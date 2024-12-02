BOLLORÉ
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 25 novembre au 29 novembre 2024
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|27/11/2024
|FR0000039299
|7 643
|5,80
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|27/11/2024
|FR0000039299
|20 756
|5,80
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|27/11/2024
|FR0000039299
|2 500
|5,80
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|27/11/2024
|FR0000039299
|35 556
|5,79924
|XPAR
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|28/11/2024
|FR0000039299
|500
|5,80
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|28/11/2024
|FR0000039299
|1 887
|5,80
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|28/11/2024
|FR0000039299
|338
|5,80
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|28/11/2024
|FR0000039299
|5 322
|5,80
|XPAR
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|29/11/2024
|FR0000039299
|1 006
|5,80
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|29/11/2024
|FR0000039299
|718
|5,80
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|29/11/2024
|FR0000039299
|25 999
|5,79
|XPAR
|Total
|102 225
|5,79719
|Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/Heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantite achetée
|Code identifiant Marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|XPAR
|1110262-26369b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|XPAR
|1110262-26625b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|859
|XPAR
|1110262-27905b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|141
|XPAR
|1110262-28161b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|461
|XPAR
|1110262-28417b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|539
|XPAR
|1110262-28673b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|320
|XPAR
|1110262-28929b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|70
|XPAR
|1110262-29185b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|610
|XPAR
|1110262-29441b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|XPAR
|1110262-29697b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|XPAR
|1110262-29953b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|610
|XPAR
|1110262-30209b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|390
|XPAR
|1110262-30465b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|XPAR
|1110262-30721b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|859
|XPAR
|1110262-30977b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|141
|XPAR
|1110262-31233b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|XPAR
|1110262-31489b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|438
|XPAR
|1110262-31745b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|XPAR
|1110262-32001b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|141
|XPAR
|1110262-32257b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|859
|XPAR
|1110262-32513b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|XPAR
|1110262-32769b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|859
|XPAR
|1110262-33025b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|121
|XPAR
|1110262-33281b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|20
|XPAR
|1110262-33537b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:18
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|184
|XPAR
|1110262-33793b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:19
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|816
|XPAR
|1110262-34049b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:19
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|XPAR
|1110262-34305b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:19
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|186
|XPAR
|1110262-34561b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:20
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|XPAR
|1110262-34817b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:20
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|XPAR
|1110262-35073b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:20:20
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|376
|XPAR
|1110262-35329b332
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 09:42:10
|FR0000039299
|5,78
|EUR
|1 350
|XPAR
|ARGD843020241127E
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 10:32:17
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|4
|XPAR
|ARGD1835020241127E
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 10:35:30
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|913
|XPAR
|ARGD1894420241127E
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 12:15:50
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|866
|XPAR
|ARGD3949520241127E
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 14:45:30
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|250
|TQEX
|00564228427VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 14:45:30
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|250
|TQEX
|00564228428VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 14:45:30
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|500
|TQEX
|00564228429VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 14:45:30
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|CCXE
|00564228430VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 14:45:30
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|500
|AQEU
|00564228431VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 14:45:30
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|500
|AQEU
|00564228432VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 14:45:30
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|CCXE
|00564228433VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 14:45:30
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|CCXE
|00564228434VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 14:45:30
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|CCXE
|00564228435VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 14:45:30
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|200
|CCXE
|00564228436VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 14:45:30
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|CCXE
|00564228437VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 14:45:30
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|1 000
|CCXE
|00564228438VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 14:45:30
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|200
|CCXE
|00564228439VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 14:45:30
|FR0000039299
|5,80
|EUR
|809
|XPAR
|ARGD7241720241127E
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/11/2024 14:56:27
|FR0000039299
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