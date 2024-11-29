Bitget Builders 会员人数突破 5000，公布扩张计划

维多利亚，塞舌尔, Nov. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布扩大其全球招募计划 Bitget Builders，旨在建立充满活力的加密货币全球会员网络。 该计划旨在通过吸引有影响力的人士和关键意见领袖，将下一批十亿用户引入数字资产生态系统，从而推动加密货币在全球范围内的应用。 自 2023 年 6 月启动以来，该计划已成功汇聚来自超过 55 个国家/地区的 5000 多名参与者，其中 1300 多名积极参与者为 Bitget 的发展做出了贡献。

该计划的参与者通过组织社区活动、推广高知名度项目以及管理本地参与，在 Bitget 的全球扩张中发挥着重要作用。 这些努力提升了 Bitget 在关键地区的品牌影响力和知名度。 该计划面向全球社区领袖、内容创作者和加密货币爱好者开放，充分体现了 Bitget 对包容性和多样性的承诺。

“人们对加密货币和区块链的认识日益增强。 我们正在快速发展以满足市场需求。 我们将此视为一个良机，可以利用我们的平台推普及加密货币，并为拥有相同愿景的人们提供支持。 通过与社区互动，我们的目标是建立一支与 Bitget 拥有相同愿景的支持者队伍，将加密货币带给所有人，”Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示。

该计划为建设者提供了一个平台，让他们可以担任与自身技能和兴趣相符的各种角色。 这些角色涵盖加密货币交易支持、品牌推广和内容创作以及社区管理等领域。 建设者将获得定制的激励并可以使用 Bitget 的资源，在支持自身专业发展的同时，为平台生态系统做出贡献。 杰出的参与者还有机会获得专属奖励。

Bitget Builders 计划是 Bitget Blockchain4Youth 计划下更广泛工作的一部分，该计划旨在赋能青年人才，促进加密货币领域的创新。 该计划于 2023 年 5 月启动，与 Bitget 致力于培养能够推动区块链技术全球普及的新一代领导者的愿景相契合。 在下一阶段，该计划将吸纳更多会员，打造一个强大的加密货币和区块链技术全球倡导者网络。 Bitget Builders 计划将举办线下聚会和全球巡回活动，以加强参与者之间的沟通与交流，并拓展该计划的国际影响力。 这些举措旨在为建设者提供更丰富的机会，让他们直接参与计划、开展项目合作并在更具互动性和个性化的环境中交流想法。 通过促进这些聚会，Bitget 旨在增强社区意识，并让建设者能够在全球范围内积极为该计划的成长和创新做出贡献。

如有兴趣加入 Bitget Builders 计划，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 4,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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