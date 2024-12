PARIS, 02 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Membre de Credit Glorious Property Holdings Ltd (CGPH Group), CGPH Banque d’affaires, représentée par Maurizio Cina, son responsable des opérations de PNP et des investissements dans le domaine de l’art, annonce avec fierté le lancement d’une campagne de financement participatif sur la plateforme Optimart, autorisée par la Banque d’Italie, et centrée autour du « Pont Neuf Emballé », l’œuvre d’art emblématique de Christo et Jeanne-Claude.

L’objectif est de lever 1 050 000 € sur la valorisation totale de 1 500 000 €, avec l’intention de vendre l’œuvre aux enchères dans les 18 mois, permettant ainsi aux investisseurs de bénéficier d’un rendement prévu de 10 %.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mission que s’est fixé CGPH de promouvoir les investissements éthiques et culturels et de démocratiser l’accès à l’art contemporain pour les investisseurs particuliers tout en associant opportunités financières et patrimoine culturel.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://optimart.it/investi

Coordonnées : https://cgphbanquedaffaires.com/en / info@cgph.info / +33 185 733 371

Credit Glorious Property Holdings Ltd. est un leader mondial de premier plan dans le domaine des services financiers. En 2023, c’est avec une grande fierté que nous avons obtenu une note « A » selon les paramètres de Bâle, ce qui reflète un risque de défaut de seulement 0,07 %. En 2024, cette note a été rehaussée au niveau « A+ ».

