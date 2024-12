Piadina Romagnola feiert 10 Jahre g.g.A.: Tradition und geprüfte Qualität seit einem Jahrzehnt

RIMINI, Italien, Dec. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Piadina Romagnola feiert im Jahr 2024 ein wichtiges Jubiläum: den zehnten Jahrestag der Erlangung des g.g.A.-Gütesiegels (geschützte geografische Angabe). Diese Zertifizierung schützt seit Oktober 2014 die Qualität und Authentizität eines der symbolträchtigsten Produkte der italienischen Gastronomietradition und garantiert, dass die Piadina Romagnola g.g.A. ausschließlich in der Emilia-Romagna nach genauen, in der Produktspezifikation festgelegten Bedingungen hergestellt wird.

Nach traditionellem Rezept werden nur vier Zutaten benötigt: Weizenmehl, Wasser, Salz und Fett, bei dem es sich je nach lokaler Zubereitungsart um Schmalz oder Olivenöl handelt. Die Verwendung von Konservierungs- oder Zusatzstoffen ist prinzipiell verboten. Die Herstellung muss dem Schutz und der Kontrolle der g.g.A. entsprechend nach handwerklichen und traditionellen Methoden erfolgen und so die charakteristische Teigdicke der Piadina gewährleisten, die zwischen 3 mm für die dünne Rimini-Version und 8 mm für die dickere Version in der Region Cesena variiert.

Die geschützte geografische Angabe unterstreicht außerdem den Bezug zum Herkunftsgebiet: Nur Piadina, die in den Provinzen Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna und einem Teil von Bologna hergestellt werden, dürfen das g.g.A.-Zeichen tragen.

Dank dieser Bestimmungen hat das g.g.A.-Zeichen dazu beigetragen, die Piadina Romagnola vor Nachahmungen zu schützen, sodass die Erzeuger der Region ihr Handwerk weitergeben und den Verbrauchern ein authentisches Produkt anbieten können, das mit der Romagna eng verbunden ist. „Die Piadina Romagnola g.g.A. ist nicht einfach nur ein Lebensmittel, sondern ein echtes Symbol für unser Land und unsere Tradition,“ kommentiert Alfio Biagini, Präsident des Konsortiums zum Schutz und zur Förderung der Piadina Romagnola g.g.A. „In diesen zehn Jahren ist es uns dank des Schutzes der g.g.A. gelungen, die handwerkliche Tradition des Produkts zu bewahren und den Verbrauchern höchste Qualität und Authentizität zu garantieren.“

Seit 2014 hat die Produktion von Piadina Romagnola g.g.A. stetig zugenommen, sowohl was die Menge (+280 % in zehn Jahren) als auch die Anerkennung betrifft. Piadina Romagnola g.g.A. wurde dank der vom Konsortium eingeleiteten Schutzbemühungen sogar in einem Dutzend Nicht-EU-Staaten anerkannt und geschützt.

Dank der g.g.A. konnten die regionalen Hersteller das traditionelle Handwerk aufwerten und die lokale Wirtschaft unterstützen, ohne dabei auf die Verwendung hochwertiger Zutaten und traditioneller Herstellungsverfahren zu verzichten. Aufgrund ihrer kulinarischen Vielseitigkeit und ihres unverwechselbaren Geschmacks ist die Piadina Romagnola g.g.A. nicht nur als Streetfood und auf den Tellern der Romagna, sondern auch in Restaurants und Küchen auf der ganzen Welt nicht mehr wegzudenken.

Für den Verbraucher ist die g.g.A. eine Garantie, denn er weiß, dass er ein Produkt kauft, das mit dem Herkunftsgebiet verbunden ist und nach strengen Qualitätsnormen hergestellt wird. Seit nunmehr zehn Jahren schützt das Gütesiegel die Piadina Romagnola vor Nachahmungen und fördert ihre authentische Herstellung.

„Wir sind sehr erfreut, dieses zehnjährige Jubiläum feiern zu können. Auch in Zukunft werden wir uns für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. einsetzen und ihre internationale Marktpräsenz weiter ausbauen, ohne dabei ihre Wurzeln und ihre Tradition aus den Augen zu verlieren,“ so Alfio Biagini abschließend.

Die auch als „Brot der Romagna“ bezeichnete Piadina Romagnola g.g.A. ist ein Lebensmittel, das für seine Ursprünglichkeit und seinen authentischen Geschmack bekannt ist und mit dem g.g.A-Gütezeichen als traditionelles Spitzenprodukt anerkannt ist.

Neuigkeiten über das Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola

Das Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. wurde gegründet, um die Piadina Romagnola oder Piada Romagnola und die Variante der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese zu fördern und aufzuwerten sowie die Spezifikationen, den Referenztext zur Herstellung der Piadina Romagnola g.g.A., die das traditionelle Rezept respektiert, durchzusetzen. Das Engagement des Konsortiums führte dazu, dass die Bezeichnung geschützte geografische Angabe (g.g.A.) am 24. Oktober 2014 anerkannt wurde. Dem Konsortium gehören derzeit 12 Unternehmen unterschiedlicher Größe an, darunter Handwerks-, Industrie- und Kioskbetriebe in der Region Romagna. Für diese Unternehmen fungiert das Konsortium als Vermittler und Vertreter.

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind jedoch ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der European Research Executive Agency ( REA, Europäischen Exekutivagentur für Forschung) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsstelle können dafür verantwortlich gemacht werden.

