MROPEN EVO all'RSNA24: tempi di scansione MRI ridotti fino al 50% a parità di qualità dell'immagine

GENOVA, Italia, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il futuro dell'imaging delle articolazioni e della colonna vertebrale è più vicino grazie all'ultima versione di MROpen EVO di ASG Superconductors, l'unico sistema MRI veramente aperto presentato all'RSNA24.

Scoprite le nuove caratteristiche di MROpen EVO, un rivoluzionario sistema di risonanza magnetica specificamente progettato per l'imaging neurologico, delle articolazioni e della colonna vertebrale in grado di accogliere comodamente pazienti pediatrici, di grandi dimensioni e claustrofobici.

Grazie a questa evoluzione e all'ottimizzazione complessiva di diverse caratteristiche tecniche chiave - tutte approvate dall'FDA - l'ultima versione dello scanner MRI senza elio basato su MgB2 offre immagini di qualità equivalente con un tempo di scansione ridotto fino al 50%.

Il nuovo algoritmo di acquisizione delle immagini, basato sulla tecnica Compressed Sensing, fonde i concetti di imaging in parallelo con campionamento sparso e la ricostruzione iterativa per ridurre il tempo di scansione e migliorare la risoluzione. La tecnica può essere utilizzata in sequenze 2D e 3D per tutte le anatomie.

Immaginate di avere la possibilità di fornire approfondimenti diagnostici senza precedenti, ampliando al tempo stesso la vostra base di riferimento nel campo della chirurgia ortopedica e ortopedica sportiva. In che modo la possibilità di eseguire risonanze magnetiche in ortostatismo trasformerebbe la vostra attività e migliorerebbe gli esiti per i pazienti?

Avendo ridotto il tempo di acquisizione, il protocollo di routine per la colonna vertebrale, ad esempio, può essere eseguito in soli 12 minuti in posizione seduta o supina, consentendo di scansionare 3 pazienti all'ora garantendo la migliore esperienza possibile.

Le scansioni 3D beneficiano di una maggiore riduzione dei tempi di scansione. La scansione 3D-T1 isotropa del cervello con una dimensione in voxel di 1,3 mm può essere completata in 4 minuti.

Grazie alla maggiore produttività e ai vantaggi offerti dallo scanner ad accesso aperto, MROpen EVO soddisfa le aspettative dei medici di semplificare la gestione dei pazienti claustrofobici e con esigenze particolari.

Con MROpen EVO i centri diagnostici non si limitano a investire in una tecnologia avanzata, ma aprono le porte a nuovi flussi di reddito.

Scott Boulas, Country Manager di ASG Superconductors USA, dichiara: “Nei miei colloqui con amministratori sanitari e radiologi in tutto il Nord America, ho constatato un crescente interesse ed entusiasmo per le capacità uniche di MROpen EVO. La tendenza crescente è quella di integrare altre risorse di risonanza magnetica ad alto campo, in particolare nelle applicazioni MSK e nei casi ortopedici complessi. Percepisco un'ondata di fiducia nella nostra tecnologia”.

Venite a trovarci all'RSNA24 a Chicago, South Hall, Stand 2554 per provare MROpen EVO in prima persona. Rivolgetevi ai nostri esperti e scoprite come integrare questo sistema MRI all'avanguardia nella vostra attività.

È possibile consultare un estratto multimediale a corredo di questo comunicato stampa facendo clic su questo link.