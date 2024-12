Osisko fournit des mises à jour sur des actifs clés

MONTRÉAL, 02 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir de fournir des mises à jour sur des actifs clés. Les montants qui sont présentés dans cette mise à jour sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Jason Attew, président et chef de la direction d'Osisko, a commenté : « Alors que nous nous dirigeons vers la dernière ligne droite de 2024, des progrès positifs continuent d'être réalisés à travers la base d'actifs de haute qualité d'Osisko, grâce au travail acharné et au dévouement de nos partenaires d'exploitation. Ces réalisations continuent de créer de la valeur pour Osisko et ses actionnaires, principalement en soutenant le profil de croissance à court et à moyen terme des livraisons d'onces d'équivalent d’or de la Société. Le profil de croissance projeté d'Osisko demeure le plus solide parmi nos pairs et provient d'actifs qui ne requièrent aucun capital conditionnel en cours de route; en d'autres mots, nos prévisions de croissance sur cinq ans sont déjà entièrement acquises et payées. »

MISES À JOUR DES ACTIFS CLÉS

Mantos Blancos (exploitée par Capstone Copper Corp.)

Le 31 octobre 2024, Capstone Copper Corp. (« Capstone ») a fourni une mise à jour sur sa mine Mantos Blancos située dans la région d'Antofagasta au Chili. En juillet 2024, une fermeture planifiée de deux semaines a été complétée avec succès et comprenait l'installation d'un nouveau réservoir de retenue et de pompes additionnelles dans l'aire de gestion des résidus. Ces investissements ont permis de remédier aux déficiences identifiées qui empêchaient la réalisation durable du débit de production de 20 000 tonnes par jour (« tpj ») du concentrateur de sulfure de l'usine. Suite à la période d’accroissement de production de l'usine en août, Capstone a déclaré que le débit de minerai était en moyenne de 18 062 tpj jusqu'à la fin du troisième trimestre de 2024, le débit de l'usine atteignant ou dépassant la capacité nominale de 20 000 tpj sur 23 jours d'exploitation distincts (au 30 septembre 2024). Capstone a par la suite indiqué que le débit quotidien moyen à Mantos Blancos pour octobre 2024 était de 18 481 tpj et que du 1er au 16 novembre 2024, le débit de l'usine était en moyenne supérieur à 20 000 tpj. La variabilité globale du processus de broyage a été considérablement réduite et un débit constamment plus élevé est attendu tout au long du quatrième trimestre de 2024, et au-delà.

De plus, Capstone continue de souligner le potentiel d'une expansion de phase II à Mantos Blancos au cours des prochaines années, avec une étude de faisabilité visant à augmenter le débit à au moins 27 000 tpj, prévue vers la fin de 2025.

Osisko, par l'entremise de sa filiale à part entière Osisko Bermuda Limited (« Osisko Bermuda »), détient un flux argentifère sur Mantos Blancos. En vertu de cette entente, Osisko Bermuda achètera 100 % de l'argent payable produit à Mantos Blancos jusqu'à ce que 19,3 millions d'onces aient été livrées et 40 % de l'argent payable par la suite pour le reste de la durée de vie de la mine (« DVM »).

District Island Gold (exploité par Alamos Gold Inc.)

Le 12 septembre 2024, Alamos Gold Inc. (« Alamos ») a mis à jour ses prévisions de production et d'exploitation sur trois ans en tenant compte de la récente acquisition de la mine et de l'usine Magino (« Magino »), qui fait maintenant partie du district Island Gold d'Alamos. Alamos consacre 40 millions de dollars US à l'agrandissement de l'usine Magino nouvellement acquise pour la porter à 12 400 tpj d'ici 2026. Cela permettra de traiter le minerai de Magino et l'augmentation de la production de la mine d'or Island Gold (« Island Gold ») après l'achèvement de la phase 3+ de l'expansion d'Island Gold au cours du premier semestre 2026. L'expansion de la phase 3+ comprend un nouveau puits qui devrait augmenter la production souterraine de la mine Island Gold à au moins 2 400 tpj. Le 4 novembre 2024, Alamos a annoncé qu'elle prévoyait conclure un plan de DVM pour le district Island Gold d'ici la mi-2025, suivi d'une étude d'expansion sur le district Island Gold d'ici le quatrième trimestre 2025.

