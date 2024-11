El programa Bitget Builders supera los 5.000 miembros y revela sus planes de expansión

VICTORIA, Seychelles, Nov. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en intercambio de criptomonedas y Web3, ha anunciado la expansión de su iniciativa de reclutamiento global, el programa Bitget Builders, cuyo objetivo es crear una red dinámica de miembros globales en el sector criptográfico. El programa está diseñado para impulsar la adopción de las criptomonedas a nivel mundial a través de la participación de influencers y líderes de opinión destacados para atraer a los siguientes mil millones de usuarios en el ecosistema de activos digitales. Desde su puesta en marcha en junio de 2023, la iniciativa ha reunido a más de 5.000 participantes de más de 55 países, con más de 1.300 personas que contribuyen al crecimiento de Bitget.

Los participantes en el programa desempeñan un papel significativo en la expansión global de Bitget al organizar eventos comunitarios, promover proyectos de alto perfil y gestionar la participación local. Estos esfuerzos han fortalecido la presencia de la marca Bitget y su visibilidad en regiones clave. La iniciativa está abierta a los líderes de la comunidad, a los creadores de contenido, y a entusiastas de las criptomonedas de todo el mundo, a la par con el compromiso de Bitget con la inclusividad y la diversidad.

“El conocimiento de las criptomonedas y las cadenas de bloques aumenta día a día. Nuestro crecimiento es rápido y nos permite estar al día con las demandas del mercado. Consideramos que se trata de una oportunidad de aprovechar nuestra plataforma para acelerar la adopción general y apoyar a las personas que quieren hacer lo mismo. Al involucrarnos con nuestras comunidades, nuestro objetivo es crear un ejército de adeptos que compartan la misma visión de Bitget: acercar las criptomonedas a todos”, afirmó Vugar Usi Zade, director de operaciones de Bitget.

El programa proporciona una plataforma para que los constructores se involucren en una variedad de funciones que coinciden con sus habilidades e intereses. Estas funciones abarcan áreas como el apoyo al comercio criptomonedas, el etiquetado y la creación de contenido, así como la gestión de la comunidad. Los Builders reciben incentivos a la medida y acceden a los recursos de Bitget, que apoyan su crecimiento profesional y contribuyen al ecosistema de la plataforma. Los participantes sobresalientes también tienen la oportunidad de recibir recompensas exclusivas.

El programa Bitget Builders es parte de un esfuerzo mayor en el marco de la iniciativa Blockchain4Youth de Bitget, que tiene como objetivo facultar a los talentos jóvenes y fomentar la innovación dentro del espacio de las criptomonedas. Lanzada en mayo de 2023, esta iniciativa coincide con la visión de Bitget de fomentar una nueva generación de líderes capaces de impulsar la adopción global de la tecnología de cadenas de bloques. En su fase siguiente, el programa tiene previsto incorporar a más miembros, y crear una fuerte red global de promotores de las criptomonedas y de la tecnología de cadenas de bloques. El programa Bitget Builders expandirá sus horizontes con la introducción de reuniones fuera de línea y de un recorrido global, que exhorte a establecer contactos más sólidos entre los participantes. Estas iniciativas tienen el propósito de dar a los constructores oportunidades mejoradas para involucrarse directamente en el programa, colaborar en proyectos e intercambiar ideas en un entorno más interactivo y personal. Al facilitar estos encuentros, el propósito de Bitget es aumentar el sentimiento de comunidad y facultar a los constructores para que contribuyan activamente al crecimiento e innovación del programa en una escala global.

Las personas interesadas en ser parte del programa Bitget Builders pueden informarse aquí.

Acerca de Bitget

Bitget fue fundada en 2018, y es la empresa líder mundial en intercambio de criptomonedas y Web3. Bitget atiende a más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, y está comprometida en ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copia de operaciones) y otras soluciones para operar, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y otros precios de criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera criptográfica multicadena de clase mundial que ofrece una variedad de soluciones y características Web3 integrales que incluyen funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp y más.

Bitget está a la vanguardia en impulsar la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socia criptográfica oficial de la principal liga de fútbol del mundo, LALIGA, en los mercados del ESTE, SUDESTE Y LATAM, así como socia global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón mundial de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro en boxeo) y İlkin Aydın (equipo nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad global en adoptar el futuro de las criptomonedas.

Para más información, visite: Sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, contacte a: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales pueden fluctuar y experimentar volatilidad. Invierta solo lo que pueda permitirse perder. El valor de su inversión puede verse afectado y es posible que no alcance sus objetivos financieros o no pueda recuperar el capital invertido. Siempre debe buscar asesoramiento financiero independiente y tener en cuenta su propia experiencia y situación financiera. Los resultados pasados no son una medida fiable de los resultados futuros. Bitget no será responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como asesoramiento financiero.

