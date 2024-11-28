Mavenir的 Network Intelligence as a Service (NIaaS) 榮獲 Glotel 2024 Advancing Artificial Intelligence 獎

理查遜，德州, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir 是構建網絡未來的雲端原生網絡基礎設施供應商，因其Network Intelligence as a Service (NIaaS) 榮獲 Advancing Artificial Intelligence Global Telecoms (Glotel) 獎。 Mavenir 的 NIaaS 將最先進的 AI/ML 應用於電訊營運，提升問題解決和決策能力，從而改善用戶體驗。

NIaaS 提高資源效率並降低成本，是 Mavenir 在實現 5G 自治網絡的領先市場解決方案組合重要一環。 隨著網絡運作變得越來越複雜，自治網絡的能力變得非常重要。 在 4G 之前，電訊服務以提供迎合大眾使用的服務為主，營運流程亦圍繞著人類行為建構。 然而，放眼 5G 及展望將來，網絡需要向快速增長的非人類設備提供服務，而這些設備在頻寬、延遲和使用模式方面均有不同要求。

支援此類駁雜服務的電訊營運將逐漸變得更加複雜，因而需要用到自治網絡。 Mavenir 的自治網絡解決方案利用領先的開源框架（涵蓋 K8s/容器雲、基於 GitOps 的雲端原生自動化和最先進的 AI/ML 演算法），並根據通訊服務供應商 (CSP) 的獨特需求最佳化 。 此努力的成果就是以閃電般的速度和前所未有的敏捷度提供尖端創新。

在商業服務中，Mavenir 的 NIaaS 提高營運人員解決問題和決策的能力，讓他們能夠提高網絡營運生產力，執行服務等級協議，增強最終用戶體驗，並更有效運用網絡資源。 NIaaS 提供視覺層，以易看易明的方式顯示 ML 模型輸出的推斷，讓即使沒有數據科學背景的電訊營運人員亦能夠輕鬆理解 ML 模型的輸出。 NIaaS 使用生成式 AI 模型為營運網絡建立一個數碼雙胞胎，以消除閉環營運的風險。 該數碼雙胞胎作為即時測試工具，用於評估 NIaaS 建議的優化操作，然後才在即時網絡上實施。

Mavenir 雲端、人工智能和 IMS 業務策略高級副總裁兼總經理 Brandon Larson 表示：「我們致力於為電訊商提供最佳人工智能解決方案，而這項承諾是業界首屈一指的。 自治網絡是電訊業的未來，CSP 必須從速在營運中採用人工智能以保地位。 Mavenir 的 NIaaS 在電訊營運中套用最先進的人工智能，從現在建立網絡的未來，使 CSP 能夠以更低成本向消費者提供先進服務並改善用戶體驗，亦得以實現更高營運效率。

第 12 屆年度 Glotel 獎是全球電訊獎，由 Telecoms.com 主辦。 完整獲獎者名單請瀏覽：2024 年獲獎者 | Global Telecoms Awards

關於 Mavenir

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案建構未來的網絡。這些方案使營運商得以發揮 5G 的優勢，實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者，Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化，為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型，這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

Mavenir 公關聯絡人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

該公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e088278e-bd35-49ab-94b8-472df81683dc