Alamos envisage également une nouvelle expansion du district Island Gold à l'avenir, qui pourrait augmenter la production de l'exploitation souterraine, en plus de l'expansion de la phase 3+ déjà en cours. Selon Alamos, une nouvelle expansion de l'usine Magino pour atteindre 15 000 à 20 000 tpj sera évaluée, y compris la possibilité d'augmenter le débit souterrain provenant d'Island Gold au-delà des 2 400 tpj actuellement prévues.

Enfin, l'union d'Island Gold et de Magino continuera de faciliter les initiatives d'exploration impossibles à réaliser dans le passé, Alamos voyant un potentiel d'expansion de la fosse à ciel ouvert de Magino vers l'est, ce qui était auparavant limité par la frontière entre les deux propriétés détenues séparément; des travaux de forage sont déjà en cours.

Osisko détient une redevance de 1,38 à 3,0 % sur le rendement net de fonderie (« NSR ») de la mine Island Gold. Le district étant maintenant entièrement consolidé, le plan d'expansion de la phase 3+ d'Alamos à Island Gold devrait permettre de transférer une plus grande proportion de la production vers les limites des redevances de 2 % et 3 % NSR d'Osisko plus tôt dans le plan minier, par opposition à l'inventaire minéral couvert par la redevance actuelle de 1,38 % NSR d'Osisko. Une petite partie de la limite Est de la fosse Magino est également couverte par la redevance de 3,0 % NSR détenue par Osisko.

Mine Éléonore (exploitée par Newmont Corp.)

Le 25 novembre 2024, Newmont Corp. (« Newmont ») a annoncé qu'elle avait accepté de vendre son exploitation Éléonore dans le nord du Québec, au Canada, à Dhilmar Ltd (« Dhilmar ») pour un montant de 795 millions de dollars US en espèces. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2025, sous réserve que certaines conditions soient remplies. Dhilmar est une société minière privée nouvellement constituée et basée au Royaume-Uni. Elle est dirigée par son chef de la direction et directeur général, Alexander Ramlie, et soutenue par les membres du conseil d'administration qui ont des dizaines d'années d'expérience dans l'exploitation minière d'un large éventail de produits de base et dans les opérations à ciel ouvert et souterraines. M. Ramlie et son équipe ont travaillé en étroite collaboration avec Newmont en 2016 pour acquérir la mine de cuivre-or Batu Hijau en Indonésie pour le compte de PT Amman Mineral Internasional Tbk.

Osisko détient une redevance de 2,2 à 3,5 % NSR sur Éléonore, à échelle variable basée sur la production. La redevance débute à 2,0 % pour les premiers 3,0 millions d'onces d'or et augmente de 0,25 % par million d'onces produites par la suite. Si le prix de l'or au comptant dépasse 500 $ US l'once, le taux est multiplié par 1,1. Le taux maximum est plafonné à 3,5%. Au 31 octobre 2024, Éléonore a produit plus de 2,46 millions d'onces d'or, ce qui donne un taux de redevance actuel de 2,2 % NSR.

Mine Seabee (exploitée par SSR Mining Inc.)

Le 6 novembre 2024, SSR Mining Inc. (« SSR Mining ») a annoncé que la production d'or de Seabee était de 10 252 onces au troisième trimestre 2024, reflétant la suspension temporaire des opérations à Seabee en raison des feux de forêt. À la suite de cette suspension temporaire, les employés ont été autorisés à retourner sur le site le 23 septembre 2024 pour commencer à réparer les équipements auxiliaires endommagés par les incendies, notamment les poteaux électriques, la tuyauterie et l'équipement d'exploration. Les opérations à Seabee ont été entièrement rétablies le 11 octobre 2024. Par conséquent, les prévisions de production pour l'année complète 2024 pour Seabee sont maintenant de 65 000 à 70 000 onces d'or (auparavant de 75 000 à 85 000 onces d'or).

Osisko détient une redevance de 3,0 % NSR sur Seabee, incluant les cibles d'exploration Santoy, Porky et Shane.

