Sampo Oyj, pörssitiedote, 2.12.2024 klo 8.45

Sammon omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma on saatu päätökseen

Sampo Oyj on nyt saanut päätökseen omien osakkeiden osto-ohjelmansa. Osakkeiden takaisinostot aloitettiin 18.6.2024 ja saatiin päätökseen 29.11.2024. Tällä ajanjaksolla Sampo osti takaisin 11 747 690 omaa A-osakettaan noin 40,43 euron keskihintaan. Määrä on 2,3 prosenttia Sammon osakkeiden kokonaismäärästä ennen tämän osto-ohjelman aloitusta. Omien osakkeiden takaisinostot ovat vähentäneet yhtiön vapaata omaa pääomaa 475 miljoonalla eurolla.

Omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman tarkoituksena on palauttaa osakkeenomistajille ylimääräistä pääomaa alentamalla Sampo Oyj:n omaa pääomaa, sillä takaisinostetut osakkeet mitätöidään. Myöhemmin tänä vuonna toteutettavan mitätöinnin jälkeen Sammon osakkeiden kokonaismääräksi tulee 538 247 772 osaketta, joista 538 047 772 on A-osakkeita. Osto-ohjelmasta on lisätietoja saatavilla osoitteessa www.sampo.com/takaisinostot.



