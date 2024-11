O defensor de ações climáticas e humanitarista Mohamed Nasheed recebe o prestigiado Prêmio Cidadão Global

LONDRES, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Honorável Mohamed Nasheed, pioneiro ativista dos direitos humanos e defensor de ações climáticas, ex-presidente das Maldivas e atual Secretário-geral do Climate Vulnerable Forum (Fórum dos Vulneráveis ao Clima), foi anunciado como o vencedor do Global Citizen Award (Prêmio Cidadão Global) de 2024. Essa homenagem anual, concedida pela empresa líder em consultoria internacional de residência e cidadania Henley & Partners em parceria com a organização humanitária suíça sem fins lucrativos Andan Foundation, reconhece sua liderança impactante no avanço dos direitos humanos e na resiliência climática em escala global.

O prestigiado prêmio, que homenageia um indivíduo que demonstra coragem e comprometimento excepcionais para melhorar e apoiar a comunidade global, foi entregue em uma recepção de gala durante a 18a Global Citizenship Conference (Conferência Anual de Cidadania Global) em Singapura, que reuniu presidentes e primeiros-ministros, outros ministros e funcionários públicos seniores e acadêmicos de destaque, bem como consultores de clientes privados de alta importância e profissionais de gestão de patrimônio.

O Presidente Nasheed recebeu o Prêmio Cidadão Global pelo seu compromisso inabalável com a sustentabilidade ambiental e as causas humanitárias, defendendo particularmente a resiliência climática dos países vulneráveis. Desde o seu mandato como primeiro presidente democraticamente eleito das Maldivas, ele tem sido fundamental no combate à crise climática global. Na sua função atual como Secretário-geral do Climate Vulnerable Forum, representando 70 países, ele lidera amplos esforços de defesa. Ele defendeu as energias renováveis ​​e liderou projetos de resiliência climática nas Maldivas e internacionalmente. Suas iniciativas impactaram significativamente a política climática global, principalmente para as nações vulneráveis ​​mais expostas aos impactos das mudanças climáticas, melhorando a vida em todo o mundo.

Presidente da Henley & Partners e fundador da Andan Foundation, o Dr. Christian H. Kaelin comentou sobre o merecido reconhecimento de Nasheed. “A dedicação do Presidente Nasheed ao trabalho humanitário e às ações climáticas para comunidades vulneráveis ​​é, de fato, extraordinária. Como um firme defensor do nosso planeta e de suas populações em maior risco, ele ampliou o apelo urgente à resiliência climática e à equidade social em todo o mundo. Nasheed representa o espírito de cidadania global, criando conexões e defendendo um futuro sustentável para os mais vulneráveis. Estamos honrados em reconhecer um líder cuja visão ecoará através de fronteiras e gerações.”

O processo de seleção do Global Citizen Award é baseado em uma decisão majoritária do Comitê do Prêmio Cidadão Global. O prêmio em si consiste em uma medalha escultural personalizada, desenhada pelo renomado artista italiano Antonio Nocera, um certificado de premiação assinado pelo Presidente do Comitê do Prêmio Cidadão Global e um prêmio em dinheiro de US$ 20.000, para apoiar os esforços humanitários do premiado. Além disso, a Henley & Partners tem o compromisso de trabalhar em estreita colaboração com o premiado durante um ano, aumentando a divulgação do seu trabalho e fornecendo apoio por meio da rede da empresa de mais de 60 filiais em todo o mundo.

Desde sua criação, o Prêmio Cidadão Global homenageou muitos indivíduos notáveis. O primeiro ganhador foi o empresário alemão Harald Höppner, que criou o projeto Sea-Watch de ajuda humanitária a refugiados. Outros ganhadores anteriores foram o Dr. Imtiaz Sooliman, fundador da Gift of the Givers Foundation, a maior organização de assistência a desastres da África, e Monique Morrow, cofundadora da The Humanized Internet, um projeto de identidade digital que visa trazer esperança para cerca de 1,1 bilhão de pessoas no mundo que não podem provar sua identidade legal. Diep Vuong, cofundadora e presidente da Pacific Links Foundation, foi premiada por seu trabalho no Sudeste Asiático, fazendo campanha pelos direitos das pessoas escravizadas pelo tráfico humano. O Prof. Dr. Padraig O'Malley recebeu o Prêmio Cidadão Global em reconhecimento aos seus esforços relacionados à resolução de conflitos e de reconciliação no Iraque, na Irlanda do Norte e na África do Sul. No ano passado, o prêmio foi concedido ao humanitário, filantropo e fundador da Future Prowess Foundation School para órfãos e crianças menos favorecidas, Zannah Bukar Mustapha, por seu papel fundamental na mediação da libertação de mais de 100 estudantes de Chibok que foram sequestradas pelo grupo insurgente islâmico Boko Haram na Nigéria em abril de 2014, dando origem à campanha internacional #BringBackOurGirls.

Agradecendo à Henley & Partners e à Andan Foundation pelo reconhecimento do seu trabalho, Nasheed disse: “Estou profundamente honrado em aceitar este prêmio, que destaca o nosso compromisso coletivo de enfrentar a crise climática e proteger os que estão em maior risco. A verdadeira mudança começa com a unidade e, juntos, a nossa humanidade partilhada pode superar os desafios que moldam o nosso futuro.”

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6656c0dc-fc12-4ebd-b19d-841562a91067