Mine aurifère Namdini (exploitée par Cardinal Namdini Mining Ltd., une filiale détenue majoritairement par Shandong Gold Mining Co Ltd.)

Le 8 novembre 2024, Cardinal Namdini Mining Ltd. (« Cardinal Namdini ») a organisé une cérémonie de mise en service pour la mine d'or Namdini au Ghana. Cardinal Namdini a réitéré son engagement à devenir un leader de l'exploitation minière durable. L'événement a été honoré par la présence de nombreux invités de marque, dont S.Exc. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, S.Exc. Tong Defa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Ghana, M. Han Yaodong, chef de la direction de Shandong Gold Group, Kugbilsong Nanlebeglang, chef suprême de la zone traditionnelle de Talensi et l'honorable Samuel A. Jinapor, ministre ghanéen des terres et des ressources naturelles. Suite à la mise à jour de mise en service, la nouvelle de la première coulée d'or à Namdini a été annoncée le 11 novembre 2024.

Namdini a été développée comme une seule mine à ciel ouvert alimentant une installation conventionnelle de traitement par lixiviation au carbone, et l'exploitation minière devrait initialement se concentrer sur une zone de fosse de démarrage à haute teneur vers le nord du gisement.

Osisko détient une redevance de 1,0 % NSR sur la mine d'or Namdini.

Projet Dalgaranga (exploité par Spartan Resources Ltd.)

Le 25 novembre 2024, Spartan Resources Ltd. (« Spartan ») a annoncé qu'elle avait reçu les autorisations du ministère de l'Énergie, des Mines, de la Réglementation industrielle et de la Sécurité, et du ministère de la Réglementation de l'eau et de l'environnement pour l'extraction et le traitement des minerais souterrains du projet aurifère Dalgaranga (« Dalgaranga »), ainsi que pour les modifications apportées à l'usine de traitement. Ces approbations constituent une étape importante vers le redémarrage du projet Dalgaranga, détenu à 100 % par Spartan, après l'obtention de toutes les approbations réglementaires clés requises pour permettre l'exploitation et le traitement du minerai souterrain.

Le 27 novembre 2024, Spartan a également annoncé que les récents forages de surface ont confirmé une nouvelle découverte aurifère importante, nommée « Freak », immédiatement au sud (110 mètres) du gisement d'or Pepper à Dalgaranga. Les meilleures intersections comprennent 5,37 grammes par tonne (« g/t ») d'or (« Au ») sur 10,26 mètres (« m ») et 5,30 g/t Au sur 7,43 m, entre autres. Les sondages de suivi à partir du trou de découverte principal ont maintenant révélé plusieurs intersections à haute teneur dans la nouvelle position minéralisée, qui reste ouverte en aval-pendage, se trouve dans une orientation similaire aux gisements d'or Pepper et Never Never, et présente des styles d'altération et une minéralogie identiques à ceux des deux premières découvertes souterraines à haute teneur à Dalgaranga. Cette nouvelle découverte passionnante, qui fait actuellement l'objet d'un programme intensif de forage au diamant par trois à quatre foreuses, représente la troisième découverte importante à haute teneur faite par Spartan à Dalgaranga, à proximité de l'usine de traitement existante de 2,5 millions de tonnes par an et de l'infrastructure de surface qui l'accompagne.

Le 30 septembre 2024, Osisko a annoncé qu'elle avait conclu une entente visant l'acquisition d'une redevance sur le revenu brut (« RRB ») de 1,8 % sur Dalgaranga, exploité par Spartan en Australie-Occidentale. La contrepartie à payer par Osisko au vendeur, Tembo Capital Mining Fund III, pour la redevance RRB totalisera 44 millions de dollars US (« la transaction »). Spartan a la possibilité de racheter jusqu'à 20 % de la redevance de 1,8 % RRB pour un total de 3,15 millions de dollars AU jusqu'en février 2027. La clôture de la transaction est soumise à l'approbation du Foreign Investment Review Board australien, qui devrait intervenir au quatrième trimestre 2024.

Projet Hermosa (exploité par South32 Ltd.)

