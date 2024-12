MARTIN FISCHER SUCCEDERA A PATRICK KOLLER EN TANT QUE DIRECTEUR GENERAL DE FORVIA A COMPTER DU 1ER MARS 2025

NANTERRE (FRANCE)

3 DÉCEMBRE 2024

MARTIN FISCHER SUCCÉDERA À PATRICK KOLLER EN TANT QUE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FORVIA À COMPTER DU 1er MARS 2025

A la suite de la réunion de son Conseil d'administration tenue ce lundi 2 décembre, FORVIA annonce que Patrick Koller quittera ses fonctions de Directeur général à compter du 1er mars 2025. Martin Fischer, ancien membre du comité exécutif de l’équipementier automobile ZF, lui succédera.

Martin Fischer, âgé de 54 ans, cumule plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie automobile. Il a occupé divers postes de direction chez des équipementiers de premier plan en Europe et aux États-Unis (voir biographie en fin de document).

Pour faciliter cette transition, le Conseil d'administration de FORVIA nomme Martin Fischer Directeur général adjoint à partir du 6 décembre 2024, avant d’assumer le rôle de Directeur général le 1er mars 2025.

Patrick Koller continuera de siéger au Conseil d'administration de FORVIA jusqu'à l'Assemblée générale du Groupe le 28 mai 2025, date de la fin de son mandat et à laquelle le Conseil d'administration recommandera aux actionnaires d'approuver la nomination de Martin Fischer en tant qu’administrateur.

Michel de Rosen, Président du Conseil d'administration de FORVIA, a déclaré : « Patrick Koller a rejoint Faurecia en 2006, a été nommé Directeur général délégué du Groupe début 2015 et Directeur général en 2016. Depuis, il a dirigé avec succès les transformations stratégiques de l'entreprise, aboutissant à la création de FORVIA, un leader technologique mondial employant plus de 150 000 personnes et générant un chiffre d'affaires de plus de 27 milliards d'euros. Sous sa direction, les équipes ont affronté avec détermination et agilité les défis conjoncturels et structurels qui se sont succédés.

Patrick a été déterminant dans l'accélération du développement de FORVIA en Asie, notamment en Chine, pour exploiter de nouvelles opportunités de croissance. Guidé par de fortes convictions, il a orienté le Groupe vers des technologies de pointe en matière de développement durable.

Avec le soutien d'une équipe de direction solide, il a fait progresser le Groupe et l'a préparé pour les prochaines étapes de sa croissance. Au nom du Conseil d'administration, je le remercie pour sa contribution majeure au développement et à la transformation de FORVIA. »

Il a ajouté : « Nous sommes heureux d'accueillir Martin Fischer au sein de FORVIA. Martin possède une riche expérience dans des rôles de direction chez de grands équipementiers automobiles, ayant travaillé en Europe et aux États-Unis, avec des résultats remarquables. Les responsabilités internationales qu’il a exercées lui ont permis d'acquérir une connaissance approfondie de l'industrie automobile. Son expertise stratégique, technologique et opérationnelle, ainsi que son leadership, seront des atouts précieux pour créer de la valeur pour l’ensemble de nos actionnaires et de nos parties prenantes. Nous lui souhaitons beaucoup de succès à la tête de FORVIA. »

Patrick Koller, Directeur général de FORVIA, a déclaré : « Grâce au soutien du Conseil d'administration et à l’engagement d'une équipe très talentueuse, FORVIA a connu une transformation remarquable, devenant un leader sur ses marchés. Nous avons non seulement étendu notre présence internationale, mais aussi introduit des technologies pionnières et durables qui apportent de la valeur à nos clients. Je tiens à remercier les équipes de FORVIA pour leurs réalisations. Le Groupe est désormais bien positionné pour tirer parti de sa présence mondiale, de ses solides relations avec ses clients et de son offre technologique. J'apporterai mon soutien à Martin Fischer tout au long de cette transition pour en assurer le succès. »

Martin Fischer a déclaré : « Je suis très honoré de rejoindre FORVIA. Le Groupe s'est toujours distingué par son excellence en proposant des technologies innovantes et en adoptant des pratiques de durabilité exemplaires dans l'industrie. Je suis enthousiaste à l'idée de diriger cette organisation tournée vers l'avenir, de lancer des projets stratégiques et de contribuer au succès de FORVIA. Je suis également impatient de collaborer avec Patrick Koller dans les mois à venir et je le remercie pour ses précieux conseils. »

Biographie de Martin Fischer

Martin Fischer est un des leaders de l'industrie automobile mondiale avec plus de 25 ans d'expertise et une solide expérience internationale. Il possède la double nationalité allemande et américaine et a vécu en Allemagne, aux États-Unis et en France. Âgé de 54 ans, Martin Fischer est reconnu pour sa capacité à améliorer les performances, à déployer des stratégies de croissance basées sur la technologie et à développer des cultures d'entreprise efficaces.

Martin Fischer a commencé sa carrière dans l'industrie automobile chez Siemens VDO en 1998.

Il a rejoint HELLA en 2006 et est devenu Président-Directeur général de l'activité électronique américaine en 2007, menant cette activité à travers une transformation significative.

En 2014, il a rejoint BorgWarner, où il a dirigé l'activité turbocompresseurs en Europe et en Amérique du Sud avant d'être promu au conseil stratégique du fournisseur de propulsion en tant que patron des systèmes de transmission.

Dans son dernier poste, de 2019 à 2024, en tant que membre du comité exécutif du groupe ZF, Martin Fischer a favorisé une croissance rentable dans quatre divisions commerciales : Sécurité passive, Sécurité active, Systèmes de châssis et Électronique et ADAS, tout en supervisant les régions d'Amérique du Nord et du Sud et en dirigeant le département qualité de l'entreprise.

Martin Fischer est membre du Conseil d'administration de Sion Power Corporation, leader dans le domaine des technologies de batteries au lithium.

A propos de FORVIA

7e fournisseur mondial de technologies automobiles, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec plus de 260 sites industriels, 78 centres de R&D et plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27,25 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie des indices CAC Next 20 et CAC SBT 1,5°. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la mobilité. www.forvia.com

