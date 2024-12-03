Duck Creek 与 Suncorp 合作推出一套云原生、低代码核心保险交付解决方案

悉尼, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球智能解决方案提供商，Duck Creek Technologies 致力于定义财产与意外险 (P&C) 及一般保险的未来。近日，该公司宣布与澳大利亚和新西兰规模最大的综合保险公司之一 Suncorp 达成全新合作伙伴关系。

作为 Suncorp 最近宣布的“数字保险公司”政策转型计划的一部分，Duck Creek 将提供云原生、低代码核心保险交付解决方案。 Duck Creek 的 SaaS 解决方案将替代多个传统的本地部署遗留系统，帮助 Suncorp 实现以客户成果和价值为导向的战略目标。

Duck Creek 与 Suncorp 达成的这项多年合作协议涵盖了保单管理、账单处理及 Clarity（数据、洞察与人工智能）解决方案，标志着一次里程碑式的合作。这一协议将开启 Suncorp 技术现代化和流程简化的新篇章，为其迈向未来奠定坚实的基础。 Duck Creek 的全面且协同的解决方案组合预计将简化 Suncorp 的技术复杂性，增强其为客户提供卓越价值与个性化服务的能力，同时显著提升运营效率。

Suncorp 致力于打造更加以客户为中心、数据驱动并符合品牌特色的主张与体验，同时摒弃繁琐复杂的传统模式，采取更快、更高效的方式，为澳大利亚和新西兰的个人与商业品牌市场创造卓越价值。

“实现核心保险平台的现代化，将助力我们提供既创新又经济实惠的客户主张，简化并优化运营流程，更重要的是，这将赋能我们的员工，激发他们的无限潜力。”Suncorp 消费者保险首席执行官 Lisa Harrison 表示，

“经过严谨的招标程序，我们最终选择了 Duck Creek，因为它在全球及本地市场均创下了不凡的业绩记录，令人信服。”

Harrison 女士还提到：“这是一个持续多年的项目，旨在以安全、智能和高效的方式逐步推出全新功能。 我们已指派专门的业务和技术领导团队，与 Duck Creek 及我们的整合伙伴紧密合作，充分利用强大的治理架构和监督机制，确保项目顺利推进。

我们期待与 Duck Creek 开展长期且卓有成效的合作伙伴关系，共同推动这一重要项目的顺利实施。”

“Suncorp 正在不断突破保险创新的界限。 他们深知，保险不仅仅是为了守护资产，更是在为投保人带来坚定的信心、更卓越的体验与更优异的成果。”Duck Creek Technologies 亚太区董事总经理 Christian Erickson 表示， “Duck Creek 始终致力于实现保险科技革新，推动保险公司实现更智能、更迅捷、更高效的运营方式，为员工和企业提供最为坚实的保障。我们的愿景与 Suncorp 完美契合，即助力其成为一家着眼于未来、以保障为核心的保险公司。 正因如此，我们与 Suncorp 成为理想的合作伙伴。能够参与并助力实现这一宏伟战略，我们深感荣幸。 我们坚信，Suncorp 将激励我们以全新的视角进行思考与创新。我们期待与 Suncorp 携手共创辉煌。”

凭借其独特的模块化架构，Duck Creek 的 OnDemand 平台将有助于加速 Suncorp 的创新进程。新产品的上市周期将从数月缩减至数周，而产品调整时间也将从数周缩短至数日。 OnDemand 平台还将进一步推动 Suncorp 实现自动化，摒弃冗杂的手动流程，提升数据驱动的决策能力。

Erickson 先生表示：“我们的解决方案以投保人为中心，旨在帮助 Suncorp 打破技术壁垒，将资源重新聚焦于营造创新型客户主张与非凡体验。”

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的全球智能解决方案供应商。 我们是构建现代化保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念；我们相信，保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供，也可整套提供，所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问 www.duckcreek.com，了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek，获取最新资讯。

关于 Suncorp Group

Suncorp Group 总部位于澳大利亚布里斯班，是一家在澳大利亚证券交易所上市的跨塔斯曼海保险公司。 Suncorp 拥有逾百年的辉煌历史，享有深厚的品牌底蕴，旨在借助澳大利亚和新西兰最知名的品牌提供卓越保险产品与服务。

媒体联系人：

Duck Creek

Chris Hamilton

chris.hamilton@duckcreek.com

Suncorp

James Spence

James.spence@suncorp.com.au