Dans son rapport trimestriel d'activités de septembre 2024 publié le 20 octobre 2024, South32 Ltd. (« South32 ») a annoncé qu'elle avait investi 124 millions de dollars US à Hermosa au cours du trimestre de septembre 2024. South32 a progressé dans la construction du projet de zinc-plomb-argent Taylor (« Taylor »), ainsi que dans l'exploration du gisement de manganèse de qualité batterie Clark. Tous les puits d'assèchement ont également été mis en service au cours de la période, une étape déterminante dans l’avancement du projet.

La construction de Taylor se poursuit tel que prévu. Le chevalement du puits principal est achevé et la mise en service du système de levage du puits de ventilation est en cours. Le fonçage du puits devrait commencer au cours du trimestre de décembre 2024. South32 prévoit dépenser 530 millions de dollars US à Taylor au cours de son exercice 2025. Taylor a une durée de vie initiale de 28 ans basée sur les réserves minérales actuelles, avec le potentiel de réaliser d'autres gains d'exploration, et la première production est toujours prévue pour l'année fiscale 2027 de South32.

Osisko détient une redevance de 1,0 % NSR sur les minerais sulfurés de zinc et de plomb produits à Taylor/Hermosa.

Projet Wharekirauponga (exploité par OceanaGold Ltd.)

Le 6 octobre 2024, OceanaGold Ltd. (« OceanaGold ») a annoncé l'inclusion de son projet Waihi North, qui comprend la mine souterraine proposée Wharekirauponga (« WKP »), dans la liste des projets proposés dans le cadre du Fast-track Approvals Bill (projet de loi sur les approbations accélérées) du gouvernement néo-zélandais pour les projets d'infrastructure et de développement d'importance régionale et nationale. Le projet de loi sur les approbations accélérées devrait être adopté dans le courant de l'année, ce qui permettra aux projets inscrits sur la liste de s'adresser directement à un groupe d'experts nommés par le gouvernement pour obtenir une décision finale.

Le 14 novembre, OceanaGold a également publié les résultats de forage du projet WKP, situé à environ 10 km de sa mine d'or en exploitation Waihi, dont les faits saillants comprennent 34,7 g/t Au sur 4,2 m (largeur réelle), 16,8 g/t Au sur 5,7 m et 13,0 g/t Au sur 6,6 m. De plus, OceanaGold a indiqué qu'elle prévoit publier une étude de préfaisabilité pour le projet Waihi Nord (qui comprend le projet WKP) et son exploitation actuelle de Waihi le 11 décembre 2024.

Osisko détient une redevance de 2,0 % NSR sur le projet WKP.

Projet Windfall (exploité par Gold Fields Limited)

Le 28 octobre 2024, Gold Fields Limited (« Gold Fields ») a annoncé la finalisation de l'acquisition de Minière Osisko inc. après avoir reçu toutes les approbations réglementaires et le soutien des actionnaires pour la transaction lors de l'assemblée des actionnaires de Minière Osisko inc. le 17 octobre 2024. À l'époque, le chef de la direction de Gold Fields, Mike Fraser, avait commenté l'opération :

« Des gisements de l'ampleur et de la qualité du Windfall, avec des camps d'exploration très prometteurs, sont rares, en particulier dans une juridiction de calibre mondiale comme le Québec, au Canada. Cette transaction marque donc une étape importante dans notre démarche d'amélioration continue de la qualité de notre portefeuille. Les membres clés de l'équipe Windfall restent sur le projet et nous sommes impatients de travailler avec eux et nos partenaires commerciaux Windfall pour développer cet actif vraiment exceptionnel. Nous avons également hâte de travailler en partenariat avec nos communautés hôtes, la Première nation crie de Waswanipi et la ville de Lebel-sur-Quévillon, d'autres communautés locales et le gouvernement du Québec pour construire le prochain complexe minier d'importance au Québec. »

Osisko détient une redevance de 2,0 à 3,0 % NSR sur le projet Windfall et les propriétés avoisinantes.

Projet Cariboo (exploité par Osisko Développement Corp.)

