées par le groupe d’insurrection islamique Boko Haram au Nigeria en avril 2014, donnant lieu à la campagne internationale #BringBackOurGirls.

Remerciant Henley & Partners et la Andan Foundation pour la reconnaissance de son travail, M. Nasheed a déclaré : « Je suis profondément honoré de recevoir ce prix, qui souligne notre engagement collectif à répondre à la crise climatique et à protéger ceux qui y sont les plus exposés. Le véritable changement commence par la cohésion et, invoquant notre humanité commune, nous pouvons ensemble surmonter les enjeux qui conditionnent notre avenir. »

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6656c0dc-fc12-4ebd-b19d-841562a91067