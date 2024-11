气候行动倡导者和人道主义者 Mohamed Nasheed 荣获享有盛誉的全球公民奖

伦敦, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 杰出的人权活动人士、气候行动倡导者、马尔代夫前总统和气候脆弱论坛现秘书长 Mohamed Nasheed 荣获 2024 年全球公民奖。 该年度奖项由国际居留权和公民身份咨询行业的领先企业 Henley & Partners 与瑞士非营利人道主义组织 Andan Foundation 联合颁发,表彰其在全球推进人权和气候韧性方面具有影响力的领导工作。

这一享有盛誉的奖项在新加坡的第 18 届年度全球公民大会期间的盛大接待会上颁发,旨在表彰在改善和支持全球社会方面表现出非凡勇气和承诺的人士。出席者包括各国总统和总理、其他高级政府部长和官员、顶尖学者,以及顶尖私人客户顾问和财富管理专业人士。

Nasheed 总统凭借其对环境可持续性和人道主义事业的坚守,特别是为帮助脆弱国家倡导气候韧性所做的努力而荣获全球公民奖。 自从经过民主选举成为马尔代夫总统以来,他在应对全球气候危机方面发挥了重要作用。 他目前担任气候脆弱论坛(代表 70 个国家)秘书长,领导着大范围的倡导工作。 他倡导可再生能源的应用,并领导了马尔代夫和国际上的气候韧性项目。 在他的倡议下,全球气候政策发生了重大变化,尤其是面临气候变化风险的脆弱国家,改善了世界各地的生活质量。

在 Nasheed 的表彰仪式上,Henley & Partners 主席、Andan Foundation 创始人 Christian H. Kaelin 博士发表了讲话。 “Nasheed 总统对人道主义工作的投入,以及为脆弱社区倡导的气候行动实为壮举。 作为地球及其最为脆弱人群的坚定拥护者,他在全球范围内提高了对气候韧性和社会公平的迫切要求。 Nasheed 代表了全球公民意识的精神,同时弥合鸿沟,为最脆弱的人群倡导可持续的未来。 我们很荣幸能够表彰这位领袖,他的愿景跨越国界和世代,实现了共鸣。”

全球公民奖的评选过程以评审委员会的多数决定为依据。 奖品包括由意大利著名艺术家 Antonio Nocera 设计的定制雕塑奖牌、全球公民奖委员会主席签署的获奖证书,以及用于支持获奖者人道主义工作的2万美元奖金。 此外,Henley & Partners 还承诺将与获奖者密切合作一年时间,增进人们对获奖者工作的认识,并通过公司在全球 60 多个办事处组成的网络提供支持。

自成立以来,全球公民奖已表彰诸多杰出人士。 第一位获奖者是德国企业家 Harald Höppner,他创建了难民人道主义援助项目 Sea-Watch。 其他获奖者包括非洲最大的救灾组织 Gift of the Givers Foundation 创始人 Imtiaz Sooliman 博士,以及 The Humanized Internet 项目的联合创始人 Monique Morrow,她所创建的这个数字身份项目旨在为世界上约 11 亿无法证明其合法身份的人带来希望。 Pacific Links Foundation 联合创始人兼总裁 Diep Vuong 因其在东南亚为被贩卖奴役者争取权利所做的工作而获奖,而 Padraig O’Malley 教授和博士获得全球公民奖,是因其在伊拉克、北爱尔兰和南非解决冲突与促进和解方面所作出的努力。 去年,该奖项颁给了人道主义者、慈善家和 Future Prowess Foundation 孤儿和弱势儿童学校创始人 Zannah Bukar Mustapha,以表彰他在 2014 年 4 月 Chibok 中学 100 多名女学生获释中起到的关键调解作用,这些女学生被尼日利亚的伊斯兰叛乱组织 Boko Haram 绑架,在国际上引发了 #BringBackOurGirls 运动。

Nasheed 感谢 Henley & Partners 和 Andan Foundation 认可他的工作,他表示:“能够获得这个奖项,我深感荣幸,这个奖凸显了我们对应对气候危机、保护最脆弱人群的集体承诺。 真正的变革始于团结,只要我们一起努力,我们的共同人性就能克服挑战,塑造我们的未来。”

