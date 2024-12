OSE Immunotherapeutics Renforce son Équipe de Direction

et son Comité Exécutif

Nantes, France, le 2 décembre 2024, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), annonce aujourd’hui le renforcement de son équipe de direction et de son Comité exécutif avec deux nouvelles nominations. Fiona Olivier a été nommée Chief Corporate Affairs & Investor Relations Officer et a rejoint le Comité exécutif d’OSE Immunotherapeutics. Aurore Morello, Directrice de la Recherche et des Programmes de R&D rejoint également le Comité exécutif. Toutes deux rapportent directement à Nicolas Poirier, Directeur général. Leur nomination prend effet immédiatement.

Dominique Costantini, co-fondatrice d’OSE Immunotherapeutics, Directrice du développement et de la stratégie, ancienne Directrice générale et Présidente, prendra sa retraite fin 2024. Depuis sa création, Dominique a toujours été totalement impliquée dans la Société et a très largement contribué au développement de sa stratégie et de son portefeuille.

Fiona Olivier rejoint la Société pour occuper la fonction nouvellement créée de Chief Corporate Affairs & Investor Relations Officer. Fiona participera au développement de la Société en collaboration étroite avec le Directeur général. Elle sera chargée de définir et de communiquer la vision stratégique aux différents interlocuteurs, de gérer les relations avec les investisseurs, de superviser la communication afin de valoriser l’image publique de la Société, et d’assurer l’adéquation avec les objectifs stratégiques.

Nouvellement nommée au Comité exécutif, Aurore Morello, Directrice de la Recherche et des Programmes de R&D, contribuera également à définir l’orientation stratégique de la Société en conduisant les découvertes scientifiques et les avancées technologiques pour soutenir la mission OSE Immunotherapeutics : délivrer des solutions d’immunothérapeutiques innovantes.

Nicolas Poirier, Directeur général, OSE Immunotherapeutics, commente l’évolution du Comité exécutif : « Au cours des 12 dernières années, Dominique a été une dirigeante emblématique d’OSE Immunotherapeutics. Depuis sa co-fondation, elle a joué un rôle déterminant à chaque avancée de la Société en termes de stratégie et développement. Pendant toutes ces années, beaucoup d’entre nous ont pu bénéficier de son accompagnement et de ses conseils qui nous ont permis de devenir plus forts. Au nom de l’ensemble du Conseil d’administration et de nos collaborateurs, je remercie très chaleureusement Dominique et lui souhaite une retraite heureuse et épanouie.

« Alors que nous allons continuer à renforcer notre Comité exécutif, je suis heureux de l’arrivée de Fiona et d’Aurore dans l’équipe à ce tournant majeur de notre histoire. Fiona bénéficie d’une expertise reconnue de la communication et des affaires publiques acquise au sein de grandes sociétés pharmaceutiques et elle apporte à OSE une large expérience dans de nombreux domaines thérapeutiques. Son expérience internationale, associée à son sens du business, à son engagement envers les patients et autres interlocuteurs externes, ainsi que sa capacité à fédérer les équipes seront des atouts majeurs pour renforcer la position d’OSE Immunotherapeutics en tant que leader de la biotechnologie européenne, en s’appuyant sur son excellence scientifique et ses partenariats.

« Comme beaucoup de nos chercheurs, Aurore excelle dans la maîtrise des différents composants technologiques qui permettent de concevoir des médicaments sur mesure et, au final, de proposer une nouvelle biologie au bénéfice des patients. Au cours des deux dernières années, l’excellence scientifique et le leadership d’Aurore ont été déterminants pour faire progresser le portefeuille préclinique de la Société. Ayant travaillé avec elle au cours de ces dix dernières années, je suis très fier de la voir assumer cette nouvelle responsabilité. Elle incarne parfaitement l’excellence de nos talents internes et, à l’instar de la Société, poursuit sa progression et son évolution ».

