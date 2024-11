L’OCRE met fin à l’examen de la plainte relative aux droits de la personne déposée à l’encontre de Ralph Lauren Canada LP

OTTAWA, Ontario, 28 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’ombudsman du Canada de la responsabilité des entreprises (OCRE) a mis fin à son examen de la plainte relative aux droits de la personne déposée à l’encontre de Ralph Lauren Canada LP (Ralph Lauren Canada).

Publié aujourd’hui, le rapport final détaille le processus de résolution alternative des différends qui a conduit à une entente entre les parties. Ce rapport fait suite au rapport d’évaluation initiale, publié en août 2023, qui annonçait le lancement d’une recherche indépendante des faits concernant les relations d’approvisionnement de l’entreprise avec des entreprises chinoises qui auraient eu recours au travail forcé des Ouïghours ou en tireraient profit. La recherche indépendante des faits a été interrompue lorsque les parties ont accepté de s’engager dans le processus de résolution alternative des différends de l’OCRE. Le 7 juin 2024, la partie plaignante a informé l’OCRE de sa décision de retirer la plainte, compte tenu des réponses satisfaisantes apportées par Ralph Lauren Canada. Par la suite, l’OCRE a officiellement mis fin à l’examen de la plainte.

Étant donné que Ralph Lauren Canada n’est plus une société active au Canada, l’OCRE n’a pas jugé nécessaire d’assurer un suivi plus approfondi à son égard. L’OCRE recommande à toutes les entreprises canadiennes qui exercent des activités à l’étranger d’adopter et de réexaminer régulièrement leurs politiques et leurs pratiques commerciales responsables afin de s’acquitter de leurs responsabilités en matière de respect des droits de la personne, conformément aux attentes du gouvernement du Canada en matière de conduite responsable des entreprises, aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unis, aux Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques à l’intention des entreprises multinationales et à d’autres cadres et lignes directrices propres à leur secteur à l’échelle internationale.

