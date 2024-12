Aspo Oyj

Aspon tytäryhtiö Leipurin kasvattaa Baltian elintarvikeliiketoimintaa

Aspon tytäryhtiö Leipurin on allekirjoittanut sopimuksen liettualaisen Kartagena UAB:n ruokajakelutoiminnan jatkamiseksi. Sopimuksen myötä Kartagena UAB:n ruokajakelutoiminnan varasto, asiakkassuhteet ja toimittajasuhteet siirtyvät Leipurin Liettuan yhtiölle, mahdollistaen saumattoman jatkuvuuden Kartagena UAB:n liiketoiminnalle. Tämä järjestelyn vuosittainen liikevaihtovaikutus on n. 2 miljoonaa euroa ja EBITA vaikutus on n. 0,15 miljoonaa euroa.

Sopimuksen voimaantulo on ehdollinen Liettuan kilpailuviranomaisten hyväksynnälle ja sen arvioidaan toteutuvan Q1/2025 aikana.

”Tämä järjestely vahvistaa Leipurin Baltian markkina-asemaa ja mahdollistaa uusia kasvumahdollisuuksia Baltiassa tulevaisuudessa”, sanoo Miska Kuusela, Leipurin Oyj:n toimitusjohtaja.

”Tämä järjestely on onnistunut jatkumo Aspon compounder strategialle priorisoiduissa markkinasegmenteissä”, sanoo Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja.

