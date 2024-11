氣候行動倡議者及人道主義者 Mohamed Nasheed 榮獲享譽馳名的全球公民獎

倫敦, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 人權運動的先驅及氣候行動的倡議者、馬爾代夫前總統兼現任 Climate Vulnerable Forum(氣候脆弱國家壇論)的秘書長 Mohamed Nasheed 閣下 成為 2024 年全球公民獎的得主。 此項年度嘉許活動由領先的全球居留權和公民身分顧問公司 Henley & Partners 與瑞士非牟利人道主義組織 Andan Foundation 合作舉辦,表揚 Mohamed Nasheed 在全球促進人權和氣候適應能力方面發揮具影響力的領導作用。

這個享譽馳名的獎項在第 18 屆年度全球公民大會期間的盛大接待會上頒發,旨在表彰於改善和支援全球社會方面展現出非凡勇氣和承擔的人士。頒獎活動在新加坡舉行,雲集了各地的總統及總理、其他政府高級部長和官員、知名學者,以及頂尖的私人客戶顧問和財富管理專才。

Nasheed 總統獲頒發全球公民獎,是由於他對可持續環境及人道主義事業堅定不移的承諾,特別是對弱勢國家氣候適應能力的支持。 自從出任馬爾代夫的第一位民選總統以來,他在應對全球氣候危機方面發揮了重要作用。 現時,他擔當代表 70 個國家或地區的 Climate Vulnerable Forum之秘書長,是廣泛倡議工作的領導人物。 他支持可再生能源,並且在馬爾代夫及國際間的氣候適應能力項目中擔當領袖角色。 他的倡議為全球氣候政策帶來了重大的影響,尤其是最受氣候變遷影響的弱勢國家或地區,此舉改善了全世界人類的生活。

Henley & Partners 主席兼 Andan Foundation 創辦人 Christian H. Kaelin 博士認為 Nasheed 獲得表彰實屬當之無愧: 「Nasheed 總統對於弱勢社群的人道主義工作和氣候行動方面的盡心盡力確實非同凡響。 作為地球及其最受影響族群的堅定倡議者,他在全球內對氣候適應能力及社會公平提出了緊急的呼籲。 Nasheed 體現了全球公民的精神,為最弱勢群體修補了分歧及提倡了可持續的未來。 能夠表揚這位願景得到跨國界和不同年代人士迴響的領袖人物,我們感到相當榮幸。」

全球公民獎的遴選過程根據該獎項委員會的大多數票而決定。 獎項包括由意大利著名藝術家 Antonio Nocera 設計的定制雕塑獎章、由全球公民獎委員會主席簽署的獎項證書,以及 20,000 美元的獎金,用於支援獲獎者的人道主義工作。 此外,Henley & Partners 致力與獲獎者緊密合作一年、提高大眾對他們工作的認識,並透過公司在全球 60 多個辦事處的網絡提供支援。

「全球公民獎」自推出以來,已表彰了許多傑出人士。 第一位獲獎者是德國企業家 Harald Höppner,他設立了難民人道主義援助項目 Sea-Watch。 其他獲獎者包括非洲最大的救災組織 Gift of the Givers Foundation 的創辦人 Imtiaz Sooliman 博士,以及 The Humanized Internet 的聯合創辧人 Monique Morrow,後者的數碼身份項目旨在為世界上估計 11 億無法證明其合法身分的人士帶來希望。 Pacific Links Foundation 聯合創辦人兼總裁 Diep Vuong 因其在東南亞為人口販賣的受奴役者爭取權利而獲獎。而 Padraig O’Malley 博士兼教授獲得全球公民獎,則是因為他在伊拉克、北愛爾蘭和南非解決衝突與和解方面的努力而獲得表彰。 去年,該獎項授予了人道主義者、慈善家及 Future Prowess Foundation School(為孤兒和弱勢兒童開設之學校)的創辦人 Zannah Bukar Mustapha。在 2014 年 4 月,100 多名 Chibok 中學的女學生在尼日利亞被伊斯蘭叛亂組織 Boko Haram 綁架,從而引發了國際性的 #BringBackOurGirls 運動,而 Mustapha 在事件中擔當了調解員的關鍵角色,協助一眾女學生逃出生天。

Nasheed 感謝 Henley & Partners 及 Andan Foundation 對其工作的表彰:「能夠獲得這個獎項令我深感榮幸,這突顯了我們對解決氣候危機及保障最受影響族群的集體承諾。 真正的轉變始於團結和同心,共同的人性可以克服影響我們未來的挑戰。」

