Les filles et les Garçons de la Tech s’agrandit sur Toulouse

L’ESN Les Filles et les Garçons de la Tech, une entreprise du numérique à mission solidaire, investit dans son développement sur Toulouse en annonçant l’acquisition des locaux de sa nouvelle agence qui accueillera dès le mois de décembre son équipe locale qui réunit à ce jour 12 talents expérimentés. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la forte croissance des activités de la société en région Occitanie et lui permettra de recruter en 2025 de nouveaux talents.

Proposer des prestations d’excellence en proximité est un axe central pour les Filles et les Garçons de la Tech. Dans ce contexte, l’acquisition de nouveaux bâtiments s’imposait comme un impératif stratégique pour permettre à l’ESN de mener à bien sa stratégie de croissance sur les prochaines années et de proposer à ses équipes un environnement de travail attractif et propice à l’innovation. Les collaborateurs de l’agence locale seront ainsi en mesure d’accompagner de bout en bout les clients dans leurs projets et de garantir une qualité de service de premier plan sur l’ensemble de l’offre proposée par l’entreprise. Enfin ces nouveaux locaux sont également une réelle opportunité de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions de nouveaux talents. Dans ce contexte, l’ouverture de 12 nouveaux postes est déjà planifiée en 2025.