Le 14 octobre 2024, Osisko Développement Corp. (« Osisko Développement ») a annoncé la clôture d'un placement privé, sans l’entremise d’un courtier, d'unités de la société pour un produit brut total de 34,5 millions de dollars US. Par la suite, le 12 novembre 2024, Osisko Développement a annoncé la clôture d'un placement privé additionnel, par l’entremise d’un courtier, d'unités de la société pour un produit brut total de 57,5 millions de dollars US.

Séparément, et le 20 novembre 2024, Osisko Développement a annoncé l'approbation des permis en vertu de la loi sur les mines (Mines Act) de la Colombie-Britannique (« C.-B. ») pour son projet aurifère Cariboo (« Cariboo »), détenu à 100 % et situé dans le centre de la C.-B., au Canada. L'approbation de ces permis marque une étape importante qui permettra à Osisko Développement d'aller de l'avant avec la construction et l'exploitation du projet aurifère souterrain Cariboo, parallèlement aux discussions et consultations en cours avec la Première nation Xatśūll. Une décision concernant les autres permis délivrés en vertu de la loi sur la gestion de l'environnement (Environmental Management Act) et renvoyés au décideur statutaire du ministère de l'Énergie et des Solutions climatiques (Ministry of Energy and Climate Solutions) est attendue sous peu.

Les progrès se poursuivent en ce qui concerne l'échantillonnage en vrac et le développement souterrain en cours, parallèlement aux travaux d'étude de faisabilité optimisée de Cariboo, qui devraient être achevés au premier trimestre de 2025 et au deuxième trimestre de 2025, respectivement. Une décision formelle positive d'investissement et l'engagement d'un financement de projet au cours des prochains mois permettraient de commencer la construction à grande échelle au cours de la deuxième moitié de 2025, avec une date d'achèvement prévue à la fin de 2027.

Osisko détient une redevance de 5,0 % NSR sur la propriété Cariboo.

Altar (exploité par Aldebaran Resources Inc.)

Le 25 novembre 2024, Aldebaran Resources Inc. (« Aldebaran ») a annoncé les résultats d'une mise à jour de l’estimation des ressources minérales (« ERM ») pour Altar. Cette ERM actualisée comprend trois découvertes principales de porphyre (Altar Central, Altar East et Altar United) rapportées au sein d'une seule fosse ouverte conceptuelle. Les faits saillants comprennent des ressources minérales mesurées et indiquées de 2,40 milliards de tonnes à 0,42 % de cuivre (« Cu »), 0,07 g/t Au, 1,22 g/t d'argent (« Ag ») et 42 parties par million (« ppm ») de molybdène (« Mo »), ainsi que des ressources minérales présumées de 1,22 milliard de tonnes à 0,37 % de Cu, 0,04 g/t Au, 1,25 g/t Ag et 45 ppm de Mo.

Auparavant, le 7 novembre 2024, Aldebaran a annoncé qu'elle avait conclu un accord d'option de coentreprise avec Nuton Holdings Ltd. (« Nuton »), une entreprise de Rio Tinto, en vertu de laquelle Nuton peut acquérir un intérêt indirect de 20 % dans le projet de cuivre et d'or Altar (« Altar ») à San Juan, en Argentine, en effectuant des paiements échelonnés totalisant 250 millions de dollars US.

Osisko détient une redevance de 1,0 % NSR sur la majorité du projet Altar.

MISES À JOUR ADDITIONNELLES DU PORTEFEUILLE D’ACTIFS

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances Aurifères Osisko Ltée, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Osisko est une société intermédiaire de redevances de métaux précieux axée sur les Amériques qui a commencé ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille nord-américain de plus de 185 redevances, flux de métaux et ententes d’écoulement de métaux précieux. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 3 % à 5 % sur le rendement net de fonderie du complexe Canadian Malartic, l’une des plus importantes opérations aurifères au Canada.

