Présentation du MROPEN EVO au RSNA24 : le temps d’examen par IRM est désormais réduit de 50 % à qualité d’image égale

GÊNES, Italie, 03 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Découvrez l’avenir de l’imagerie des articulations et de la colonne vertébrale grâce à la dernière évolution du MROpen EVO d’ASG Superconductors, le seul système IRM véritablement ouvert présenté lors du RSNA 2024.

Découvrez les nouvelles fonctionnalités du MROpen EVO : ce système d’IRM révolutionnaire spécialement conçu pour l’imagerie des articulations, l’imagerie neurologique et l’imagerie de la colonne vertébrale est capable d’accueillir confortablement les enfants, de même que les patients de grande taille et claustrophobes.

Grâce à cette évolution et à l’optimisation globale de plusieurs caractéristiques techniques clés – lesquelles ont toutes été approuvées par la FDA – la dernière version du scanner IRM à base de MgB2 sans hélium fournit une réduction de 50 % du temps d’examen à qualité d’image égale.

Basé sur la technique d’acquisition comprimée, le nouvel algorithme d’acquisition d’images fusionne les concepts d’imagerie parallèle avec un échantillonnage épars des données et une reconstruction itérative permettant de raccourcir le temps d’examen et d’améliorer la résolution. Cette technique peut être utilisée pour toutes les anatomies dans des séquences 2D et 3D.

Imaginez que vous détenez le pouvoir de fournir des informations diagnostiques inégalées tout en élargissant votre base de référence en chirurgie orthopédique générale et en chirurgie orthopédique du sport. De quelle manière la possibilité de réaliser des examens IRM en charge transformerait-elle votre pratique et améliorerait-elle les résultats pour vos patients ?

Grâce à la réduction du temps d’acquisition, le protocole de routine pour la colonne vertébrale, par exemple, peut être réalisé en seulement 12 minutes en position assise ou couchée, ce qui permet de scanner 3 patients par heure tout en bénéficiant d’une expérience optimale en matière d’IRM.

Les scanners 3D bénéficient d’une réduction plus importante du temps de numérisation. L’examen isotrope du cerveau en 3D-T1 avec une taille de voxel de 1,3 mm peut ainsi être réalisé en seulement 4 minutes.

Grâce à cette productivité accrue et aux avantages offerts par le scanner en libre accès, le MROpen EVO répond aux attentes des cliniciens en facilitant la prise en charge des patients présentant des besoins spécifiques et claustrophobes.

Avec le MROpen EVO, non seulement les centres de diagnostic investissent dans une technologie de pointe, mais ils ouvrent également la voie à de nouvelles sources de revenus.

Scott Boulas, directeur national d’ASG Superconductors USA, déclare : « Au cours de mes discussions avec les administrateurs de soins de santé et les radiologues en Amérique du Nord, j’ai constaté un intérêt et un enthousiasme croissants envers les capacités uniques du système MROpen EVO. Ce mouvement d’intérêt grandissant porte sur la possibilité de compléter d’autres outils d’IRM à haut champ, notamment dans le domaine de la santé musculosquelettique et dans les cas orthopédiques complexes. J’ai le sentiment que notre technologie est en train de susciter une puissante vague de confiance. »

Venez découvrir le MROpen EVO en personne en nous rejoignant au RSNA24 organisé à Chicago, hall sud, stand 2554. Discutez avec nos experts et découvrez de quelle manière vous pouvez intégrer ce système IRM de pointe dans votre pratique.

Un snippet joint au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.