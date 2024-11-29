Bitget Builders 成員數目突破 5000 名，並透露擴展計劃

維多利亞，塞舌爾, Nov. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣佈擴展其環球招募計劃 Bitget Builders Program，尋求建立一個由全球加密貨幣成員組成的動態網絡。 此計劃旨在透過吸引具影響力人士（或稱網紅）及關鍵意見領袖的參與，在未來將數以十億計的用戶引領進入數碼資產的生態系統中，從而推動加密貨幣的普及。 計劃自 2023 年 6 月啟動以來，已成功招募了 5,000 多名來自超過 55 個國家或地區的參與者，當中 1,300 多名參與者積極為 Bitget 的發展作出了貢獻。

這個計劃的參與者通過組織社群活動、推廣備受注視的項目及管理本地參與，對 Bitget 的環球擴展過程中發揮重要作用， 他們付出的努力，鞏固了 Bitget 在重點地區的品牌影響力和知名度。 此計劃開放予全球的社群領袖、內容創作者及加密貨幣愛好者，體現與 Bitget 對於多元共融的承諾。

Bitget 的營運總監 Vugar Usi Zade 透露：「大眾對加密貨幣和區塊鏈的認識與日俱增， 我們正迅速發展以趕上市場的需求。 我們視之為機遇，並善用本身的平台來加快主流社會對加密貨幣的接受程度，並且支援有相同理念的人士。 透過社群的參與，我們銳意建立與 Bitget 具有相同理念和願景的一群支持者，將加密貨幣推廣給所有人。」

這個計劃為建構者提供平台，讓他們可以擔當與其技能和興趣相符的各種角色， 當中涵蓋加密貨幣交易支援、品牌及內容塑造，以及社群管理等領域。 建構者可獲得度身訂造的激勵計劃，接觸 Bitget 的資源，一方面支持他們的專業發展，另一方面亦為平台的生態系統作出貢獻。 表現出色的參與者更有機會獲得獨家獎勵。

Bitget Builders Program 為 Bitget Blockchain4Youth 倡議轄下各式各樣活動的一環，其目的是在加密貨幣領域中提高年青人才的能力並促進創新。 此計劃於 2023 年 5 月啟動，符合 Bitget 培育有能力推動區塊鏈技術在全球普及的新一代領袖之願景。 於下一階段，這個計劃打算招募更多成員，期望建立一個強大的環球加密貨幣及區塊鏈技術倡導者網絡。 Bitget Builders Program 將透過引入離線（即實體）聚會和全球巡演來擴大視野，鼓勵參與者建立更緊密的聯繫。 這些舉措旨在為構建者提供更多機會，讓他們直接參與計劃、於項目上展開合作，並且在更加互動與私人的環境中集思廣益。 透過促進這些聚會，Bitget 致力提高社群意識，並且讓構建者有能力為計劃在全球的發展和創新作出積極貢獻。

有興趣參與 Bitget Builders Program 者，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣、以太坊及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽（LA LIGA）在東亞（EASTERN）、東南亞（SEA）和拉丁美洲（LATAM）的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

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