La majorité des nouveaux arrivants font des dons de bienfaisance, mais le quart d’entre eux regrettent d’avoir immigré

MONTRÉAL, 03 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude exhaustive sur les dons de bienfaisance met en lumière les perceptions et les habitudes des immigrants et immigrantes de première et de deuxième génération en matière de dons de bienfaisance, y compris les expériences qu’elles ont vécues depuis leur arrivée au Canada. Intitulée Vers de nouveaux horizons : les contributions et les perspectives de la population multiculturelle canadienne , l’étude porte sur les expériences de personnes provenant de certaines des communautés racisées les plus importantes et à la croissance la plus rapide au Canada, notamment les communautés sud-asiatiques, chinoises, afro-caribéennes/africaines, philippines, arabes et asiatiques de l’Asie occidentale.

Cette étude d’ Imagine Canada , réalisée par CulturaliQ avec le soutien de BMO et d’autres partenaires, se penche sur les niveaux de dons chez les personnes issues des communautés culturelles canadiennes, les motivations derrière leur soutien et les facteurs susceptibles de limiter leurs contributions. L’enquête s’attarde également à la manière dont leurs parcours d’immigration au Canada façonnent leurs opinions et leurs attitudes à l’égard des dons de bienfaisance.

« Quelque 75 % de la croissance de la population canadienne provient de l’immigration. La population multiculturelle du pays enrichit notre société à bien des égards et l’étude montre que ces personnes sont bienveillantes et généreuses », déclare Bruce MacDonald, président-directeur général d’Imagine Canada. « Toutefois, les résultats de l’étude mettent aussi en lumière la nécessité de s’attaquer aux difficultés que les personnes immigrantes rencontrent et aux sentiments négatifs que certaines d’entre elles éprouvent. Nous devons collectivement faire mieux pour que les personnes immigrantes se sentent bien accueillies et soutenues au Canada. »

Principales constatations de l’étude

Le désir d’aider les autres est ce qui motive les personnes issues des communautés multiculturelles à faire des dons

L’étude révèle que la majorité des personnes issues des communautés multiculturelles (66 %) ont une opinion positive des organismes de bienfaisance et à but non lucratif, et que près de 80 % d’entre elles ont fait des dons à des œuvres caritatives en 2023. C’est principalement un désir d’aider les autres et la croyance envers les causes qu’elles soutiennent qui les motivent à faire des dons.

Expériences d’immigration de la population multiculturelle canadienne

La population multiculturelle canadienne est généreuse en matière de dons, mais ce soutien est peut-être en péril. Près d’une personne sur quatre ayant immigré au Canada dit regretter sa décision, et une sur cinq songe à partir. En outre, un peu moins d’un tiers des personnes sondées disent qu’elles découragent leur famille et leurs amis de venir s’installer au Canada, et elles sont tout aussi nombreuses à avoir souvent l’impression de ne pas être à leur place ici. Enfin, environ un tiers des personnes immigrées déclarent être victimes d’une recrudescence des actes de racisme.

Obstacles financiers rencontrés par la population multiculturelle canadienne

L’étude révèle que les personnes multiculturelles issues de l’immigration se heurtent à des obstacles qui nuisent à leur épanouissement. Quarante pour cent des personnes sondées estiment qu’il est plus difficile de progresser au Canada que dans leur pays d’origine. Un grand pourcentage de ces donateur.trice.s (44 %) citent la capacité financière comme un facteur limitant en matière de dons de bienfaisance. Cependant, malgré les contraintes économiques, telles que l’augmentation du coût de la vie, ils demeurent nombreux à continuer de soutenir les causes qui leur tiennent à cœur.

Les résultats complets de l’étude sont disponibles au imaginecanada.ca/etude-multiculturelle . Un rapport de suivi de ce projet de recherche, qui présentera une analyse plus approfondie des perspectives en matière de dons, est attendu en février 2025.

Méthodologie de recherche

L’étude porte sur les expériences de personnes appartenant à six grands groupes de populations qui représentent une grande proportion des personnes immigrantes et nouvellement arrivées au Canada. Plus de 3 074 personnes issues de certaines des plus grandes communautés racisées du Canada, notamment les communautés sud-asiatiques, chinoises, afro-antillaises/africaines, philippines, arabes et asiatiques de l’Asie occidentale, ont été sondées dans le cadre de cette étude. Les réponses ont été recueillies par l’entremise d’une enquête en ligne menée entre le 14 mars et le 13 mai 2024.

Remerciements

L’étude a pu être réalisée grâce au soutien de notre partenaire principal, BMO . Nous remercions également nos autres partenaires, à savoir la Fondation canadienne des relations raciales , la Croix-Rouge canadienne et la Fondation KPMG . Le projet a été réalisé grâce aux conseils et à la participation du comité consultatif de l’étude multiculturelle, qui est composé de dirigeant.e.s du secteur à but non lucratif œuvrant pour des organismes de services aux personnes immigrantes et des organismes d’aide à l’établissement de partout au pays.

À propos d’Imagine Canada

Imagine Canada est un organisme caritatif national bilingue dont la cause est l’ensemble des organismes de bienfaisance canadiens. Grâce à nos initiatives en matière de défense des intérêts, à nos projets de recherche et à nos entreprises sociales, nous contribuons au renforcement des organismes de bienfaisance, des organismes à but non lucratif et des entrepreneurs sociaux afin qu’ils puissent mieux remplir leur mission. Notre vision est celle d’un Canada fort, où les organismes caritatifs travaillent ensemble, aux côtés des entreprises et des gouvernements, pour bâtir des collectivités dynamiques et résilientes.

À propos de CulturaliQ

CulturaliQ est une firme de recherche et de veille de premier plan spécialisée dans les marchés multiculturels et les marchés des nouveaux arrivant·e·s. Ayant pour mission d'aider les marques à établir des liens authentiques avec des communautés diverses, CulturaliQ propose des approches de recherche culturellement intelligentes pour fournir des données pertinentes et exploitables. Fondée en 2019 et basée à Toronto, Canada, CulturaliQ est engagée à favoriser la compréhension interculturelle et à stimuler une croissance inclusive pour les organisations partout dans le monde.

