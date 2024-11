JINAN, Chine, 29 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2024 marque le 60ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France, et correspond à l’Année franco-chinoise du tourisme culturel entre les deux pays. Le 26 novembre, les inaugurations du Jinan Overseas International Communication Center et de l’exposition culturelle Opportunities China « Springs » in Jinan se sont tenues à Paris, France. Cet événement met en valeur le superbe paysage culturel de la coexistence harmonieuse entre les humains et la nature à travers l’imagerie vivante des sources et leur lien avec la ville. Il contribue à la promotion des échanges culturels entre la Chine et la France, et renforce la compréhension mutuelle entre les civilisations.

Ce lien renvoie vers une photo annexée au présent communiqué.

Sun Shihui, directeur général adjoint du Publicity Department of the CPC Jinan Municipal Committee et directeur du Jinan Civilization Office, a fait remarquer dans son discours que, malgré la grande distance séparant Jinan de Paris, le lien entre les deux villes est fort. Jinan est construite autour de sources et prospère dans ce paysage. On l’appelle la « City of Springs » (ville des sources). Les sources sont l’âme de la ville, mais aussi son aspect le plus emblématique. En créant le Overseas International Communication Center à Paris, Jinan cherche à renforcer l’amitié sino-française, à approfondir les échanges culturels et à présenter l’histoire de la ville au monde, soulignant ainsi l’attrait unique de sa culture des sources.

Lyazid Benhami, vice-président de l’Association parisienne d’amitié franco-chinoise, a félicité Jinan pour ses profondes racines historiques et son héritage culturel, où les sources et la ville sont intégrées, et où les humains coexistent harmonieusement avec la nature. Il a souligné que l’exposition culturelle sur les sources, ainsi que la création du Jinan Overseas International Communication Center, offrent au public français une chance d’acquérir une connaissance plus approfondie des paysages naturels, de la culture historique et du développement économique de Jinan, renforçant ainsi l’amitié et les échanges sino-français.

Lors de l’ouverture de l’exposition culturelle Opportunities China « Springs » in Jinan, des invités de marque du gouvernement, des milieux d’affaires et des communautés artistiques français se sont réunis pour discuter de manière approfondie sur la protection, l’héritage et l’innovation de la culture des sources. L’exposition se composait de plusieurs sections thématiques, notamment « Spring Landscapes » (Paysages des sources), « Spring Culture » (Culture des sources), « Formation of Springs » (Formation des sources), « Spring Conservation » (Conservation des sources) et « Spring Aesthetics » (Esthétique des sources), offrant une exploration multidimensionnelle des conditions géographiques, historiques et culturelles qui façonnent les célèbres sources de Jinan. Les effets audiovisuels immersifs de « Every home has spring, every household has willows » (chaque maison a sa source, chaque foyer ses saules) ont donné aux visiteurs l’impression d’être transportés à Jinan pour faire l’expérience vécue des souvenirs et des émotions des générations d’habitants de Jinan ayant bénéficié des sources.

Source : The Publicity Department of the CPC Jinan Municipal Committee