Fiona Olivier, Chief Corporate Affairs & Investor Relations Officer, OSE Immunotherapeutics

Fiona rejoint OSE Immunotherapeutics après avoir travaillé chez Sanofi, où elle occupait le poste de Global Head of Corporate Affairs pour la division Médecine générale depuis 2021. À ce titre, elle a supervisé la communication dans une volonté de transformation et de modernisation majeures. Elle a conduit les activités d'affaires corporate dans le cadre de l'acquisition et de l'intégration de deux sociétés de biotechnologie spécialisées en immunologie et a mené les travaux pour préparer le marché aux lancements mondiaux de produits. Fiona a 30 ans d'expérience internationale dans les domaines de la communication, des affaires publiques et de l'engagement des patients au sein d'entreprises internationales leaders telles qu'AbbVie, Abbott et GSK. De plus, elle a travaillé comme consultante chez Ketchum, une entreprise mondiale de communication (société Omnicom) au service de clients dans de multiples secteurs et zones géographiques.

La carrière de Fiona l’a menée de l’Irlande à la Pologne et au Royaume-Uni avant son arrivée en France en 1997. Elle est titulaire d'une licence en communication de la Dublin City University et d'un master en affaires publiques et politiques publiques de Sciences Po Paris.

« Après plusieurs années de collaboration avec des acteurs de la biotechnologie dans le cadre de divers partenariats, je suis ravie maintenant de m'immerger totalement dans cet écosystème dynamique d'innovation. Mes premiers échanges avec les scientifiques et ingénieurs de talent d’OSE sont d’ores et déjà une source d'inspiration au moment où je commence à suivre en direct la genèse des thérapies et des technologies de demain. Il est également très gratifiant de pouvoir collaborer avec les équipes de développement pour apporter des traitements potentiels aux patients qui en ont besoin.

J'ai toujours soutenu avec conviction un secteur français et européen influent dans le domaine des sciences de la vie. Dans mon nouveau rôle chez OSE Immunotherapeutics, je m'attacherai à construire un champion européen durable, qui stimule l'innovation et l'excellence dans les soins de santé », a déclaré Fiona Olivier.

Aurore Morello, Directrice de la Recherche et des Programmes de R&D

Aurore rejoint le Comité exécutif et assume des nouvelles responsabilités en matière de leadership et de stratégie, après avoir été nommée Directrice de la Recherche et des Programmes de R&D d’OSE Immunotherapeutics en 2022.

Elle a rejoint la Société en 2016, après avoir travaillé au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York dans le domaine des thérapies cellulaires CAR-T modifiées. Précédemment, Aurore était en charge de la conception et de l'amélioration de nouvelles immunothérapies ciblées capables d'induire spécifiquement l'apoptose des cellules cancéreuses au sein du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique).

Aurore a joué un rôle déterminant dans les travaux de recherche d'OSE Immunotherapeutics, notamment en explorant et en transformant les découvertes immunologiques en candidats médicaments potentiels qui se sont ajoutés au portefeuille de développement de la Société ou à celui de ses partenaires pharmaceutiques. Sa grande expérience en immunologie et en technologie, combinée à son esprit novateur, continueront à jouer un rôle clé dans la mission d’OSE Immunotherapeutics de faire progresser une science de pointe.

Aurore est titulaire d'une licence en biologie cellulaire et génétique et d'un master en biologie moléculaire, avec une spécialisation en immunologie et communication cellulaire, obtenus à l'Université de Rennes. Elle a obtenu son doctorat en immunologie et en cancérologie à l'Université de Bordeaux.

« Je suis très honorée de rejoindre l'équipe de direction d'OSE Immunotherapeutics. Ayant grandi au sein de cette entreprise remarquable, j'ai vécu en direct notre quête incessante d'innovation et d'excellence. Cette nouvelle responsabilité me permet de contribuer davantage à notre mission de développement de traitements révolutionnaires, capables de transformer la vie des patients. Je suis heureuse de continuer à diriger nos équipes de recherche talentueuses et de faire avancer nos programmes ambitieux de R&D, tout en veillant à toujours repousser les limites de la science et de la santé », a déclaré Aurore Morello.

