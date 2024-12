Relier les cultures par l’art : la Corée du Sud et le Canada unissent leurs forces pour un novembre inoubliable

SEOUL, Corée du Sud, 02 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un clin d’œil significatif à l’engagement interculturel, novembre a marqué une étape importante pour la Corée du Sud et le Canada, puisque les deux pays se sont unis dans une série d’échanges artistiques et littéraires. Initié par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de la Corée du Sud (dirigé par le ministre Yu In Chon) et la Fondation coréenne pour les échanges culturels internationaux (KOFICE) (dirigée par le président Park Chang Sik), ce projet a été lancé à Montréal dans le cadre de « l’Année des échanges culturels entre la Corée et le Canada » 2024-2025.

Mise en vedette des artistes coréens émergents à la Biennale CINARS



Les jeunes artistes coréens ont occupé le devant de la scène lors de la 21e Biennale CINARS 2024, un marché international des arts de la scène à Montréal. Du 14 au 16 novembre, le musicien expérimental 64Ksana, la joueuse de daegeum (flûte de bambou) Dasom Baek et la société Q Dance ont offert des performances captivantes qui mêlaient tradition et modernité.



La « Korea Focus Pitch Session », organisée par le KOFICE, a offert à ces artistes l’occasion de se mettre en relation directement avec des représentants internationaux. Cet effort de collaboration a ouvert des portes aux expressions culturelles coréennes dans la musique, la danse et le théâtre pour captiver les auditoires mondiaux. Avec la participation de 1 300 professionnels de 47 pays, l’événement a mis en évidence la façon dont les scènes internationales peuvent être à la fois une destination et un point de départ pour l’esprit créatif dynamique de la Corée.

Dialogues littéraires au Salon du livre de Montréal



Du 27 novembre au 1er décembre, le Salon du livre de Montréal a mis en lumière la littérature coréenne (K-Literature) à travers le Pavillon coréen, sous le thème « À la rencontre des K-Books : un pont entre les cultures ». Les œuvres en vedette comprenaient Human Acts de Han Kang, symbolisant l’essor mondial de la littérature coréenne, Han étant la première femme asiatique à remporter le prix Nobel de littérature. Les autrices coréennes Jeong You Jeong et Yun Ko-eun ont participé à des dialogues avec l’autrice canadienne Kim Thúy, explorant les thèmes de l’identité et de la narration. Des ateliers animés par les auteurs coréens de livres illustrés Soo Shin Ji et Bamco, aux côtés de l’auteur canadien Yayo, ont célébré la magie du récit à travers les cultures.



Dans un geste durable, KOFICE a fait don de livres coréens à l’Université de Montréal pour resserrer les liens culturels.

Un héritage pour l’avenir



À l’horizon 2025, le KOFICE prévoit d’élargir ce partenariat culturel avec des projets qui unissent art et littérature, créant ainsi des ponts durables entre la Corée du Sud et le Canada. Les événements de novembre ont souligné comment des rythmes culturels distincts peuvent se fondre en échanges harmonieux, touchant les publics du monde entier.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/09fa0faf-8ec4-4c88-84bb-ffeb9d6388b3/fr