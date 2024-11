MEDSIR，第七届上海国际肿瘤内科学论坛 (SIMOS) 特邀企业

MEDSIR,作为肿瘤学独立临床研究的领军企业,进一步强化了其对于推动国际合作及科学知识交流的承诺。

MEDSIR高级科学主管Antonio Llombart-Cussac博士发表了题为“HR+/HER2-乳腺癌的临床实践与未来管理” (Clinical Practice and Future Management of HR+/HER2- Breast Cancer) 的演讲,深入探讨了针对此类病症个性化治疗的挑战与最新进展。

2024年上海第七届国际肿瘤内科学论坛 (Shanghai SIMOS 2024) 于本周举行,是亚洲肿瘤学和临床研究领域最具影响力的会议之一。 该论坛由Shanghai Anti-Cancer Association主办,复旦大学附属肿瘤医院承办。



巴塞罗那,西班牙, Nov. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MEDSIR,一家专注于在国际层面推动肿瘤学独立临床研究的领先企业,参加了在中国举行的第七届上海国际肿瘤内科学论坛 (SIMOS) 。该论坛是全球肿瘤学界最享有盛誉的学术活动之一。 公司借此重申了其对科学进步、改善全球乳腺癌治疗和促进跨地区知识交流的承诺。

本次会议汇聚了国内外知名专家,围绕靶向治疗、免疫治疗、化学治疗、联合治疗、药物不良反应处理策略等当今最为热点的议题展开专题报告及深入研讨。

大会期间,MEDSIR高级科学主管Antonio Llombart-Cussac博士就“HR+/HER2-乳腺癌的临床实践与未来管理” (Clinical Practice and Future Management of HR+/HER2- Breast Cancer) 发表了演讲。 他在演讲中着重介绍了针对这种乳腺癌亚型个性化治疗的最有效策略,以及多学科方法对优化患者预后的重要性。

“参与此次大会是与中国科学界分享我们在欧洲所取得进展的绝佳机会,同时也能学习他们的创新方法。 国际合作对于将知识引入新市场、加速个性化治疗方案的发展,以及最终为全球患者提供更有效的治疗选择至关重要。”MEDSIR高级科学主管Javier Cortés博士表示。

在大会期间,Cortés博士访问了台州医院,分享了他对最新临床试验创新的见解,并强调了国际合作的重要性。 大会展示了肿瘤内科学如何朝着更加综合、更加个性化的癌症治疗方向发展,推动了融合精准、标准化以及灵活性于一体的的治疗策略。

大会于11月21日至24日举行,由Shanghai Anti-Cancer Association主办,复旦大学附属肿瘤医院承办。 大会还得到了 Chinese Anti-Cancer Association (CACA) 下 Committee of Multiple Primary and Unknown Tumors、Committee for Tumor Heterogeneity and Individualized Treatment 等单位以及《中国癌症杂志》、《肿瘤影像学》、《抗癌》等权威学术刊物的大力支持。

MEDSIR 参与第七届 SIMOS 等国际会议,不仅增强了其在中国市场等关键领域的影响力,进一步巩固了其在全球肿瘤研究领域的领导地位,同时也彰显了其对于科学创新和先进癌症治疗手段研发的坚定承诺。

关于MEDSIR

自2012年成立以来,MEDICA SCIENTIA INNOVATION RESEARCH S.L. (简称MEDSIR) 便以其与战略伙伴的紧密协作,在肿瘤学研究创新领域中独树一帜。 公司总部设在西班牙和美国,负责从研究设计到成果发布的整个临床试验端到端的管理过程,利用全球专家网络和集成技术来简化这一流程。 MEDSIR为概念验证研究和战略性方法提供支持,使研究合作伙伴能够同时从行业主导和研究者发起的临床研究中受益。

为了在全球范围内促进独立研究,MEDSIR与巴西领先的肿瘤集团Oncoclínicas 建立了战略联盟,该集团在南美具有巨大的研究潜力。

更多信息请访问:www.medsir.org

关于Antonio Llombart-Cussac博士

Antonio Llombart-Cussac博士是MEDSIR的高级科学主管和联合创始人。 他还是西班牙瓦伦西亚Arnau de Vilanova Hospital的肿瘤内科主任。

关于Javier Cortés博士

Javier Cortés博士是全球领先的HER2+乳腺癌专家,并且在乳腺癌治疗领域整体排名第四。 他是MEDSIR的高级科学主管,也是巴塞罗那International Breast Cancer Center (IBCC) 的创始人兼总监。 Cortés博士已经发表了超过400篇学术论文。

媒体联系方式

全球品牌传播 - MEDSIR

Sergio Aguilar,全球品牌传播总监

+34 674 82 87 24 | sergio.aguilar@medsir.org

+34 674 82 87 24 | sergio.aguilar@medsir.org Eduardo Martín Espallargas,全球传播经理

+34 634 835 389 | eduardo.martin@medsir.org

+34 634 835 389 | eduardo.martin@medsir.org Carles Berloso,国际公关和传播

+34 677 49 75 23 | carles.berloso@medsir.org



公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a75c8b0-baca-41d2-a27d-b95c15603482