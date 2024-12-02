Bolloré : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 25 novembre au 29 novembre 2024

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BOLLORÉ


Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 25 novembre au 29 novembre 2024 
       
Présentation agrégée par jour et par marché     
       
Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9427/11/2024FR0000039299  7 643   5,80AQEU
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9427/11/2024FR0000039299  20 756   5,80CCXE
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9427/11/2024FR0000039299  2 500   5,80TQEX
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9427/11/2024FR0000039299  35 556   5,79924XPAR
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9428/11/2024FR0000039299   500   5,80AQEU
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9428/11/2024FR0000039299  1 887   5,80CCXE
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9428/11/2024FR0000039299   338   5,80TQEX
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9428/11/2024FR0000039299  5 322   5,80XPAR
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9429/11/2024FR0000039299  1 006   5,80CCXE
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9429/11/2024FR0000039299   718   5,80TQEX
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9429/11/2024FR0000039299  25 999   5,79XPAR
   Total  102 225   5,79719 
       


Détail transaction par transaction          
            
Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR  1 000XPAR1110262-26369b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR  1 000XPAR1110262-26625b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR   859XPAR1110262-27905b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR   141XPAR1110262-28161b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR   461XPAR1110262-28417b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR   539XPAR1110262-28673b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR   320XPAR1110262-28929b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR   70XPAR1110262-29185b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR   610XPAR1110262-29441b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR  1 000XPAR1110262-29697b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR  1 000XPAR1110262-29953b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR   610XPAR1110262-30209b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR   390XPAR1110262-30465b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR  1 000XPAR1110262-30721b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR   859XPAR1110262-30977b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR   141XPAR1110262-31233b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR  1 000XPAR1110262-31489b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR   438XPAR1110262-31745b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR  1 000XPAR1110262-32001b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR   141XPAR1110262-32257b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR   859XPAR1110262-32513b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR  1 000XPAR1110262-32769b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR   859XPAR1110262-33025b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR   121XPAR1110262-33281b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR   20XPAR1110262-33537b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:18FR0000039299   5,80EUR   184XPAR1110262-33793b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:19FR0000039299   5,80EUR   816XPAR1110262-34049b332BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:20:19FR0000039299   5,80EUR  1 000XPAR1110262-34305b332BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2024 09:42:10FR0000039299   5,78EUR  1 350XPARARGD843020241127EBOLLORE SE ANNULATION
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Tableau de déclaration des opérations de rachat d'actions BOLLORE SE du 25 11 2024 au 29 11 2024