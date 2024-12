CamScanner Apresenta Solver AI para Oferta de Ferramentas de Aprendizagem Avançadas aos Alunos para a Semana de Finais

NEW YORK, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A CamScanner, líder global em aplicativos de digitalização de documentos com mais de 300 milhões de usuários, lança recurso Solver AI em suporte aos estudantes universitários de todo o mundo em preparação para as finais nos próximos dias. O recurso de inteligência artificial de ponta é completo com funções avançadas de chatbot de IA que ajudam na aprendizagem e na preparação para exames, tornando-se uma ferramenta ideal para estudantes que se preparam para os testes mais importantes do ano.

O Solver AI leva o aprendizado para o próximo nível com sua capacidade converter uma imagem de um livro ou planilha em uma cópia digital e, em seguida, dissecar o texto para os usuários, com explicações ou soluções. Os estudantes também podem se envolver diretamente com o assistente de aprendizado interativo do Solver AI, fazendo perguntas. O software usa então essas perguntas para criar testes práticos antes da Semana das Finais.

A IA do Solver pode reproduzir equações matemáticas, gráficos e perguntas baseadas em gráficos em questão de segundos. Sua interface intuitiva tem um design claro, envolvente e fácil de usar. Estudantes em qualquer lugar do mundo podem acessar facilmente o Solver AI em seu idioma nativo. Somente os sistemas em chinês ou árabe ainda estão em desenvolvimento.

“A CamScanner se orgulha de tornar a educação mais acessível para estudantes de todas as origens em todo o mundo”, disse Kevin Cao, Gerente Geral da CamScanner. “A introdução do Solver AI com seus recursos avançados a tempo para a Semana das Finais é mais um exemplo da empresa cumprindo nossa missão e elevando o nível.”

Como parte dos esforços contínuos da CamScanner para apoiar os alunos, o aplicativo fornece uma variedade de outras ferramentas úteis, incluindo capacidade de apagar erros manuscritos de documentos digitalizados e criar versões limpas para prática adicional. O recurso de extração de fórmulas da CamScanner também identifica fórmulas, as converte em LaTeX e permite fácil exportação e edição.

Além do próprio aplicativo, a CamScanner liderou um Programa de Capacitação em Campus no início deste ano e também atualizou seus esforços de ESG para máximos históricos.

Siga a CamScanner no X, YouTube e Instagram para as mais recentes atualizações e campanhas.

Foto deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d1533337-34ad-4a34-af61-827f475919ee