Osisko est une société constituée sous le régime des lois de la province de Québec, son siège social étant situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et comme de l’information prospective au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s’y limiter, à des événements futurs, les attentes de la direction en ce qui concerne la croissance de ses actifs et le développement prévu, dans les délais et selon le budget, des projets et des propriétés qui sous-tendent les intérêts d’Osisko. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiées par les mots suivants l’emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l’effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, la plupart desquels Osisko ne contrôle pas, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, sans s’y limiter, (i) en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit; les risques liés : (a) aux exploitants des propriétés, (b) au développement dans les délais prévus, à l’obtention des permis, à la construction, au début de la production, à l’accroissement de la production (y compris les défis opérationnels et techniques) en temps opportun, (c) aux différences dans le débit et le moment de la production par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production des exploitants, (d) aux différences dans le taux de conversion des ressources en réserves minérales et à la capacité de remplacer les ressources, (e) l’issue défavorable de toute contestation ou litige concernant les titres de propriété, les permis ou licence d’exploitation, (f) les risques et incertitudes associés aux activités d’exploration, de développement et d’exploitation minière, y compris, mais sans s’y limiter, les conditions géologiques et métallurgiques inhabituelles ou inattendues, les ruptures de pente ou les effondrements, les inondations et autres catastrophes naturelles ou les troubles civils ou autres risques non assurés; (ii) en ce qui concerne les facteurs externes : (a) les fluctuations des prix des matières premières qui supportent des redevances, des flux, des ententes d’écoulement de métaux et des investissements détenus par Osisko, (b) les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, (c) les changements de réglementation des gouvernements nationaux et locaux, y compris les régimes de permis et de licences et les politiques fiscales; les règlements et les développements politiques ou économiques dans l’un ou l’autre des pays où sont situées les propriétés sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit, ou par l’entremise desquelles elles sont détenues, (d) la disponibilité continue du capital et du financement à Osisko ou aux opérateurs des propriétés, et les conditions générales de l’économie, du marché ou des affaires, et (e) les réponses des gouvernements concernés aux épidémies de maladies infectieuses et l’efficacité de ces réponses, ainsi que l’impact potentiel des épidémies de maladies infectieuses sur les activités, les opérations et la situation financière d’Osisko; (iii) en ce qui concerne les facteurs internes : (a) les occasions d’affaires qui peuvent ou non devenir disponibles pour Osisko, ou qui sont poursuivies par Osisko, (b) l’intégration des actifs acquis (c) la détermination du statut de PFIC d’Osisko ou (d) le fait que les informations financières peuvent faire l’objet d’ajustements en fin d’année. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, notamment l’absence de changement significatif dans les revenus et les actifs courants de la Société en ce qui concerne la détermination de son statut de PFIC; l’absence de tout autre facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus et, en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit, (i) l’exploitation continue des propriétés par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés d’une manière conforme aux pratiques antérieures et à la divulgation publique (y compris les prévisions de production), (ii) l’exactitude des déclarations publiques et des divulgations faites par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés sous-jacentes (y compris les prévisions de développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production), (iii) l’absence de développement défavorable concernant toute propriété importante, (iv) l’exactitude des déclarations et des estimations relatives aux réserves et aux ressources minérales faites par les propriétaires et les exploitants et (v) la mise en œuvre d’un plan adéquat d’intégration des actifs acquis.

Pour plus de détails au sujet des risques, incertitudes et hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle d’Osisko déposée sur SEDAR+, au www.sedarplus.com, et sur EDGAR, au www.sec.gov, qui fournit également des hypothèses générales supplémentaires en rapport avec ces déclarations. Osisko souhaite avertir que la liste des risques et incertitudes cités précédemment n’est pas exhaustive. Les investisseurs et autres devraient considérer prudemment les facteurs ci-dessus ainsi que les incertitudes qu’ils représentent et le risque qu’ils impliquent. Osisko considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information disponible, mais aucune garantie ne peut être fournie quant au fait que ces attentes seront exactes, comme les résultats réels peuvent différer de façon importante des résultats prévus, comme les énoncés prospectifs incluent dans ce communiqué de presse ne sont pas une garantie de performance future et l’on ne devrait pas s’y fier indûment. Dans ce communiqué de presse, Osisko s’appuie sur des informations publiées par d’autres émetteurs et des tiers concernant ses actifs et, par conséquent, n’assume aucune responsabilité quant à ces informations publiées par des tiers. Ces énoncés ne sont valides qu’en date de ce communiqué de presse. Osisko décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi.