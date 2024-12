A Insurtech global discovermarket se expande para a América Latina, com lançamento no Brasil

SÃO PAULO, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A discovermarket, líder global em Insurtech e inovadora em soluções de seguros incorporados, anunciou seu lançamento oficial na América Latina, começando com o estabelecimento de uma entidade legal no Brasil. Com essa expansão, a discovermarket tem como objetivo transformar o futuro do seguro incorporado na região, trazendo soluções inovadoras de seguro, tecnologia e experiência para o cenário de Insurtech em rápida evolução da América Latina.

O mercado de seguros da América Latina está entre os que mais crescem no mundo, tanto no segmento de vida quanto no de não vida, devido ao seu crescente acesso e conectividade digital. Apenas o setor de seguros gerais do Brasil está projetado para crescer a um CAGR de 8,8%, de R$ 307,3 bilhões (US$ 61,6 bilhões) para R$ 430,7 bilhões (US$ 85,7 bilhões) até 2028, destacando o vasto potencial do mercado.

A presença da discovermarket no Brasil possibilitará parcerias com marcas confiáveis nos setores de bilheteria, fintech, viagens, telecomunicações e outros para introduzir soluções de seguro incorporadas que ofereçam valor real a seus clientes.

O seguro incorporado se integra perfeitamente à jornada de compra digital, permitindo que as marcas ofereçam proteção no ponto de compra. Ao criar propostas mais econômicas e acessíveis do que as opções tradicionais, a discovermarket busca tornar o seguro disponível para um público mais amplo no Brasil.

“Nossa expansão para o mercado latino-americano através do Brasil representa uma nova e empolgante fase para a discovermarket, à medida que trabalhamos em direção à nossa missão de tornar a proteção econômica, relevante e acessível para todos”, disse Patrick Bühler, CEO e fundador da discovermarket. “Ao oferecer uma experiência digital sem esforço, capacitamos as marcas no Brasil - e em toda a região - a aprimorar o atendimento ao cliente e a preencher a lacuna de proteção com produtos de seguro inovadores incorporados.”

Fundada em 2021, a discovermarket tem como objetivo eliminar as preocupações cotidianas, possibilitando um mundo onde todos tenham acesso conveniente à proteção digitalmente. Com sua premiada plataforma API Embedded Insurance, a discovermarket vem redefinindo o cenário da Insurtech no Sudeste Asiático.

Sobre a discovermarket

A discovermarket é uma empresa global de insurtech com sede na Suíça e em Cingapura, que orgulhosamente atende a mais de 200 milhões de clientes. Com presença no Sudeste Asiático, Europa e América Latina, trabalhamos com marcas confiáveis em diversos setores para preencher a lacuna de proteção para clientes carentes, oferecendo seguros integrados acessíveis, econômicos e relevantes para todos. Nossa premiada plataforma API-Embedded Insurance facilita conexões perfeitas entre seguradoras, corretores e provedores de serviços, capacitando-os a desbloquear novos segmentos de clientes com soluções inovadoras de seguros incorporados.

