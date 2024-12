Montant estimatif des distributions annuelles des gains en capital réinvestis des fonds négociés en bourse de Gestion d’actif JPMorgan (Canada) inc. pour 2024

TORONTO, 02 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- J.P. Morgan Asset Management (JPMAM)* a annoncé aujourd’hui les montants estimatifs des distributions annuelles des gains en capital réinvestis pour les FNB JPMorgan indiqués ci-après (les « Fonds »). Les montants estimatifs portent sur les distributions annuelles de gains en capital autres qu’en espèces, qui sont habituellement réinvesties dans des parts additionnelles des Fonds respectifs à la fin de l’exercice, et ne comprennent pas les montants estimatifs des distributions en espèces versées chaque mois. Les parts additionnelles seront immédiatement regroupées avec les parts déjà en circulation de façon que le nombre de parts en circulation après la distribution corresponde au nombre de parts en circulation avant la distribution.

Sachez qu’il ne s’agit que d’une estimation des gains en capital en date du 31 octobre 2024 et que les distributions réelles des gains en capital pourraient être différentes à la fin de l’année d’imposition des Fonds le 15 décembre 2024.

Nous prévoyons annoncer le montant définitif des distributions annuelles réinvesties, le cas échéant, ainsi que le montant des distributions en espèces courantes, le cas échéant, pour décembre 2024 avant la fin de ce mois. Le 31 décembre 2024 correspondra à la date de clôture des registres pour les distributions annuelles de 2024 à verser le 9 janvier 2025.

Les courtiers (par l’intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou « CDS ») seront avisés des montants imposables réels des distributions réinvesties et des distributions en espèces pour 2024, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, au début de 2025.

Les détails concernant le montant estimatif des distributions sont les suivants :

Nom du Fonds Symbole boursier Montant estimatif des gains en

capital annuels réinvestis par part Valeur liquidative par part au

31 octobre 2024 Montant estimatif des gains en capital annuels réinvestis en pourcentage de la valeur liquidative au 31 octobre 2024 FNB actif d’actions américaines de revenu à prime JPMorgan JEPI 0,00 25,62 $ 0,00 % FNB actif d’actions Nasdaq de revenu à prime JPMorgan JEPQ 0,00 25,80 $ 0,00 %

Pour en savoir plus sur les FNB JPMorgan, visitez le https://am.jpmorgan.com/ca/fr/asset-management/adv/.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à : jpmam.canada@jpmorgan.com.

À propos de J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management, dont les actifs gérés s’élèvent à 3,5 T$ US1 (au 30 septembre 2024), est un chef de file mondial en gestion de placements. Les clients de J.P. Morgan Asset Management comprennent des établissements, des investisseurs individuels et des particuliers bien nantis dans tous les grands marchés du monde. J.P. Morgan Asset Management offre à l’échelle mondiale des services de gestion de placements spécialisés dans les titres de capitaux propres, les titres à revenu fixe, l’immobilier, les fonds spéculatifs, le capital-investissement et la liquidité. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez : www.jpmorganassetmanagement.com.

* Entité juridique au Canada : Gestion d’actif JPMorgan (Canada) inc.

1 Source : J.P. Morgan Asset Management, au 30 septembre 2024.

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les distributions annuelles réinvesties des gains en capital des Fonds. Les énoncés prospectifs ne portent pas sur des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de JPMAM concernant des événements futurs. Ces énoncés prospectifs comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes actuelles, notamment des facteurs reliés à l’économie et au marché en général. Même si JPMAM est d’avis que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés ne constituent pas une garantie de rendement futur et, par conséquent, le lecteur ne devrait pas s’y fier outre mesure en raison de l’incertitude qui les caractérise. JPMAM ne s’engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser autrement des énoncés prospectifs ou de l’information prospective en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs ayant une incidence sur cette information, sauf si la loi l’y oblige.

Un placement dans un FNB peut donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs du rendement futur. Vous ne devriez pas vous fier à un rendement passé ni considérer un rendement passé comme une garantie du rendement futur d’un placement.

Nasdaqmd, Nasdaq-100 Indexmd, Nasdaq 100md et NDXmd sont des marques de commerce déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec les membres de son groupe, est appelée les « sociétés Nasdaq ») et sont utilisées sous licence par Gestion d’actif JPMorgan (Canada) inc. et J.P. Morgan Investment Management Inc. Les sociétés Nasdaq ne se sont pas prononcées sur la légalité ou la pertinence du FNB actif d’actions Nasdaq de revenu à prime JPMorgan. Les sociétés Nasdaq ne parrainent pas ce FNB, ne se prononcent pas sur celui-ci, ne vendent pas ses parts et n’en font pas la promotion. LES SOCIÉTÉS NASDAQ NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE CE FNB.

La présente communication est publiée au Canada par Gestion d’actif JPMorgan (Canada) inc., gestionnaire de portefeuille inscrit et courtier sur le marché dispensé dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, à l’exception du Yukon, et gestionnaire de fonds d’investissement inscrit en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

J.P. Morgan Asset Management est la marque de l’entreprise de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co. et des membres de son groupe à l’échelle mondiale.